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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10999110001100111002
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:12

  Frant написав:шаровичка не хоче радянське житло, вона хоча за 18 000 купити новобуд, в Києві. біля метро, і з ремонтом.
І навіть не за 18 000, а краще за 10 000, тому що 18 000 у неї немає.
Думаю, що й 10 000 немає))))
здесь ветка не о тебе. кончай рефлексировать. ты со своими комплексами тут никому не интересен, понабирают на форум хз кого. писатели за стакан риса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:24

  flyman написав:90+% КРЖН - неякісне,
в Ірпені/Бучі якісний сегмент від 25Куе.
Відчуй різницю.

Якісне житло - за 25 000?????????????????????? :oops:
Для тебе і бучанський цоколь - якісне житло, а опеньки на стінах сарая - смачна і поживна їжа.
  vitaliian написав:
  Frant написав:шаровичка не хоче радянське житло, вона хоча за 18 000 купити новобуд, в Києві. біля метро, і з ремонтом.
І навіть не за 18 000, а краще за 10 000, тому що 18 000 у неї немає.
Думаю, що й 10 000 немає))))
здесь ветка не о тебе..

Якщо людина мріє про купівлю старого "Ланоса", то на КРЖН їй робити нічого.
Хіба флудити і скаржитись на зависокі ціни київського житла, яке недоступне шаровикам (((( :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Faceless написав:То може Ірпінь мало сегментований, а КРЖН ще й як. І по локаціях, і по рівню будинків
кржн для покупателя или покупатель для кржн? какую квартиру может купить школьный учитель, медсестра, водитель трамвая за 10 лет честной работы? В Польше есть кооперативы, покупаешь членство за 30-50% стоимости жилья, и далее платишь немного выше комуналку. Вариант для тех, кто не может собрать всей суммы, а аренда / ипотека их не устраивает. Сегмент качественного, доступного ВСЕМ жилья в Киеве отсутствует полностью. Есть хрущи, комнаты в команалках, общаги. Но если заселить туда школьную учительницу, от огромного счастья, и в благодарность за всё хорошее, она оторвётся на подопечных.

прекрасная сегментация, не учитывающая финансовые возможности самых массовых профессий.


Сегмент якісного і доступного УСІМ відсутній, мабуть, в більшості країн світу. Особливо в найбільших і найдорожчих містах.
Ота ваша об'ява на 39м - якась типова панелька, це вже стало "якісне житло"?
І до чого цей потік свідомості, якщо спочатку ви заявляли, що ніби то КРЖН мало сегментований? Тепер же вас доля водіїв трамваїв і шкільних вчителів зацікавила.
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 18:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:90+% КРЖН - неякісне,
в Ірпені/Бучі якісний сегмент від 25Куе.
Відчуй різницю.

Пише справжній естет і цінитель цоколів і нахалбуду в сраці світу.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 23:28

візіонєр, а не "справжній естет і цінитель цоколів і нахалб

  Faceless написав:
flyman написав:90+% КРЖН - неякісне,
в Ірпені/Бучі якісний сегмент від 25Куе.
Відчуй різницю.

Пише справжній естет і цінитель цоколів і нахалбуду в сраці світу.



дик, отож
  Faceless написав:Сегмент якісного і доступного УСІМ відсутній, мабуть, в більшості країн світу. Особливо в найбільших і найдорожчих містах.
flyman
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