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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:27
Феодал написав:
любите потопы в Киеве после каждого дождя? Или вам нравится что в столице за последние 10 лет ни одна новая станция метро не открылась? А как там Подольский мост?
Это не весь список
Спочатку вкид якогось лайна з тг без посилань, потім зістрибнув на стару платівку про станції метро... Видно рівень аналітики, приправленої брехнею (де там саме у вас повені після КОЖНОГО дощу?), видно того ваші статейки на тому вашому портальчику нікому й не потрібні, що ви їх з усіх сил рекламували
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Faceless
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:33
Як би комусь не хочеться обговняти Київ, що можна зрозуміти в певному контексті, нерухомість збільшується в ціні.
І не тому що в нас все класно.
Все погано.
Але. Нічого нового не напишу.все писав і воно виконується з неймовірною точністю:
- Нового не будують
- величезна внутрішня міграція
- задниця з валютою
Я не могу ничего найти в севен без ремонта.
В Славутич, в заречном. В варшавский плюс ничего нет. Цена за месяц с 70 поднялась до 80.
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beee
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:56
Ремонт кавалірки (в локації КРЖН 5хв до ШРТ тіпа метро) 21 м2 від стану "після будівельників" до стану "заходь і живи", і з всією начинкою аж до йоршика в сральніку приблизно ПА550 м2.
В результаті інвестиція на етапі яка котловану приблизно рівна ремонту, а може і ремонт дорожче.
Д - думайте.
Долярчик, готуйся в ремонт своєї незданої прєлєсті 27 м2 втюхати біля 10кує (якщо своїми силами)..15куе(якщо з прорабом), це в цінах на сьогодні.
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flyman
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Додано: Суб 24 чер, 2023 03:39
Faceless написав:
Оренда новобудови з нормальним ремонтом суттєво дорожче 9к.
1к за 23куо чекати можна до другого пришестя, хіба що брати нахалбуд в дупі світу, як у Флая
открой ОЛХ позняки-осокорки новостройки.
Я констатирую факт, что инвестируя в КРЖН вы терпите де-факто убытки.
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йцукен
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