RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10999110001100111002
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:12

  Frant написав:шаровичка не хоче радянське житло, вона хоча за 18 000 купити новобуд, в Києві. біля метро, і з ремонтом.
І навіть не за 18 000, а краще за 10 000, тому що 18 000 у неї немає.
Думаю, що й 10 000 немає))))
здесь ветка не о тебе. кончай рефлексировать. ты со своими комплексами тут никому не интересен, понабирают на форум хз кого. писатели за стакан риса.
vitaliian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 18082
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:24

  flyman написав:90+% КРЖН - неякісне,
в Ірпені/Бучі якісний сегмент від 25Куе.
Відчуй різницю.

Якісне житло - за 25 000?????????????????????? :oops:
Для тебе і бучанський цоколь - якісне житло, а опеньки на стінах сарая - смачна і поживна їжа.
  vitaliian написав:
  Frant написав:шаровичка не хоче радянське житло, вона хоча за 18 000 купити новобуд, в Києві. біля метро, і з ремонтом.
І навіть не за 18 000, а краще за 10 000, тому що 18 000 у неї немає.
Думаю, що й 10 000 немає))))
здесь ветка не о тебе..

Якщо людина мріє про купівлю старого "Ланоса", то на КРЖН їй робити нічого.
Хіба флудити і скаржитись на зависокі ціни київського житла, яке недоступне шаровикам (((( :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 23251
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 2469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Faceless написав:То може Ірпінь мало сегментований, а КРЖН ще й як. І по локаціях, і по рівню будинків
кржн для покупателя или покупатель для кржн? какую квартиру может купить школьный учитель, медсестра, водитель трамвая за 10 лет честной работы? В Польше есть кооперативы, покупаешь членство за 30-50% стоимости жилья, и далее платишь немного выше комуналку. Вариант для тех, кто не может собрать всей суммы, а аренда / ипотека их не устраивает. Сегмент качественного, доступного ВСЕМ жилья в Киеве отсутствует полностью. Есть хрущи, комнаты в команалках, общаги. Но если заселить туда школьную учительницу, от огромного счастья, и в благодарность за всё хорошее, она оторвётся на подопечных.

прекрасная сегментация, не учитывающая финансовые возможности самых массовых профессий.


Сегмент якісного і доступного УСІМ відсутній, мабуть, в більшості країн світу. Особливо в найбільших і найдорожчих містах.
Ота ваша об'ява на 39м - якась типова панелька, це вже стало "якісне житло"?
І до чого цей потік свідомості, якщо спочатку ви заявляли, що ніби то КРЖН мало сегментований? Тепер же вас доля водіїв трамваїв і шкільних вчителів зацікавила.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33186
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7748 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:90+% КРЖН - неякісне,
в Ірпені/Бучі якісний сегмент від 25Куе.
Відчуй різницю.

Пише справжній естет і цінитель цоколів і нахалбуду в сраці світу.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33186
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7748 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 10999110001100111002
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2385, 2386, 2387
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23864 16165545
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 чер, 2023 19:18
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308010
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5713
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1196)
22.06.2023 18:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.