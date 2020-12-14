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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10999110001100111002>
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 14:04

  vitaliian написав:Сегмент качественного, доступного ВСЕМ жилья в Киеве отсутствует полностью.

Спустись з хмар на землю!
Такого житла - немає в жодній столиці світу.

Якщо хочеш перебратись на проживання з Єпенів в столицю - то потрібно не флудити на форумах, а працевлаштуватись, врешті решт!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 14:10

  Frant написав:
  vitaliian написав:Сегмент качественного, доступного ВСЕМ жилья в Киеве отсутствует полностью.

Спустись з хмар на землю!
Такого житла - немає в жодній столиці світу.

Якщо хочеш перебратись на проживання з Єпенів в столицю - то потрібно не флудити на форумах, а працевлаштуватись, врешті решт!

Тобі ж написали, в Польщі є TBS.
В США - праджекти (с) rjkz,
в ЄС повно соціальної халяви,
в Скандинавіях там ще й черга на соц. житло, і, навіть, не для зовсім бідних.

Скажи, куди селять біженців, не в землянки і не в коробки з холодильників.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 14:15

  flyman написав:
  Frant написав:
  vitaliian написав:Сегмент качественного, доступного ВСЕМ жилья в Киеве отсутствует полностью.

Спустись з хмар на землю!
Такого житла - немає в жодній столиці світу.

Якщо хочеш перебратись на проживання з Єпенів в столицю - то потрібно не флудити на форумах, а працевлаштуватись, врешті решт!

Тобі ж написали, в Польщі є TBS.
В США - праджекти (с) rjkz,
в ЄС повно соціальної халяви,
в Скандинавіях там ще й черга на соц. житло, і, навіть, не для зовсім бідних.

Скажи, куди селять біженців, не в землянки і не в коробки з холодильників.

Якісне і доступне всім житло - це абсолютно різні речі. :mrgreen:

Взяв би ти тую панянку-електросамокатчицю на безплатне проживання в свій цоколь, ні?
Це ж доступне житло? Для пересічного?
Можливо, їй сподобається твій "евроремонт"?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 14:22

  Frant написав:Взяв би ти тую панянку-електросамокатчицю на безплатне проживання в свій цоколь, ні?
я беру тебя мавпочкой в свой зоопарк. бананы каждый день. соглашайся
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 14:30

Прикольно читати повідомлення "бєздєнєжних донів і доннес".
Шаровичка захотіла безплатно соціального житла?)))))
Про експеримент Прют-Ігою - нічого не чула?
https://ipress.ua/mainmedia/fotoystoryy ... 28769.html
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 14:37

  flyman написав:в Польщі є TBS.

https://www.olx.pl/d/oferta/partycypacj ... UIAgC.html
Варшава. 169 000 zł даже при минималке 3490zł вполне реально собрать. зарплата учителя от 4000 zł
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 14:41

  vitaliian написав:
  flyman написав:в Польщі є TBS.

https://www.olx.pl/d/oferta/partycypacj ... UIAgC.html
Варшава. 169 000 zł даже при минималке 3490zł вполне реально собрать. зарплата учителя от 4000 zł

В Бучі можна купити цоколь за 15 000.
Доступне житло.
Чому не поспішаєш?

В Києві - стартовий квиток від 25 000.
За нахалновобуд біля міської межі.
Купляй, доки є!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 14:49

  Frant написав:В Києві - стартовий квиток від 25 000.
включи мозги. по обьявлению квартира 39м2. купил, переклеил обои и живи. а в то что в Киеве по 25куе туда надо еще ещё 40 куе вложить. Речь шла не про цоколя кавалирки чердаки и гостинки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:06

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:в Польщі є TBS.

https://www.olx.pl/d/oferta/partycypacj ... UIAgC.html
Варшава. 169 000 zł даже при минималке 3490zł вполне реально собрать. зарплата учителя от 4000 zł

В Бучі можна купити цоколь за 15 000.
Доступне житло.
Чому не поспішаєш?

В Києві - стартовий квиток від 25 000.
За нахалновобуд біля міської межі.
Купляй, доки є!

Стартовий квиток 15Куе за кавалірку 17 м2, здача у 2023, але прийдеться вкластись в ремонт (хоча би ліжко з піддонів, сральнік і мойка з тазіком), і це не УКО

В той же час, в Немішаєво продають 2к совкошлак за 18куе., "заходь і живи", навіть обойки не потрібно переклеювати
Востаннє редагувалось flyman в Чет 22 чер, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:07

  vitaliian написав:Сегмент качественного, доступного ВСЕМ жилья в Киеве отсутствует полностью.

  vitaliian написав:
  Frant написав:В Києві - стартовий квиток від 25 000.
включи мозги. по обьявлению квартира 39м2. купил, переклеил обои и живи. а в то что в Киеве по 25куе туда надо еще ещё 40 куе вложить. Речь шла не про цоколя кавалирки чердаки и гостинки.

Яка ж ти обмежена особа!
Якісне і доступне житло - це оксимюрон.
Або якісне, або доступне. :mrgreen:

Доступний сегмент в Києві - це від 25 000.
Якісний від 100 000 (можливо, від 125 000 чи 150 000, це вже як для кого)

Можна було купити в 2017 квартиру в новобудах за 25 000 - 30 000.
А не єпенятник за тіж гроші.

  flyman написав:в Немішаєво продають 2к совкошлак за 18куе., "заходь і живи".

шаровичка не хоче радянське житло, вона хоча за 18 000 купити новобуд, в Києві. біля метро, і з ремонтом.
І навіть не за 18 000, а краще за 10 000, тому що 18 000 у неї немає.
Думаю, що й 10 000 немає))))
Frant
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