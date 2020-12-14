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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:32
йцукен написав:
Вспомнил правило инвестиций в недвижимость.
Граничная цена на кв = до 140 месячных арендных платежей.
При аренде за 9000 грн за новострой с нормальным ремонтом мы получаем граничную цену условной однушки в 1,260,000
Учитывая, что ремонт стоит 1\3 - 1\2 от цены квартиры, получаем цену однушки в 844,000 грн
что равняется 23,000 USD по курсу НБУ
Все, что дороже инвестиционно непривлекательно, фактически вы будете иметь убыток из-за амортизации.
Делим 23куе на 45-50метров нормальной 1К которая в перспективе будет ощущаться как 3К - и получаем желание копейчуШки купить квартиру по цене 2002года менее 500уе/метр. При том что мало что за 21год из стройматериалов вдвое в валюте не подорожало, рабсила с ценой участка под застройку так на порядок точно(рабсила а не армия видновлення за минималку)
А потом пойдут мантры копейчуШек про баснословные прибыли КГСов с ИНТЕРГАЛами на постройке голого бетона не на Липках, про "себестоимАсть300,400,..." с отделкой от Махно и Агромата и прочий соплевой поток.
По 9000 - реально даже не 200уе по реальному курсу банана и бензина - однушка будет только от Трибеки с тем же жлобремонтом что был в 16году от застройщика и метров в ней будет как раз на одну нормальную комнату в нормальном новострое.
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барабашов
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:40
барабашов написав: йцукен написав:
Вспомнил правило инвестиций в недвижимость.
Граничная цена на кв = до 140 месячных арендных платежей.
При аренде за 9000 грн за новострой с нормальным ремонтом мы получаем граничную цену условной однушки в 1,260,000
Учитывая, что ремонт стоит 1\3 - 1\2 от цены квартиры, получаем цену однушки в 844,000 грн
что равняется 23,000 USD по курсу НБУ
Все, что дороже инвестиционно непривлекательно, фактически вы будете иметь убыток из-за амортизации.
Делим 23куе на 45-50метров нормальной 1К которая в перспективе будет ощущаться как 3К - и получаем желание копейчуШки купить квартиру по цене 2002года менее 500уе/метр. При том что мало что за 21год из стройматериалов вдвое в валюте не подорожало, рабсила с ценой участка под застройку так на порядок точно(рабсила а не армия видновлення за минималку)
А потом пойдут мантры копейчуШек про баснословные прибыли КГСов с ИНТЕРГАЛами на постройке голого бетона не на Липках, про "себестоимАсть300,400,..." с отделкой от Махно и Агромата и прочий соплевой поток.
По 9000 - реально даже не 200уе по реальному курсу банана и бензина - однушка будет только от Трибеки с тем же жлобремонтом что был в 16году от застройщика и метров в ней будет как раз на одну нормальную комнату в нормальном новострое.
ОВДП дають 20% річних без податків у грн., і ніякого гємора з ремонтами, подорожанням матеріалів, прорабами і майстрами... просто стрижеш купони... хоча може бути девал ... але нерухомість теж не рятує від девальвації... мінус демографія
так що не все так однозначно
але ріст є, якщо два роки тому кавалірку в нахалбуді можна було інвестувати ПА700 м2, тепер не менше ПА800
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flyman
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 13:30
Олежан написав: beee написав:
Подождал бы 2 месяца, сейчас продал бы первый севен по довоенной цене.
Как всегда я оказался прав. Сколько раз себе говорил, не слушать разных неудачников.
Всё продал. Варшавский+8куе за месяц, улетел. Купить нечего.
Севен вторая квартира 165 с небольшим профитом.
На яр.град есть покупатели и на 280 и на 300. Но с таким ремонтом, как сейчас выполняется и это мало.
поздравляю!
как продали?
сами выставили обьяву или же сотрудничали с риелтором каким то?
вы комиссию риелтору платили?
теперь лучше делать так ИМХО.
высталять самому. В тексте писать, запрещаю дублировать.
Замечена тенденция прямых покупок без риелторов
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beee
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 13:52
йцукен написав:Вспомнил правило инвестиций в недвижимость.
Граничная цена на кв = до 140 месячных арендных платежей.
При аренде за 9000 грн за новострой с нормальным ремонтом мы получаем граничную цену условной однушки в 1,260,000
Учитывая, что ремонт стоит 1\3 - 1\2 от цены квартиры, получаем цену однушки в 844,000 грн
что равняется 23,000 USD по курсу НБУ
Все, что дороже инвестиционно непривлекательно, фактически вы будете иметь убыток из-за амортизации.
Оренда новобудови з нормальним ремонтом суттєво дорожче 9к.
1к за 23куо чекати можна до другого пришестя, хіба що брати нахалбуд в дупі світу, як у Флая
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Faceless
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 13:53
beee написав: Олежан написав: beee написав:
Подождал бы 2 месяца, сейчас продал бы первый севен по довоенной цене.
Как всегда я оказался прав. Сколько раз себе говорил, не слушать разных неудачников.
Всё продал. Варшавский+8куе за месяц, улетел. Купить нечего.
Севен вторая квартира 165 с небольшим профитом.
На яр.град есть покупатели и на 280 и на 300. Но с таким ремонтом, как сейчас выполняется и это мало.
поздравляю!
как продали?
сами выставили обьяву или же сотрудничали с риелтором каким то?
вы комиссию риелтору платили?
теперь лучше делать так ИМХО.
высталять самому. В тексте писать, запрещаю дублировать.
Замечена тенденция прямых покупок без риелторов
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І що, "заборона дублювати" їх зупиняє?
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