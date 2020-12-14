RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11002110031100411005
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 10:01

  Faceless написав:
  Феодал написав:любите потопы в Киеве после каждого дождя? Или вам нравится что в столице за последние 10 лет ни одна новая станция метро не открылась? А как там Подольский мост?
Это не весь список

Спочатку вкид якогось лайна з тг без посилань, потім зістрибнув на стару платівку про станції метро... Видно рівень аналітики, приправленої брехнею (де там саме у вас повені після КОЖНОГО дощу?), видно того ваші статейки на тому вашому портальчику нікому й не потрібні, що ви їх з усіх сил рекламували

от того что вы пытаетесь нагрубить - проживание в Киеве комфортнее не станет
Феодал
 
Повідомлень: 375
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 10:45

  beee написав:В династию попало. Где у меня было больше всего квартир.
Ничего себе облобки. Разворотило монолит. Это сто пудов прилёт чего то
Противном, конечно, что врут своим де

"БЫЛО КВАРТИР" или и в настоящем там есть жилплощадь за вами?
барабашов
 
Повідомлень: 3248
З нами з: 16.06.15
Подякував: 250 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 15:56

  beee написав:В династию попало. Где у меня было больше всего квартир.
Ничего себе облобки. Разворотило монолит. Это сто пудов прилёт чего то
Противном, конечно, что врут своим де

Однозначно прилёт, этаж насквозь вынесло. Осколками обычно стену выламывает, а тут почти весь этаж. Был бы панельный - сложился.
hume
 
Повідомлень: 8950
З нами з: 27.12.12
Подякував: 930 раз.
Подякували: 1827 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11002110031100411005
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, gonchik74 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2385, 2386, 2387
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23864 16166161
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 чер, 2023 19:18
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308079
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5716
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8511)
24.06.2023 16:23
Ринок ОВДП (4787)
24.06.2023 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.