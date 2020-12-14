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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10996109971099810999
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 12:50

  vitaliian написав:
  барабашов написав:A некоторые идиотики, ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта,
кого вы имеете в виду?

Ну не Франта ж естественно
Он просто перпективы снижения цен на излишек готового по баснословному для пересичного прайсу пророчил
А некоторые "копейчушки" до сих пор мантрят на "себестоимость па300,400,500..." и естественно с ремонтом сугубо из личных жлобских запросов
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:13

  барабашов написав:
  vitaliian написав:
  барабашов написав:A некоторые идиотики, ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта,
кого вы имеете в виду?

Ну не Франта ж естественно
Он просто перпективы снижения цен на излишек готового по баснословному для пересичного прайсу пророчил
А некоторые "копейчушки" до сих пор мантрят на "себестоимость па300,400,500..." и естественно с ремонтом сугубо из личных жлобских запросов

кржн мало сегментирован. до сих пор встречаю мнения, что альтернатива терису - убитый хрущ с алкашами и бабушками соседками. А по факту между ними пропасть в качестве жизни . В моем осбб находят по камерам кто кинул окурок с балкона , а потерявшийся айфон возвращают хозяину (оба эти события произошли буквально на днях). Вполне возможно увидим бабушатники па15. И какой с этого вывод? да никакого. колбаса па50 и рядом па500 никого не удивляет, а то что хрущ будет стоить в 10 дешевле чего то нормального в этой же локации, почему то воспринимается как нападение марсиан)
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 чер, 2023 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 13:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://news.finance.ua/ua/v-ukraini-za ... n-pracyuye
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 18:11

інфляція сєр!

  барабашов написав:
  vitaliian написав:
  барабашов написав:A некоторые идиотики, ждут квартиры в центре Киева в новострое дешевле ремонта,
кого вы имеете в виду?

Ну не Франта ж естественно
Он просто перпективы снижения цен на излишек готового по баснословному для пересичного прайсу пророчил
А некоторые "копейчушки" до сих пор мантрят на "себестоимость па300,400,500..." и естественно с ремонтом сугубо из личных жлобских запросов

нахалбуд в ПС ПА750, бєрі нєхочу
інфляція сєр!
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 18:14

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/v-ukraini-zapracyuvav-e-servis-zahystu-hromadyan-yaki-investuvaly-v-budivnyctvo-zhytla-yak-vin-pracyuye

краще б ввели ескроу рахунки
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 23:10

НЕ житло, але...

Сегодня резко съехал арендатор с гаража, по семейным, так сказать...я не сильно расстроился- оплата почти за месяц осталась, а цены с прошлой осени подросли. Быстренько выставил объяву и...первый звонок - а вы не хотите продать? Это при том, что прошлой осенью я безрезультатно месяц его пытался продать и в итоге сдал, бросив эту затею...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 14:54

  Rack написав:Сегодня резко съехал арендатор с гаража, по семейным, так сказать...я не сильно расстроился- оплата почти за месяц осталась, а цены с прошлой осени подросли. Быстренько выставил объяву и...первый звонок - а вы не хотите продать? Это при том, что прошлой осенью я безрезультатно месяц его пытался продать и в итоге сдал, бросив эту затею...



вот и все что нужно знать про крн, приехали слазьте...
новостей больше нет... :mrgreen:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 17:11

  vitaliian написав:кржн мало сегментирован. до сих пор встречаю мнения, что альтернатива терису - убитый хрущ с алкашами и бабушками соседками

Деякі люди вважають, що земля плоска і лежить на 3-х китах.
Навіщо тягти сюди інформаційне сміття?
Крім "Жигулів" і "Ферарі", більше немає автомобілів?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 19:27

  Slon_Nosov написав:вот и все что нужно знать про крн, приехали слазьте...
новостей больше нет... :mrgreen:

Можно утрировать, а можно анализировать. Факт оживления на рынке подтвердил риелтор по моему ЖК (веник), если пол года назад были только вопросы-разговоры, то сейчас пошли живые сделки. Люди начинают привыкать жить в такой реальности, понимая, что ждать можно еще долго а жить нужно уже сегодня.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 19:54

Анализируем

Гаражи стали активно покупать и орендовать(слышал не от одного) так как осколки с неба стали активно падать на машины

Эти же осколки давят на КРЖН

Не надо быть великим аналитиком
Чукча2
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