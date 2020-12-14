Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 чер, 2023 14:04
vitaliian написав:
Сегмент качественного, доступного ВСЕМ жилья в Киеве отсутствует полностью.
Спустись з хмар на землю!
Такого житла - немає в жодній столиці світу.
Якщо хочеш перебратись на проживання з Єпенів в столицю - то потрібно не флудити на форумах, а працевлаштуватись, врешті решт!
Frant
Повідомлень: 23251
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 2468 раз.
Профіль
Додано: Чет 22 чер, 2023 14:10
Frant написав: vitaliian написав:
Сегмент качественного, доступного ВСЕМ жилья в Киеве отсутствует полностью.
Спустись з хмар на землю!
Такого житла - немає в жодній столиці світу.
Якщо хочеш перебратись на проживання з Єпенів в столицю - то потрібно не флудити на форумах, а працевлаштуватись, врешті решт!
Тобі ж написали, в Польщі є TBS.
В США - праджекти (с) rjkz,
в ЄС повно соціальної халяви,
в Скандинавіях там ще й черга на соц. житло, і, навіть, не для зовсім бідних.
Скажи, куди селять біженців, не в землянки і не в коробки з холодильників.
flyman
Повідомлень: 31671
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 2658 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 22 чер, 2023 14:15
flyman написав: Frant написав: vitaliian написав:
Сегмент качественного, доступного ВСЕМ жилья в Киеве отсутствует полностью.
Спустись з хмар на землю!
Такого житла - немає в жодній столиці світу.
Якщо хочеш перебратись на проживання з Єпенів в столицю - то потрібно не флудити на форумах, а працевлаштуватись, врешті решт!
Тобі ж написали, в Польщі є TBS.
В США - праджекти (с) rjkz,
в ЄС повно соціальної халяви,
в Скандинавіях там ще й черга на соц. житло, і, навіть, не для зовсім бідних.
Скажи, куди селять біженців, не в землянки і не в коробки з холодильників.
Якісне і доступне всім житло - це абсолютно різні речі.
Взяв би ти тую панянку-електросамокатчицю на безплатне проживання в свій цоколь, ні?
Це ж доступне житло? Для пересічного?
Можливо, їй сподобається твій "евроремонт"?
Frant
Повідомлень: 23251
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 2468 раз.
Профіль
Додано: Чет 22 чер, 2023 14:22
Frant написав:
Взяв би ти тую панянку-електросамокатчицю на безплатне проживання в свій цоколь, ні?
я беру тебя мавпочкой в свой зоопарк. бананы каждый день. соглашайся
vitaliian
Повідомлень: 18083
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
Профіль
Додано: Чет 22 чер, 2023 14:30
Прикольно читати повідомлення "бєздєнєжних донів і доннес".
Шаровичка захотіла безплатно соціального житла?)))))
Про експеримент Прют-Ігою - нічого не чула?
https://ipress.ua/mainmedia/fotoystoryy ... 28769.html
Frant
Повідомлень: 23251
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 2468 раз.
Профіль
Додано: Чет 22 чер, 2023 14:37
flyman написав:
в Польщі є TBS.
https://www.olx.pl/d/oferta/partycypacj ... UIAgC.html
Варшава. 169 000 zł даже при минималке 3490zł вполне реально собрать. зарплата учителя от 4000 zł
vitaliian
Повідомлень: 18083
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
Профіль
Додано: Чет 22 чер, 2023 14:41
В Бучі можна купити цоколь за 15 000.
Доступне житло.
Чому не поспішаєш?
В Києві - стартовий квиток від 25 000.
За нахалновобуд біля міської межі.
Купляй, доки є!
Frant
Повідомлень: 23251
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 2468 раз.
Профіль
Додано: Чет 22 чер, 2023 14:49
Frant написав:
В Києві - стартовий квиток від 25 000.
включи мозги. по обьявлению квартира 39м2. купил, переклеил обои и живи. а в то что в Киеве по 25куе туда надо еще ещё 40 куе вложить. Речь шла не про цоколя кавалирки чердаки и гостинки.
vitaliian
Повідомлень: 18083
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
Профіль
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:06
Frant написав:
В Бучі можна купити цоколь за 15 000.
Доступне житло.
Чому не поспішаєш?
В Києві - стартовий квиток від 25 000.
За нахалновобуд біля міської межі.
Купляй, доки є!
Стартовий квиток 15Куе за кавалірку 17 м2, здача у 2023, але прийдеться вкластись в ремонт (хоча би ліжко з піддонів, сральнік і мойка з тазіком), і це не УКО
В той же час, в Немішаєво продають 2к совкошлак за 18куе., "заходь і живи", навіть обойки не потрібно переклеювати
Востаннє редагувалось
flyman
в Чет 22 чер, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 31671
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 2658 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:07
vitaliian написав:
Сегмент качественного, доступного ВСЕМ жилья в Киеве отсутствует полностью.
vitaliian написав: Frant написав:
В Києві - стартовий квиток від 25 000.
включи мозги. по обьявлению квартира 39м2. купил, переклеил обои и живи. а в то что в Киеве по 25куе туда надо еще ещё 40 куе вложить. Речь шла не про цоколя кавалирки чердаки и гостинки.
Яка ж ти обмежена особа!
Якісне і доступне житло - це оксимюрон.
Або якісне, або доступне.
Доступний сегмент в Києві - це від 25 000.
Якісний від 100 000 (можливо, від 125 000 чи 150 000, це вже як для кого)
Можна було купити в 2017 квартиру в новобудах за 25 000 - 30 000.
А не єпенятник за тіж гроші.
flyman написав:
в Немішаєво продають 2к совкошлак за 18куе., "заходь і живи".
шаровичка не хоче радянське житло, вона хоча за 18 000 купити новобуд, в Києві. біля метро, і з ремонтом.
І навіть не за 18 000, а краще за 10 000, тому що 18 000 у неї немає.
Думаю, що й 10 000 немає))))
Frant
Повідомлень: 23251
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 2468 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
23864
16165459
1211
5308009
3
5713
Пон 11 жов, 2021 18:05 _Klim