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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10999110001100111002
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:09

  Frant написав:
  vitaliian написав:Сегмент качественного, доступного ВСЕМ жилья в Киеве отсутствует полностью.

  vitaliian написав:
  Frant написав:В Києві - стартовий квиток від 25 000.
включи мозги. по обьявлению квартира 39м2. купил, переклеил обои и живи. а в то что в Киеве по 25куе туда надо еще ещё 40 куе вложить. Речь шла не про цоколя кавалирки чердаки и гостинки.

Яка ж ти обмежена особа!
Якісне і доступне житло - це оксимюрон.
Або якісне, або доступне. :mrgreen:

Доступний сегмент в Києві - це від 25 000.
Якісний від 100 000 (можливо, від 125 000 чи 150 000, це вже як для кого)

Можна було купити в 2017 квартиру в новобудах за 25 000 - 30 000.
А не єпенятник за тіж гроші.

90+% КРЖН - неякісне,
в Ірпені/Бучі якісний сегмент від 25Куе.
Відчуй різницю.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:12

  Frant написав:шаровичка не хоче радянське житло, вона хоча за 18 000 купити новобуд, в Києві. біля метро, і з ремонтом.
І навіть не за 18 000, а краще за 10 000, тому що 18 000 у неї немає.
Думаю, що й 10 000 немає))))
здесь ветка не о тебе. кончай рефлексировать. ты со своими комплексами тут никому не интересен, понабирают на форум хз кого. писатели за стакан риса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:24

  flyman написав:90+% КРЖН - неякісне,
в Ірпені/Бучі якісний сегмент від 25Куе.
Відчуй різницю.

Якісне житло - за 25 000?????????????????????? :oops:
Для тебе і бучанський цоколь - якісне житло, а опеньки на стінах сарая - смачна і поживна їжа.
  vitaliian написав:
  Frant написав:шаровичка не хоче радянське житло, вона хоча за 18 000 купити новобуд, в Києві. біля метро, і з ремонтом.
І навіть не за 18 000, а краще за 10 000, тому що 18 000 у неї немає.
Думаю, що й 10 000 немає))))
здесь ветка не о тебе..

Якщо людина мріє про купівлю старого "Ланоса", то на КРЖН їй робити нічого.
Хіба флудити і скаржитись на зависокі ціни київського житла, яке недоступне шаровикам (((( :mrgreen:
Frant
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