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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10997109981099911000
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 23:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  барабашов написав:Ну не Франта ж естественно
Он просто перпективы снижения цен на излишек готового по баснословному для пересичного прайсу пророчил
А некоторые "копейчушки" до сих пор мантрят на "себестоимость па300,400,500..." и естественно с ремонтом сугубо из личных жлобских запросов

кржн мало сегментирован. до сих пор встречаю мнения, что альтернатива терису - убитый хрущ с алкашами и бабушками соседками. А по факту между ними пропасть в качестве жизни . В моем осбб находят по камерам кто кинул окурок с балкона , а потерявшийся айфон возвращают хозяину (оба эти события произошли буквально на днях). Вполне возможно увидим бабушатники па15. И какой с этого вывод? да никакого. колбаса па50 и рядом па500 никого не удивляет, а то что хрущ будет стоить в 10 дешевле чего то нормального в этой же локации, почему то воспринимается как нападение марсиан)

То може Ірпінь мало сегментований, а КРЖН ще й як. І по локаціях, і по рівню будинків, від самого трешу типу малосімейки чи кімнати в гуртожитках в бараках в сраці світу до новобудов з паркінгами, територією і в прицентраллі. Діапазон широкий, і сегментів десятки
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 23:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Чукча2 написав:Анализируем

Гаражи стали активно покупать и орендовать(слышал не от одного) так как осколки с неба стали активно падать на машины

Эти же осколки давят на КРЖН

Не надо быть великим аналитиком
Типу гараж захистить від прильоту, якщо він буде. Та й скільки авто постраждало, 0.001% хоч буде на Київ? Так тоді тільки підземний паркінг врятує.
Теорія так собі, давайте щось цікавіше
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 06:51

  Faceless написав:То може Ірпінь мало сегментований,
подкалывать меня Ирпенем в котором вы ни разу не были - тема франта. Перелогиньтесь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 06:59

  vitaliian написав:
  Faceless написав:То може Ірпінь мало сегментований,
подкалывать меня Ирпенем в котором вы ни разу не были - тема франта. Перелогиньтесь.

Новобудна нерухомість Ірпеня- коштує в більшості своїй ,як убиті київські хрущі без ремонту, на окраїні міста. До 50000 дол.

Підвищення попиту на гаражі із-за введення платної парковки на вулицях і повернення НДС на паливо для автотранспориу - черговий удар по любителям прикиївських Єпенів, які слабкі в арифметиці.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 07:21

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:То може Ірпінь мало сегментований,
подкалывать меня Ирпенем в котором вы ни разу не были - тема франта. Перелогиньтесь.

Новобудна нерухомість Ірпеня- коштує в більшості своїй ,як убиті київські хрущі без ремонту, на окраїні міста. До 50000 дол.

Підвищення попиту на гаражі із-за введення платної парковки на вулицях і повернення НДС на паливо для автотранспориу - черговий удар по любителям прикиївських Єпенів, які слабкі в арифметиці.

спасибо что перелогинились)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 09:50

Ти вже порахував/ла, скільки тисяч грн треба буде викласти за парковку і дорожчий бензин?
При щоденній їзді на роботу в Київ?
Вигідно купляти нерухомість в Єпенях,а потім профукувати тисячі доларів за рік на дорогу?)))
Білки і фонтани, кажеш?))))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 10:01

  Frant написав:Білки
білки жири вуглеводи... кстати тоже необходимы для жизни. как и недвижимость
  Frant написав:Вигідно купляти нерухомість в Єпенях,а потім профукувати тисячі доларів за рік на дорогу?)))
качество жизни стоит денег. Ирпень не для бедных людей. Другими словами, Ирпень дёшев только на 1й взгляд при покупке. Даже завезти стройматериалы с эпицентра обойдётся дороже, чем в Киеве. Вызов сантехника 800 грн (в Киеве 500) клиника добробут в Ирпене, можешь глянуть цены на сайте. 90% ирпенчан лечатся в Киеве потому что дешевле.
vitaliian
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  #<1 ... 10997109981099911000
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