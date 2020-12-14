Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:любите потопы в Киеве после каждого дождя? Или вам нравится что в столице за последние 10 лет ни одна новая станция метро не открылась? А как там Подольский мост? Это не весь список
Спочатку вкид якогось лайна з тг без посилань, потім зістрибнув на стару платівку про станції метро... Видно рівень аналітики, приправленої брехнею (де там саме у вас повені після КОЖНОГО дощу?), видно того ваші статейки на тому вашому портальчику нікому й не потрібні, що ви їх з усіх сил рекламували
Як би комусь не хочеться обговняти Київ, що можна зрозуміти в певному контексті, нерухомість збільшується в ціні. І не тому що в нас все класно. Все погано. Але. Нічого нового не напишу.все писав і воно виконується з неймовірною точністю: - Нового не будують - величезна внутрішня міграція - задниця з валютою
Я не могу ничего найти в севен без ремонта. В Славутич, в заречном. В варшавский плюс ничего нет. Цена за месяц с 70 поднялась до 80.
Ремонт кавалірки (в локації КРЖН 5хв до ШРТ тіпа метро) 21 м2 від стану "після будівельників" до стану "заходь і живи", і з всією начинкою аж до йоршика в сральніку приблизно ПА550 м2. В результаті інвестиція на етапі яка котловану приблизно рівна ремонту, а може і ремонт дорожче.
Д - думайте.
Долярчик, готуйся в ремонт своєї незданої прєлєсті 27 м2 втюхати біля 10кує (якщо своїми силами)..15куе(якщо з прорабом), це в цінах на сьогодні.