|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:12
Frant написав:
шаровичка не хоче радянське житло, вона хоча за 18 000 купити новобуд, в Києві. біля метро, і з ремонтом.
І навіть не за 18 000, а краще за 10 000, тому що 18 000 у неї немає.
Думаю, що й 10 000 немає))))
здесь ветка не о тебе. кончай рефлексировать. ты со своими комплексами тут никому не интересен, понабирают на форум хз кого. писатели за стакан риса.
-
vitaliian
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 18082
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2161 раз.
- Подякували: 3090 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:24
flyman написав:
90+% КРЖН - неякісне,
в Ірпені/Бучі якісний сегмент від 25Куе.
Відчуй різницю.
Якісне житло - за 25 000??????????????????????
Для тебе і бучанський цоколь - якісне житло, а опеньки на стінах сарая - смачна і поживна їжа.
vitaliian написав: Frant написав:
шаровичка не хоче радянське житло, вона хоча за 18 000 купити новобуд, в Києві. біля метро, і з ремонтом.
І навіть не за 18 000, а краще за 10 000, тому що 18 000 у неї немає.
Думаю, що й 10 000 немає))))
здесь ветка не о тебе..
Якщо людина мріє про купівлю старого "Ланоса", то на КРЖН їй робити нічого.
Хіба флудити і скаржитись на зависокі ціни київського житла, яке недоступне шаровикам ((((
-
Frant
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 23251
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1548 раз.
- Подякували: 2470 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 чер, 2023 18:41
vitaliian написав: Faceless написав:
То може Ірпінь мало сегментований, а КРЖН ще й як. І по локаціях, і по рівню будинків
кржн для покупателя или покупатель для кржн? какую квартиру может купить школьный учитель, медсестра, водитель трамвая за 10 лет честной работы? В Польше есть кооперативы, покупаешь членство за 30-50% стоимости жилья, и далее платишь немного выше комуналку. Вариант для тех, кто не может собрать всей суммы, а аренда / ипотека их не устраивает. Сегмент качественного, доступного ВСЕМ жилья в Киеве отсутствует полностью. Есть хрущи, комнаты в команалках, общаги. Но если заселить туда школьную учительницу, от огромного счастья, и в благодарность за всё хорошее, она оторвётся на подопечных.
прекрасная сегментация, не учитывающая финансовые возможности самых массовых профессий.
Сегмент якісного і доступного УСІМ відсутній, мабуть, в більшості країн світу. Особливо в найбільших і найдорожчих містах.
Ота ваша об'ява на 39м - якась типова панелька, це вже стало "якісне житло"?
І до чого цей потік свідомості, якщо спочатку ви заявляли, що ніби то КРЖН мало сегментований? Тепер же вас доля водіїв трамваїв і шкільних вчителів зацікавила.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33186
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 7749 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Чет 22 чер, 2023 18:57
flyman написав:90+% КРЖН - неякісне,
в Ірпені/Бучі якісний сегмент від 25Куе.
Відчуй різницю.
Пише справжній естет і цінитель цоколів і нахалбуду в сраці світу.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33186
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 7749 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Чет 22 чер, 2023 23:28
Faceless написав:
flyman написав:90+% КРЖН - неякісне,
в Ірпені/Бучі якісний сегмент від 25Куе.
Відчуй різницю.
Пише справжній естет і цінитель цоколів і нахалбуду в сраці світу.
дик, отож
Faceless написав:
Сегмент якісного і доступного УСІМ відсутній, мабуть, в більшості країн світу. Особливо в найбільших і найдорожчих містах.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31677
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1507 раз.
- Подякували: 2658 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:22
Подождал бы 2 месяца, сейчас продал бы первый севен по довоенной цене.
Как всегда я оказался прав. Сколько раз себе говорил, не слушать разных неудачников.
Всё продал. Варшавский+8куе за месяц, улетел. Купить нечего.
Севен вторая квартира 165 с небольшим профитом.
На яр.град есть покупатели и на 280 и на 300. Но с таким ремонтом, как сейчас выполняется и это мало.
Востаннє редагувалось beee
в П'ят 23 чер, 2023 09:40, всього редагувалось 1 раз.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 582
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:34
Та нах кому ваши севены с варшавскими надо, рассказывайте тут басни
Большая часть страны думает об одном, как пересечь границу
Уже по Оболонскому району зарядили, явиться типа всем самостоятельно, даже кто с бронью))
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 2087
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:37
Чукча2 написав:Та нах кому ваши севены с варшавскими надо, рассказывайте тут басни
Большая часть страны думает об одном, как пересечь границу
Уже по Оболонскому району зарядили, явиться типа всем самостоятельно, даже кто с бронью))
Не слежу за убогими.
Тут тема недвижимости. беды экспатов это в ветку бомжей.
В недвижимости всё хорошо
-
beee
-
-
- Повідомлень: 582
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:41
beee написав:
Подождал бы 2 месяца, сейчас продал бы первый севен по довоенной цене.
Как всегда я оказался прав. Сколько раз себе говорил, не слушать разных неудачников.
Всё продал. Варшавский+8куе за месяц, улетел. Купить нечего.
Севен вторая квартира 165 с небольшим профитом.
На яр.град есть покупатели и на 280 и на 300. Но с таким ремонтом, как сейчас выполняется и это мало.
Отправлено с моего Pixel 6a через Tapatalk
Дійсно - бачу товпи людей які носяться з сотнями тисяч доларів щоб купити житло на отшибі столиці воюючої країни - я б ще зрозумів купівлю умовного тетрісу чи Оболонь плаза але купувати щось на Позняках чи Виноградарі - це клініка)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 90 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:42
Тебя бы на фронт, убогое
Был в военкомаете?
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 2087
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23864
|16165817
|
|
|1211
|5308034
|
|
|3
|5715
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|