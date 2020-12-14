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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11001110021100311004
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:любите потопы в Киеве после каждого дождя? Или вам нравится что в столице за последние 10 лет ни одна новая станция метро не открылась? А как там Подольский мост?
Это не весь список

Спочатку вкид якогось лайна з тг без посилань, потім зістрибнув на стару платівку про станції метро... Видно рівень аналітики, приправленої брехнею (де там саме у вас повені після КОЖНОГО дощу?), видно того ваші статейки на тому вашому портальчику нікому й не потрібні, що ви їх з усіх сил рекламували
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Як би комусь не хочеться обговняти Київ, що можна зрозуміти в певному контексті, нерухомість збільшується в ціні.
І не тому що в нас все класно.
Все погано.
Але. Нічого нового не напишу.все писав і воно виконується з неймовірною точністю:
- Нового не будують
- величезна внутрішня міграція
- задниця з валютою

Я не могу ничего найти в севен без ремонта.
В Славутич, в заречном. В варшавский плюс ничего нет. Цена за месяц с 70 поднялась до 80.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 19:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ремонт кавалірки (в локації КРЖН 5хв до ШРТ тіпа метро) 21 м2 від стану "після будівельників" до стану "заходь і живи", і з всією начинкою аж до йоршика в сральніку приблизно ПА550 м2.
В результаті інвестиція на етапі яка котловану приблизно рівна ремонту, а може і ремонт дорожче.

Д - думайте.

Долярчик, готуйся в ремонт своєї незданої прєлєсті 27 м2 втюхати біля 10кує (якщо своїми силами)..15куе(якщо з прорабом), це в цінах на сьогодні.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 03:39

  Faceless написав:
Оренда новобудови з нормальним ремонтом суттєво дорожче 9к.
1к за 23куо чекати можна до другого пришестя, хіба що брати нахалбуд в дупі світу, як у Флая

открой ОЛХ позняки-осокорки новостройки.

Я констатирую факт, что инвестируя в КРЖН вы терпите де-факто убытки.
йцукен
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 07:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не в Сержа дом часом прилетело ?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/24/7408295/

Обломки сбитой ночью 24 июня вражеской воздушной цели повредили 24-этажный дом в Соломенском районе Киева, погибли 2 человека, 8 – получили ранения, 2 из них – госпитализированы.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 07:31

  Хомякоид написав:Не в Сержа дом часом прилетело ?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/24/7408295/

Обломки сбитой ночью 24 июня вражеской воздушной цели повредили 24-этажный дом в Соломенском районе Киева, погибли 2 человека, 8 – получили ранения, 2 из них – госпитализированы.

І розбито та пошкоджено уламками пару десятків автомобілів

Ціни на гаражі - зростають, і швидкими темпами
Купляйте!
Бажано з оглядовою ямою і погребом
Там можна тримати запас води і продуктів.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 08:03

  Frant написав:
  Хомякоид написав:Не в Сержа дом часом прилетело ?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/24/7408295/

Обломки сбитой ночью 24 июня вражеской воздушной цели повредили 24-этажный дом в Соломенском районе Киева, погибли 2 человека, 8 – получили ранения, 2 из них – госпитализированы.

І розбито та пошкоджено уламками пару десятків автомобілів

Ціни на гаражі - зростають, і швидкими темпами
Купляйте!
Бажано з оглядовою ямою і погребом
Там можна тримати запас води і продуктів.


Максімка не дарма з форуму пропав, не приїде він в Київ.
Як завжди слова розходяться з ділом.

На жаль Київ надалі буде тільки втрачати привабливість для проживання.

Можна купляти дошки для забиття вікон :mrgreen:
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 24 чер, 2023 08:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 08:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В династию попало. Где у меня было больше всего квартир.
Ничего себе облобки. Разворотило монолит. Это сто пудов прилёт чего то
Противном, конечно, что врут своим де
Востаннє редагувалось beee в Суб 24 чер, 2023 08:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 08:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вчера искал однуху в яр.граде. нашел аж одну за 165.
beee
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