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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 чер, 2023 23:10
vitaliian написав: барабашов написав:
Ну не Франта ж естественно
Он просто перпективы снижения цен на излишек готового по баснословному для пересичного прайсу пророчил
А некоторые "копейчушки" до сих пор мантрят на "себестоимость па300,400,500..." и естественно с ремонтом сугубо из личных жлобских запросов
кржн мало сегментирован. до сих пор встречаю мнения, что альтернатива терису - убитый хрущ с алкашами и бабушками соседками. А по факту между ними пропасть в качестве жизни . В моем осбб находят по камерам кто кинул окурок с балкона , а потерявшийся айфон возвращают хозяину (оба эти события произошли буквально на днях). Вполне возможно увидим бабушатники па15. И какой с этого вывод? да никакого. колбаса па50 и рядом па500 никого не удивляет, а то что хрущ будет стоить в 10 дешевле чего то нормального в этой же локации, почему то воспринимается как нападение марсиан)
То може Ірпінь мало сегментований, а КРЖН ще й як. І по локаціях, і по рівню будинків, від самого трешу типу малосімейки чи кімнати в гуртожитках в бараках в сраці світу до новобудов з паркінгами, територією і в прицентраллі. Діапазон широкий, і сегментів десятки
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Додано: Сер 21 чер, 2023 23:12
Чукча2 написав:Анализируем
Гаражи стали активно покупать и орендовать(слышал не от одного) так как осколки с неба стали активно падать на машины
Эти же осколки давят на КРЖН
Не надо быть великим аналитиком
Типу гараж захистить від прильоту, якщо він буде. Та й скільки авто постраждало, 0.001% хоч буде на Київ? Так тоді тільки підземний паркінг врятує.
Теорія так собі, давайте щось цікавіше
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Додано: Чет 22 чер, 2023 10:01
Frant написав:
Білки
білки жири вуглеводи... кстати тоже необходимы для жизни. как и недвижимость
Frant написав:
Вигідно купляти нерухомість в Єпенях,а потім профукувати тисячі доларів за рік на дорогу?)))
качество жизни стоит денег. Ирпень не для бедных людей. Другими словами, Ирпень дёшев только на 1й взгляд при покупке. Даже завезти стройматериалы с эпицентра обойдётся дороже, чем в Киеве. Вызов сантехника 800 грн (в Киеве 500) клиника добробут в Ирпене, можешь глянуть цены на сайте. 90% ирпенчан лечатся в Киеве потому что дешевле.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 12:31
vitaliian написав: Frant написав:
Білки
білки жири вуглеводи... кстати тоже необходимы для жизни. как и недвижимость
Frant написав:
Вигідно купляти нерухомість в Єпенях,а потім профукувати тисячі доларів за рік на дорогу?)))
качество жизни стоит денег. Ирпень не для бедных людей. Другими словами, Ирпень дёшев только на 1й взгляд при покупке. Даже завезти стройматериалы с эпицентра обойдётся дороже, чем в Киеве. Вызов сантехника 800 грн (в Киеве 500) клиника добробут в Ирпене, можешь глянуть цены на сайте. 90% ирпенчан лечатся в Киеве потому что дешевле.
Прям Конча-Заспа для середнього класу
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Додано: Чет 22 чер, 2023 12:33
vitaliian написав:
Ирпень не для бедных людей. Другими словами, Ирпень дёшев только на 1й взгляд при покупке. Даже завезти стройматериалы с эпицентра обойдётся дороже, чем в Киеве. Вызов сантехника 800 грн (в Киеве 500
Арифметику стала освоювати?
Це добре!
Продовжуй)))Житло в Прикиєвских Єпенях - дійсно, дешевше ніж в Києві.
Зато все інше, товари і послуги - дорожче.
Тому що логістика править бал
)))А ти ніяк не зрозумієш.
Прикиєвські Єпеня - це для тих, хто не може купити собі новобуд в Києві. І не хоче жити в старому фонді. Тому обирає варіант "оплата в розстрочку")))) І платить, і буде платити! Приблизно 10 000 доларів за кожні 10 років життя! За бензин, за амортизацію автомобіля, за дорожчі продукти і речі. Платить не лише грошима, й часом свого життя - 2.5-3 години на дорогу щоденнно - це вельми дорого для тих, хто вміє рахувати гроші.
vitaliian написав:
Другими словами, Ирпень дёшев только на 1й взгляд при покупке. Даже завезти стройматериалы с эпицентра обойдётся дороже, чем в Киеве. Вызов сантехника 800 грн (в Киеве 500) клиника добробут в Ирпене, можешь глянуть цены на сайте. 90% ирпенчан лечатся в Киеве потому что дешевле
Я тобі рекомендував до війни: продавай свій "неохрущ" в лісі, додай грошей і купи "хрущ" на Святошино. А ти тоді не знала арифметики і не вірила, що я казав від щирого серця.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 12:57
vitaliian написав: Frant написав:
Білки
білки жири вуглеводи... кстати тоже необходимы для жизни. как и недвижимость
Frant написав:
Вигідно купляти нерухомість в Єпенях,а потім профукувати тисячі доларів за рік на дорогу?)))
