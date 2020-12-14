Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Після чергового обстрілу ціни вниз чи вверх? Ніби житла стало менше. Дефіцит. Отже вверх. З іншого боку, ризиково тримати нерухомість в Києві, отже вниз.
Тож купувати чи не купувати, щоб не мати у майбутньому збитки??? Це одвічна проста конструктивна дилема Сократа: одружуватися чи не одружуватися. Його відповідь: як би ти не вчинив, а все одно будеш розкаюватися. Тоді філософа запитали, а чи не кається він сам. "Одружившись зі своєю мегерою, я зробив добро іншому чоловікові, якого оминула така доля, і ця думка мене втішає". Так і з нерухомістю. Купуйте наразі або не купуйте, але, навіть втративши у подальшому від свого рішення, думайте про зроблене добро іншій людині, з якою ви уклали/не уклали договір і яка від того одержала вигоду. А раптом поталанить вам...!!! Хтось порадіє за вас.)
Олежан написав:Династия построена из говна и палок. взрывной волной вынесло шлакоблок в 1 кирпич и утеплитель
Кольвальска - К - качество
Там схоже на підрив бойової частинибо порозбивало монолітні перекриття. Найбільш ймовірно, що впав уламок з бойовою частиною і здетонував.
Це ніяка не критика ЗСУ (все неможливо врахувати і такі випадки можуть траплятись) , але ракета ппо теоретично теж може так себе вести. Я бачу як над містом ракети ппо літають майже горизонтально. Ракета йде на ціль, тримаючи її в полі зору (ГСН) і міняючи свою траєкторію з метою перехоплення. Алгоритм ракети при втраті цілі - вертикально вгору і самоліквідація. (теж багато разів це спостерігав) . Проте може виникнути ситуація, що коли ціль сховалась за будинок- свічку, ракета вже просто не встигає піти вертикально, нема місця для зміни траєкторії.
Олежан написав:Династия построена из говна и палок. взрывной волной вынесло шлакоблок в 1 кирпич и утеплитель
Кольвальска - К - качество
Там схоже на підрив бойової частинибо порозбивало монолітні перекриття. Найбільш ймовірно, що впав уламок з бойовою частиною і здетонував.
Це ніяка не критика ЗСУ (все неможливо врахувати і такі випадки можуть траплятись) , але ракета ппо теоретично теж може так себе вести. Я бачу як над містом ракети ппо літають майже горизонтально. Ракета йде на ціль, тримаючи її в полі зору (ГСН) і міняючи свою траєкторію з метою перехоплення. Алгоритм ракети при втраті цілі - вертикально вгору і самоліквідація. (теж багато разів це спостерігав) . Проте може виникнути ситуація, що коли ціль сховалась за будинок- свічку, ракета вже просто не встигає піти вертикально, нема місця для зміни траєкторії.
да, думаю, что эта теория имеет место быть плюс - место разрушение преимущественно горизонтальное (т.е. объект летел горизонтально, не под наклоном)
Оголошення про продажу об'єкту з'явилося на порталі OLX. Власник зазначив, що житло площею 40 кв. м знаходиться у селі Стара Оржиця. Разом із квартирою, розташованою на першому поверсі будинку, запропоновано ділянку землі площею 7 соток.
Вказано, що у квартирі є електрика, газ, індивідуальне газове опалення та суміжний санвузол. У приміщенні є ванна, балкон та лоджія. Житловий стан, меблів немає, зате встановлені металопластикові вікна. В наявності супутникове телебачення та Wi-Fi. Поруч із будинком – свердловина. Поблизу – ліс та річка.
flyman написав:Після чергового обстрілу ціни вниз чи вверх? Ніби житла стало менше. Дефіцит. Отже вверх. З іншого боку, ризиково тримати нерухомість в Києві, отже вниз.
за полтора года, пока спрос стоял, а мрийныкы в этой ветке жили в параллельной реальности (многие в польшах и далее), сформировалось такое отложенное предложение, что мы будем свидетелями лавинообразного краха, лишь выскочить, "ведь завтра будет еще дешевле"
Те кто хотели выйти - вышли, или в процессе выхода. Новых объектов в большом количестве не предвидится. В режиме полнейшего расслабона вводится то, что было в высокой степени готовности на начало войны. То есть новое строительство практически прекращает давить на рынок. Посмотрим как оно будет, рынок расставит цены
Стройки Киевгорстроя вообще выглядят печально, практически всё без движения, или с минимальным