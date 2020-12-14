Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Після чергового обстрілу ціни вниз чи вверх? Ніби житла стало менше. Дефіцит. Отже вверх. З іншого боку, ризиково тримати нерухомість в Києві, отже вниз.
Тож купувати чи не купувати, щоб не мати у майбутньому збитки??? Це одвічна проста конструктивна дилема Сократа: одружуватися чи не одружуватися. Його відповідь: як би ти не вчинив, а все одно будеш розкаюватися. Тоді філософа запитали, а чи не кається він сам. "Одружившись зі своєю мегерою, я зробив добро іншому чоловікові, якого оминула така доля, і ця думка мене втішає". Так і з нерухомістю. Купуйте наразі або не купуйте, але, навіть втративши у подальшому від свого рішення, думайте про зроблене добро іншій людині, з якою ви уклали/не уклали договір і яка від того одержала вигоду. А раптом поталанить вам...!!! Хтось порадіє за вас.)
Олежан написав:Династия построена из говна и палок. взрывной волной вынесло шлакоблок в 1 кирпич и утеплитель
Кольвальска - К - качество
Там схоже на підрив бойової частинибо порозбивало монолітні перекриття. Найбільш ймовірно, що впав уламок з бойовою частиною і здетонував.
Це ніяка не критика ЗСУ (все неможливо врахувати і такі випадки можуть траплятись) , але ракета ппо теоретично теж може так себе вести. Я бачу як над містом ракети ппо літають майже горизонтально. Ракета йде на ціль, тримаючи її в полі зору (ГСН) і міняючи свою траєкторію з метою перехоплення. Алгоритм ракети при втраті цілі - вертикально вгору і самоліквідація. (теж багато разів це спостерігав) . Проте може виникнути ситуація, що коли ціль сховалась за будинок- свічку, ракета вже просто не встигає піти вертикально, нема місця для зміни траєкторії.
Олежан написав:Династия построена из говна и палок. взрывной волной вынесло шлакоблок в 1 кирпич и утеплитель
Кольвальска - К - качество
Там схоже на підрив бойової частинибо порозбивало монолітні перекриття. Найбільш ймовірно, що впав уламок з бойовою частиною і здетонував.
Це ніяка не критика ЗСУ (все неможливо врахувати і такі випадки можуть траплятись) , але ракета ппо теоретично теж може так себе вести. Я бачу як над містом ракети ппо літають майже горизонтально. Ракета йде на ціль, тримаючи її в полі зору (ГСН) і міняючи свою траєкторію з метою перехоплення. Алгоритм ракети при втраті цілі - вертикально вгору і самоліквідація. (теж багато разів це спостерігав) . Проте може виникнути ситуація, що коли ціль сховалась за будинок- свічку, ракета вже просто не встигає піти вертикально, нема місця для зміни траєкторії.
да, думаю, что эта теория имеет место быть плюс - место разрушение преимущественно горизонтальное (т.е. объект летел горизонтально, не под наклоном)
Оголошення про продажу об'єкту з'явилося на порталі OLX. Власник зазначив, що житло площею 40 кв. м знаходиться у селі Стара Оржиця. Разом із квартирою, розташованою на першому поверсі будинку, запропоновано ділянку землі площею 7 соток.
Вказано, що у квартирі є електрика, газ, індивідуальне газове опалення та суміжний санвузол. У приміщенні є ванна, балкон та лоджія. Житловий стан, меблів немає, зате встановлені металопластикові вікна. В наявності супутникове телебачення та Wi-Fi. Поруч із будинком – свердловина. Поблизу – ліс та річка.