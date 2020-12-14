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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:09
Frant написав: vitaliian написав:
Сегмент качественного, доступного ВСЕМ жилья в Киеве отсутствует полностью.
vitaliian написав: Frant написав:
В Києві - стартовий квиток від 25 000.
включи мозги. по обьявлению квартира 39м2. купил, переклеил обои и живи. а в то что в Киеве по 25куе туда надо еще ещё 40 куе вложить. Речь шла не про цоколя кавалирки чердаки и гостинки.
Яка ж ти обмежена особа!
Якісне і доступне житло - це оксимюрон.
Або якісне, або доступне.
Доступний сегмент в Києві - це від 25 000. Якісний від 100 000 (можливо, від 125 000 чи 150 000, це вже як для кого)
Можна було купити в 2017 квартиру в новобудах за 25 000 - 30 000.
А не єпенятник за тіж гроші.
90+% КРЖН - неякісне,
в Ірпені/Бучі якісний сегмент від 25Куе.
Відчуй різницю.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 15:12
Frant написав:
шаровичка не хоче радянське житло, вона хоча за 18 000 купити новобуд, в Києві. біля метро, і з ремонтом.
І навіть не за 18 000, а краще за 10 000, тому що 18 000 у неї немає.
Думаю, що й 10 000 немає))))
здесь ветка не о тебе. кончай рефлексировать. ты со своими комплексами тут никому не интересен, понабирают на форум хз кого. писатели за стакан риса.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 15:24
flyman написав:
90+% КРЖН - неякісне,
в Ірпені/Бучі якісний сегмент від 25Куе.
Відчуй різницю.
Якісне житло - за 25 000??????????????????????
Для тебе і бучанський цоколь - якісне житло, а опеньки на стінах сарая - смачна і поживна їжа.
vitaliian написав: Frant написав:
шаровичка не хоче радянське житло, вона хоча за 18 000 купити новобуд, в Києві. біля метро, і з ремонтом.
І навіть не за 18 000, а краще за 10 000, тому що 18 000 у неї немає.
Думаю, що й 10 000 немає))))
здесь ветка не о тебе..
Якщо людина мріє про купівлю старого "Ланоса", то на КРЖН їй робити нічого.
Хіба флудити і скаржитись на зависокі ціни київського житла, яке недоступне шаровикам ((((
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