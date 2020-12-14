здесь ветка не о тебе. кончай рефлексировать. ты со своими комплексами тут никому не интересен, понабирают на форум хз кого. писатели за стакан риса.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 15:12
здесь ветка не о тебе. кончай рефлексировать. ты со своими комплексами тут никому не интересен, понабирают на форум хз кого. писатели за стакан риса.
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:24
Якісне житло - за 25 000??????????????????????
Для тебе і бучанський цоколь - якісне житло, а опеньки на стінах сарая - смачна і поживна їжа.
Якщо людина мріє про купівлю старого "Ланоса", то на КРЖН їй робити нічого.
Хіба флудити і скаржитись на зависокі ціни київського житла, яке недоступне шаровикам ((((
Додано: Чет 22 чер, 2023 18:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Сегмент якісного і доступного УСІМ відсутній, мабуть, в більшості країн світу. Особливо в найбільших і найдорожчих містах.
Ота ваша об'ява на 39м - якась типова панелька, це вже стало "якісне житло"?
І до чого цей потік свідомості, якщо спочатку ви заявляли, що ніби то КРЖН мало сегментований? Тепер же вас доля водіїв трамваїв і шкільних вчителів зацікавила.
Додано: Чет 22 чер, 2023 18:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Пише справжній естет і цінитель цоколів і нахалбуду в сраці світу.
Додано: Чет 22 чер, 2023 23:28
візіонєр, а не "справжній естет і цінитель цоколів і нахалб
дик, отож
Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Подождал бы 2 месяца, сейчас продал бы первый севен по довоенной цене.
Как всегда я оказался прав. Сколько раз себе говорил, не слушать разных неудачников.
Всё продал. Варшавский+8куе за месяц, улетел. Купить нечего.
Севен вторая квартира 165 с небольшим профитом.
На яр.град есть покупатели и на 280 и на 300. Но с таким ремонтом, как сейчас выполняется и это мало.
Востаннє редагувалось beee в П'ят 23 чер, 2023 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:41
Дійсно - бачу товпи людей які носяться з сотнями тисяч доларів щоб купити житло на отшибі столиці воюючої країни - я б ще зрозумів купівлю умовного тетрісу чи Оболонь плаза але купувати щось на Позняках чи Виноградарі - це клініка)
Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
UA был прав. Сегодня проблема купить, потому что бОльшая часть продавцов пихает стрёмные доверки, прячась за бугром.
Я покупал варшавский с "згодой" по доверке. Здесь меня убедили, что это нормально.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:44
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вспомнил правило инвестиций в недвижимость.
Граничная цена на кв = до 140 месячных арендных платежей.
При аренде за 9000 грн за новострой с нормальным ремонтом мы получаем граничную цену условной однушки в 1,260,000
Учитывая, что ремонт стоит 1\3 - 1\2 от цены квартиры, получаем цену однушки в 844,000 грн
что равняется 23,000 USD по курсу НБУ
Все, что дороже инвестиционно непривлекательно, фактически вы будете иметь убыток из-за амортизации.
Востаннє редагувалось йцукен в П'ят 23 чер, 2023 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:45
поздравляю!
как продали?
сами выставили обьяву или же сотрудничали с риелтором каким то?
вы комиссию риелтору платили?
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