качество жизни стоит денег. Ирпень не для бедных людей. Другими словами, Ирпень дёшев только на 1й взгляд при покупке. Даже завезти стройматериалы с эпицентра обойдётся дороже, чем в Киеве. Вызов сантехника 800 грн (в Киеве 500) клиника добробут в Ирпене, можешь глянуть цены на сайте. 90% ирпенчан лечатся в Киеве потому что дешевле.
Епік в Бучі є, єслі шо
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Додано: Чет 22 чер, 2023 13:06
Frant написав: vitaliian написав:
Ирпень не для бедных людей. Другими словами, Ирпень дёшев только на 1й взгляд при покупке. Даже завезти стройматериалы с эпицентра обойдётся дороже, чем в Киеве. Вызов сантехника 800 грн (в Киеве 500
Арифметику стала освоювати?
Це добре!
Продовжуй)))Житло в Прикиєвских Єпенях - дійсно, дешевше ніж в Києві.
Зато все інше, товари і послуги - дорожче.
Тому що логістика править бал
)))А ти ніяк не зрозумієш.
Прикиєвські Єпеня - це для тих, хто не може купити собі новобуд в Києві. І не хоче жити в старому фонді. Тому обирає варіант "оплата в розстрочку")))) І платить, і буде платити! Приблизно 10 000 доларів за кожні 10 років життя! За бензин, за амортизацію автомобіля, за дорожчі продукти і речі. Платить не лише грошима, й часом свого життя - 2.5-3 години на дорогу щоденнно - це вельми дорого для тих, хто вміє рахувати гроші.
vitaliian написав:
Другими словами, Ирпень дёшев только на 1й взгляд при покупке. Даже завезти стройматериалы с эпицентра обойдётся дороже, чем в Киеве. Вызов сантехника 800 грн (в Киеве 500) клиника добробут в Ирпене, можешь глянуть цены на сайте. 90% ирпенчан лечатся в Киеве потому что дешевле
Я тобі рекомендував до війни: продавай свій "неохрущ" в лісі, додай грошей і купи "хрущ" на Святошино. А ти тоді не знала арифметики і не вірила, що я казав від щирого серця.
Орихметика кульгає.
По-перше, можна не їздити в Київ, а працювати віддалено.
По-друге, якщо є потреба їздити, то проїзний на електричку на місяць був десь біля 300 грн.
По-третє, в більшості новобудов автономне опалення, і не треба башляти як в київському хрущі (якщо ти бабця в бабушатнику на субсидію, то це вже інше).
Так що там набагато менше, чим 10Куе за 10 років накручує, і не факт що в ту сторону.
І ще багато ньюансів, як напр. добиратися із Виноградара/ДРВЗ/Троєщини в центр (чи до найближчої станції метро), ще не факт що з Ірпеня буде гірше.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 22 чер, 2023 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 13:13
flyman написав:
в більшості новобудов автономне опалення, і не треба башляти як в київському хрущі
Електричне автономне))))
Суперекономія)))
Втричі дорожче, ніж в старому фонді.
Флай, а ти точно освоїв арифметику?
Чи ти прогулював ці уроки?
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 22 чер, 2023 13:19, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 13:38
flyman написав:
Епік в Бучі є, єслі шо
Був колись зараз немає. Розчистили ділянку повністю зараз..
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Додано: Чет 22 чер, 2023 14:01
Faceless написав:
То може Ірпінь мало сегментований, а КРЖН ще й як. І по локаціях, і по рівню будинків
кржн для покупателя или покупатель для кржн? какую квартиру может купить школьный учитель, медсестра, водитель трамвая за 10 лет честной работы? В Польше есть кооперативы, покупаешь членство за 30-50% стоимости жилья, и далее платишь немного выше комулку. Вариант для тех, кто не может собрать всей суммы, а аренда / ипотека их не устраивает. Сегмент качественного, доступного ВСЕМ жилья в Киеве отсутствует полностью. Есть хрущи, комнаты в команалках, общаги. Но если заселить туда школьную учительницу, от огромного счастья, и в благодарность за всё хорошее, она оторвётся на подопечных.
прекрасная сегментация, не учитывающая финансовые возможности самых массовых профессий.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 22 чер, 2023 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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