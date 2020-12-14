RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10995109961099710998
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 13:22

  Frant написав:
  flyman написав:
  Феодал написав:Что-то совсем тихо стало на форуме, сейчас должен прийти Эйрмакс и сделать вброс про вечнодорожающую квиточку, или Олежан с очерендной изумительной сделкой по оверпрайсу, люблю их читать, настроение поднимают

є три причини, які можуть драйвити ріст цін
1. Переселенці
2. Гелікоптерні гроші ФРС
3. Допомога партнерів.

Крім того, НБУ перекрив краник виведення валюти, а не так як при Кубіку і Лєрі.

Невже???
Флай, невже ти граєшся в спекулятивні ігри?
Можна прогоріти((((
В першу чергу ти повинен турбуватись про врожай-2023 (картоплі на городі і опеньки на стінах сарая)

Які спекуляції.
Це диверсифікація та антиіфляційний хедж.
Минулу зиму якось протягнув, думаю і цю теж, навіть з більшим оптимізмом.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31644
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1505 раз.
Подякували: 2658 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 14:43

  flyman написав:Минулу зиму якось протягнув, думаю і цю теж, навіть з більшим оптимізмом.
а в чём оптимизм? делись
  Frant написав:Мене влаштувала би ще один чи парочка "хрущів" з ремонтом біля метро.
Для поповнення колекції і закриття теми.
Проте зараз не варто.
ну пожалуйста купи ещё хотя бы один хрущик, можно самый самый зарыганный
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18074
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 14:55

  vitaliian написав:
  flyman написав:Минулу зиму якось протягнув, думаю і цю теж, навіть з більшим оптимізмом.
а в чём оптимизм? делись

минулого року дача була обстріляна а цоколь пережив окупацію, в сусідньому будинку знесло ціле парадне

а цього року поки що без того
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31644
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1505 раз.
Подякували: 2658 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 15:00

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Минулу зиму якось протягнув, думаю і цю теж, навіть з більшим оптимізмом.
а в чём оптимизм? делись

минулого року дача була обстріляна а цоколь пережив окупацію, в сусідньому будинку знесло ціле парадне

а цього року поки що без того

Да оптимизм. Война истощает ресурсы , рост цен будет на всё. И рост налогов вероятно тоже.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18074
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:58

  vitaliian написав:Война истощает ресурсы , рост цен будет на всё.

Спочатку буде падіння.
І ядрьоне.
особливо - в пригороді.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23244
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1547 раз.
Подякували: 2466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:12

  Frant написав:Спочатку буде падіння.
І ядрьоне.
особливо - в пригороді.
да жду жду . Куплю 5 коммерций, или 6, а если па15 то 8. Сколько посоветуешь ?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18074
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:31

  vitaliian написав:Куплю 5 коммерций, или 6, а если па15 то 8. Сколько посоветуешь ?

спочатку купи старий "Ланос".
Потім губу розкатуй на нерухомість.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23244
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1547 раз.
Подякували: 2466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:38

  Frant написав:
  vitaliian написав:Куплю 5 коммерций, или 6, а если па15 то 8. Сколько посоветуешь ?

спочатку купи старий "Ланос".
Потім губу розкатуй на нерухомість.

Хочешь чтобы тебя покатали на драндулете? Странный фетиш... ок куплю и покатаю. Любой каприз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18074
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:44

  Frant написав:
  vitaliian написав:Война истощает ресурсы , рост цен будет на всё.

Спочатку буде падіння.
І ядрьоне.
особливо - в пригороді.

Хто про що) В Україні і так вже ціни вище нікуди на тлі зміцнення гривні до долара. Без девальвації кіна не буде.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 283
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10995109961099710998
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2385, 2386, 2387
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23864 16163965
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 чер, 2023 19:18
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5307941
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5705
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.