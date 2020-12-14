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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 чер, 2023 10:01
Faceless написав: Феодал написав:
любите потопы в Киеве после каждого дождя? Или вам нравится что в столице за последние 10 лет ни одна новая станция метро не открылась? А как там Подольский мост?
Это не весь список
Спочатку вкид якогось лайна з тг без посилань, потім зістрибнув на стару платівку про станції метро... Видно рівень аналітики, приправленої брехнею (де там саме у вас повені після КОЖНОГО дощу?), видно того ваші статейки на тому вашому портальчику нікому й не потрібні, що ви їх з усіх сил рекламували
от того что вы пытаетесь нагрубить - проживание в Киеве комфортнее не станет
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Феодал
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Додано: Суб 24 чер, 2023 10:45
beee написав:
В династию попало. Где у меня было больше всего квартир.
Ничего себе облобки. Разворотило монолит. Это сто пудов прилёт чего то
Противном, конечно, что врут своим де
"БЫЛО КВАРТИР" или и в настоящем там есть жилплощадь за вами?
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барабашов
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Додано: Суб 24 чер, 2023 15:56
beee написав:
В династию попало. Где у меня было больше всего квартир.
Ничего себе облобки. Разворотило монолит. Это сто пудов прилёт чего то
Противном, конечно, что врут своим де
Однозначно прилёт, этаж насквозь вынесло. Осколками обычно стену выламывает, а тут почти весь этаж. Был бы панельный - сложился.
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hume
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1
Додано: Суб 24 чер, 2023 16:49
hume написав: beee написав:
В династию попало. Где у меня было больше всего квартир.
Ничего себе облобки. Разворотило монолит. Это сто пудов прилёт чего то
Противном, конечно, что врут своим де
Однозначно прилёт, этаж насквозь вынесло. Осколками обычно стену выламывает, а тут почти весь этаж. Был бы панельный - сложился.
На третей минуте.
Вівалило хорошо, наверно ракета туда залетела.
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Хомякоид
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1
Додано: Суб 24 чер, 2023 18:32
барабашов написав: beee написав:
В династию попало. Где у меня было больше всего квартир.
Ничего себе облобки. Разворотило монолит. Это сто пудов прилёт чего то
Противном, конечно, что врут своим де
"БЫЛО КВАРТИР" или и в настоящем там есть жилплощадь за вами?
10 этаж в этой секции. Нужно покупателю звякнуть, узнать, жив ли
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beee
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Додано: Суб 24 чер, 2023 18:57
hume написав: beee написав:
В династию попало. Где у меня было больше всего квартир.
Ничего себе облобки. Разворотило монолит. Это сто пудов прилёт чего то
Противном, конечно, что врут своим де
Однозначно прилёт, этаж насквозь вынесло. Осколками обычно стену выламывает, а тут почти весь этаж. Был бы панельный - сложился.
Мені здається, що уламки не вибухають, хоча можу помилятись. У мене дрібними фрагментами посікло стіну. Два склопакети, зовнішній блок. Метрів сто по прямій. Перший корпус.
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gonchik74
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Додано: Суб 24 чер, 2023 20:55
Після чергового обстрілу ціни вниз чи вверх?
Ніби житла стало менше. Дефіцит. Отже вверх.
З іншого боку, ризиково тримати нерухомість в Києві, отже вниз.
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flyman
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2
Додано: Суб 24 чер, 2023 21:31
Да я вообще в шоке от народа.
Сегодня в Диброва парк в ОП с утра никого, спали после обстрела. К 12 - толпень.
Такое чувство, чем хуже в стране, тем выше цены
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beee
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Додано: Суб 24 чер, 2023 22:33
hume написав: beee написав:
В династию попало. Где у меня было больше всего квартир.
Ничего себе облобки. Разворотило монолит. Это сто пудов прилёт чего то
Противном, конечно, что врут своим де
Однозначно прилёт, этаж насквозь вынесло. Осколками обычно стену выламывает, а тут почти весь этаж. Был бы панельный - сложился.
Династия построена из говна и палок.
взрывной волной вынесло шлакоблок в 1 кирпич и утеплитель
Кольвальска - К - качество
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Додано: Суб 24 чер, 2023 22:35
flyman написав:
Після чергового обстрілу ціни вниз чи вверх?
Ніби житла стало менше. Дефіцит. Отже вверх.
З іншого боку, ризиково тримати нерухомість в Києві, отже вниз.
много желающих купить в центре возле Соломенского лесопарка
минус Династия (сейчас там никто ничего не купит и не продаст)
осталось 3 ЖК
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_Klim
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