Там схоже на підрив бойової частинибо порозбивало монолітні перекриття. Найбільш ймовірно, що впав уламок з бойовою частиною і здетонував.
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Додано: Нед 25 чер, 2023 11:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 25 чер, 2023 11:47
Тож купувати чи не купувати, щоб не мати у майбутньому збитки??? Це одвічна проста конструктивна дилема Сократа: одружуватися чи не одружуватися. Його відповідь: як би ти не вчинив, а все одно будеш розкаюватися. Тоді філософа запитали, а чи не кається він сам. "Одружившись зі своєю мегерою, я зробив добро іншому чоловікові, якого оминула така доля, і ця думка мене втішає". Так і з нерухомістю. Купуйте наразі або не купуйте, але, навіть втративши у подальшому від свого рішення, думайте про зроблене добро іншій людині, з якою ви уклали/не уклали договір і яка від того одержала вигоду. А раптом поталанить вам...!!! Хтось порадіє за вас.)
Додано: Нед 25 чер, 2023 12:49
Це ніяка не критика ЗСУ (все неможливо врахувати і такі випадки можуть траплятись) , але ракета ппо теоретично теж може так себе вести.
Я бачу як над містом ракети ппо літають майже горизонтально. Ракета йде на ціль, тримаючи її в полі зору (ГСН) і міняючи свою траєкторію з метою перехоплення. Алгоритм ракети при втраті цілі - вертикально вгору і самоліквідація. (теж багато разів це спостерігав) .
Проте може виникнути ситуація, що коли ціль сховалась за будинок- свічку, ракета вже просто не встигає піти вертикально, нема місця для зміни траєкторії.
Додано: Нед 25 чер, 2023 13:06
Я с вами полностью согласен, и к сожалению (((
Я не могу писать лишней инфы но,
Заметьте
После «попадания осколка ракеты» нет ни одной ее фото. Даже меленького кусочка
Додано: Нед 25 чер, 2023 13:57
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