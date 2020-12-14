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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 чер, 2023 13:22
Frant написав: flyman написав: Феодал написав:
Что-то совсем тихо стало на форуме, сейчас должен прийти Эйрмакс и сделать вброс про вечнодорожающую квиточку, или Олежан с очерендной изумительной сделкой по оверпрайсу, люблю их читать, настроение поднимают
є три причини, які можуть драйвити ріст цін
1. Переселенці
2. Гелікоптерні гроші ФРС
3. Допомога партнерів.
Крім того, НБУ перекрив краник виведення валюти, а не так як при Кубіку і Лєрі.
Невже???
Флай, невже ти граєшся в спекулятивні ігри?
Можна прогоріти((((
В першу чергу ти повинен турбуватись про врожай-2023 (картоплі на городі і опеньки на стінах сарая)
Які спекуляції.
Це диверсифікація та антиіфляційний хедж.
Минулу зиму якось протягнув, думаю і цю теж, навіть з більшим оптимізмом.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 14:55
vitaliian написав: flyman написав:
Минулу зиму якось протягнув, думаю і цю теж, навіть з більшим оптимізмом.
а в чём оптимизм? делись
минулого року дача була обстріляна а цоколь пережив окупацію, в сусідньому будинку знесло ціле парадне
а цього року поки що без того
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Додано: Пон 19 чер, 2023 17:44
Хто про що) В Україні і так вже ціни вище нікуди на тлі зміцнення гривні до долара. Без девальвації кіна не буде.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 18:02
gonchik74 написав:
Хто про що) В Україні і так вже ціни вище нікуди на тлі зміцнення гривні до долара. Без девальвації кіна не буде.
"валюта КРЖН доллар"(с)
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Додано: Пон 19 чер, 2023 18:23
Феодал написав:
Что-то совсем тихо стало на форуме, сейчас должен прийти Эйрмакс и сделать вброс про вечнодорожающую квиточку
на данный момент у человека 16 месяцев простоя без пары дней.
как понимаю коммуналку он стабильно платить, с надеждой что товар дорожает.
И за это - спасибо
ему - так как это поддержка коммунального хозяйства Киева.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 00:09
flyman написав: Феодал написав:
Что-то совсем тихо стало на форуме, сейчас должен прийти Эйрмакс и сделать вброс про вечнодорожающую квиточку, или Олежан с очерендной изумительной сделкой по оверпрайсу, люблю их читать, настроение поднимают
є три причини, які можуть драйвити ріст цін
1. Переселенці
2. Гелікоптерні гроші ФРС
3. Допомога партнерів.
Крім того, НБУ перекрив краник виведення валюти, а не так як при Кубіку і Лєрі.
Для пересичных краник открыт.
Было бы желание.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 08:10
барабашов написав:
A некоторые идиотики, ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта,
кого вы имеете в виду?
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Додано: Вів 20 чер, 2023 11:08
flyman написав:
Крім того, НБУ перекрив краник виведення валюти, а не так як при Кубіку і Лєрі.
Перекрив виведення валюти звідки і куди?
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Додано: Вів 20 чер, 2023 12:11
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