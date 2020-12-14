RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11001110021100311004
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:любите потопы в Киеве после каждого дождя? Или вам нравится что в столице за последние 10 лет ни одна новая станция метро не открылась? А как там Подольский мост?
Это не весь список

Спочатку вкид якогось лайна з тг без посилань, потім зістрибнув на стару платівку про станції метро... Видно рівень аналітики, приправленої брехнею (де там саме у вас повені після КОЖНОГО дощу?), видно того ваші статейки на тому вашому портальчику нікому й не потрібні, що ви їх з усіх сил рекламували
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33191
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7749 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Як би комусь не хочеться обговняти Київ, що можна зрозуміти в певному контексті, нерухомість збільшується в ціні.
І не тому що в нас все класно.
Все погано.
Але. Нічого нового не напишу.все писав і воно виконується з неймовірною точністю:
- Нового не будують
- величезна внутрішня міграція
- задниця з валютою

Я не могу ничего найти в севен без ремонта.
В Славутич, в заречном. В варшавский плюс ничего нет. Цена за месяц с 70 поднялась до 80.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 587
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ремонт кавалірки (в локації КРЖН 5хв до ШРТ тіпа метро) 21 м2 від стану "після будівельників" до стану "заходь і живи", і з всією начинкою аж до йоршика в сральніку приблизно ПА550 м2.
В результаті інвестиція на етапі яка котловану приблизно рівна ремонту, а може і ремонт дорожче.

Д - думайте.

Долярчик, готуйся в ремонт своєї незданої прєлєсті 27 м2 втюхати біля 10кує (якщо своїми силами)..15куе(якщо з прорабом), це в цінах на сьогодні.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31691
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 2658 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 03:39

  Faceless написав:
Оренда новобудови з нормальним ремонтом суттєво дорожче 9к.
1к за 23куо чекати можна до другого пришестя, хіба що брати нахалбуд в дупі світу, як у Флая

открой ОЛХ позняки-осокорки новостройки.

Я констатирую факт, что инвестируя в КРЖН вы терпите де-факто убытки.
йцукен
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6849
З нами з: 23.08.13
Подякував: 218 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11001110021100311004
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2385, 2386, 2387
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23864 16166077
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 чер, 2023 19:18
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308049
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5715
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.