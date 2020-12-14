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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 чер, 2023 23:10
vitaliian написав: барабашов написав:
Ну не Франта ж естественно
Он просто перпективы снижения цен на излишек готового по баснословному для пересичного прайсу пророчил
А некоторые "копейчушки" до сих пор мантрят на "себестоимость па300,400,500..." и естественно с ремонтом сугубо из личных жлобских запросов
кржн мало сегментирован. до сих пор встречаю мнения, что альтернатива терису - убитый хрущ с алкашами и бабушками соседками. А по факту между ними пропасть в качестве жизни . В моем осбб находят по камерам кто кинул окурок с балкона , а потерявшийся айфон возвращают хозяину (оба эти события произошли буквально на днях). Вполне возможно увидим бабушатники па15. И какой с этого вывод? да никакого. колбаса па50 и рядом па500 никого не удивляет, а то что хрущ будет стоить в 10 дешевле чего то нормального в этой же локации, почему то воспринимается как нападение марсиан)
То може Ірпінь мало сегментований, а КРЖН ще й як. І по локаціях, і по рівню будинків, від самого трешу типу малосімейки чи кімнати в гуртожитках в бараках в сраці світу до новобудов з паркінгами, територією і в прицентраллі. Діапазон широкий, і сегментів десятки
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Додано: Сер 21 чер, 2023 23:12
Чукча2 написав:Анализируем
Гаражи стали активно покупать и орендовать(слышал не от одного) так как осколки с неба стали активно падать на машины
Эти же осколки давят на КРЖН
Не надо быть великим аналитиком
Типу гараж захистить від прильоту, якщо він буде. Та й скільки авто постраждало, 0.001% хоч буде на Київ? Так тоді тільки підземний паркінг врятує.
Теорія так собі, давайте щось цікавіше
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Додано: Чет 22 чер, 2023 06:51
Faceless написав:
То може Ірпінь мало сегментований,
подкалывать меня Ирпенем в котором вы ни разу не были - тема франта. Перелогиньтесь.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 06:59
vitaliian написав: Faceless написав:
То може Ірпінь мало сегментований,
подкалывать меня Ирпенем в котором вы ни разу не были - тема франта. Перелогиньтесь.
Новобудна нерухомість Ірпеня- коштує в більшості своїй ,як убиті київські хрущі без ремонту, на окраїні міста. До 50000 дол.
Підвищення попиту на гаражі із-за введення платної парковки на вулицях і повернення НДС на паливо для автотранспориу - черговий удар по любителям прикиївських Єпенів, які слабкі в арифметиці.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 07:21
Frant написав: vitaliian написав: Faceless написав:
То може Ірпінь мало сегментований,
подкалывать меня Ирпенем в котором вы ни разу не были - тема франта. Перелогиньтесь.
Новобудна нерухомість Ірпеня- коштує в більшості своїй ,як убиті київські хрущі без ремонту, на окраїні міста. До 50000 дол.
Підвищення попиту на гаражі із-за введення платної парковки на вулицях і повернення НДС на паливо для автотранспориу - черговий удар по любителям прикиївських Єпенів, які слабкі в арифметиці.
спасибо что перелогинились)
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_Klim
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