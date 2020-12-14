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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 чер, 2023 12:50
vitaliian написав: барабашов написав:
A некоторые идиотики, ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта,
кого вы имеете в виду?
Ну не Франта ж естественно
Он просто перпективы снижения цен на излишек готового по баснословному для пересичного прайсу пророчил
А некоторые "копейчушки" до сих пор мантрят на "себестоимость па300,400,500..." и естественно с ремонтом сугубо из личных жлобских запросов
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Додано: Вів 20 чер, 2023 13:13
барабашов написав: vitaliian написав: барабашов написав:
A некоторые идиотики, ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта,
кого вы имеете в виду?
Ну не Франта ж естественно
Он просто перпективы снижения цен на излишек готового по баснословному для пересичного прайсу пророчил
А некоторые "копейчушки" до сих пор мантрят на "себестоимость па300,400,500..." и естественно с ремонтом сугубо из личных жлобских запросов
кржн мало сегментирован. до сих пор встречаю мнения, что альтернатива терису - убитый хрущ с алкашами и бабушками соседками. А по факту между ними пропасть в качестве жизни . В моем осбб находят по камерам кто кинул окурок с балкона , а потерявшийся айфон возвращают хозяину (оба эти события произошли буквально на днях). Вполне возможно увидим бабушатники па15. И какой с этого вывод? да никакого. колбаса па50 и рядом па500 никого не удивляет, а то что хрущ будет стоить в 10 дешевле чего то нормального в этой же локации, почему то воспринимается как нападение марсиан)
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 чер, 2023 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 13:21
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Додано: Вів 20 чер, 2023 18:11
барабашов написав: vitaliian написав: барабашов написав:
A некоторые идиотики, ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта,
кого вы имеете в виду?
Ну не Франта ж естественно
Он просто перпективы снижения цен на излишек готового по баснословному для пересичного прайсу пророчил
А некоторые "копейчушки" до сих пор мантрят на "себестоимость па300,400,500...
" и естественно с ремонтом сугубо из личных жлобских запросов
нахалбуд в ПС ПА750, бєрі нєхочу
інфляція сєр!
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Додано: Вів 20 чер, 2023 18:14
Faceless написав:
https://news.finance.ua/ua/v-ukraini-zapracyuvav-e-servis-zahystu-hromadyan-yaki-investuvaly-v-budivnyctvo-zhytla-yak-vin-pracyuye
краще б ввели ескроу рахунки
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Додано: Вів 20 чер, 2023 23:10
Сегодня резко съехал арендатор с гаража, по семейным, так сказать...я не сильно расстроился- оплата почти за месяц осталась, а цены с прошлой осени подросли. Быстренько выставил объяву и...первый звонок - а вы не хотите продать? Это при том, что прошлой осенью я безрезультатно месяц его пытался продать и в итоге сдал, бросив эту затею...
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_Klim
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