Додано: П'ят 23 чер, 2023 12:32

йцукен написав: Вспомнил правило инвестиций в недвижимость.

Граничная цена на кв = до 140 месячных арендных платежей.

При аренде за 9000 грн за новострой с нормальным ремонтом мы получаем граничную цену условной однушки в 1,260,000

Учитывая, что ремонт стоит 1\3 - 1\2 от цены квартиры, получаем цену однушки в 844,000 грн

что равняется 23,000 USD по курсу НБУ



Все, что дороже инвестиционно непривлекательно, фактически вы будете иметь убыток из-за амортизации. Вспомнил правило инвестиций в недвижимость.Граничная цена на кв = до 140 месячных арендных платежей.При аренде за 9000 грн за новострой с нормальным ремонтом мы получаем граничную цену условной однушки в 1,260,000Учитывая, что ремонт стоит 1\3 - 1\2 от цены квартиры, получаем цену однушки в 844,000 грнчто равняется 23,000 USD по курсу НБУВсе, что дороже инвестиционно непривлекательно, фактически вы будете иметь убыток из-за амортизации.

Делим 23куе на 45-50метров нормальной 1К которая в перспективе будет ощущаться как 3К - и получаем желание копейчуШки купить квартиру по цене 2002года менее 500уе/метр. При том что мало что за 21год из стройматериалов вдвое в валюте не подорожало, рабсила с ценой участка под застройку так на порядок точно(рабсила а не армия видновлення за минималку)А потом пойдут мантры копейчуШек про баснословные прибыли КГСов с ИНТЕРГАЛами на постройке голого бетона не на Липках, про "себестоимАсть300,400,..." с отделкой от Махно и Агромата и прочий соплевой поток.По 9000 - реально даже не 200уе по реальному курсу банана и бензина - однушка будет только от Трибеки с тем же жлобремонтом что был в 16году от застройщика и метров в ней будет как раз на одну нормальную комнату в нормальном новострое.