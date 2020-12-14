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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11004110051100611007
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 17:37

якщо про КРЖН, то 23,5куе за 16 м2

  reus написав:Під Києвом продають квартиру із земельною ділянкою за 2000 доларів: фото

https://kyiv.today.ua/pid-kiyevom-proda ... ariv-foto/
Оголошення про продажу об'єкту з'явилося на порталі OLX. Власник зазначив, що житло площею 40 кв. м знаходиться у селі Стара Оржиця. Разом із квартирою, розташованою на першому поверсі будинку, запропоновано ділянку землі площею 7 соток.

Вказано, що у квартирі є електрика, газ, індивідуальне газове опалення та суміжний санвузол. У приміщенні є ванна, балкон та лоджія. Житловий стан, меблів немає, зате встановлені металопластикові вікна. В наявності супутникове телебачення та Wi-Fi. Поруч із будинком – свердловина. Поблизу – ліс та річка.

Це ще далеко далі чим знаменита Березань, і без ШРТ


якщо про КРЖН, то кавалірка біля ШРТ:
https://kyiv.today.ua/z-kuhneyu-bez-pliti-ta-pralkoyu-pid-dverima-u-kiyevi-prodayut-najmenshu-kvartiru-za-23-5-tisyachi-dolariv/
У Києві виставили на продаж крихітну квартиру за 23,5 тисячі доларів.

Кімната - всього 10 квадратних метрів, а на шести, що залишилися, знаходяться коридор, санвузол і кухня.

Продавець зазначив, що квартира підійде як житло як для себе, так і для здачі в оренду. Її вартість складає 23,5 тисячі доларів. Окремо потрібно буде заплатити комісійні агенту з нерухомості, який представляє інтереси власника.


Знайшов на олх, совкошлакус вульгаріс
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/smart-kvartira-metro-dorogozhich-shulyavska-vul-gonti-IDSgowZ.html

В Тернополі подібне за $14К5, посилання не даю, кому цікаво, знайде сам.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:28

  flyman написав:
  reus написав:Під Києвом продають квартиру із земельною ділянкою за 2000 доларів: фото

https://kyiv.today.ua/pid-kiyevom-proda ... ariv-foto/
Оголошення про продажу об'єкту з'явилося на порталі OLX. Власник зазначив, що житло площею 40 кв. м знаходиться у селі Стара Оржиця. Разом із квартирою, розташованою на першому поверсі будинку, запропоновано ділянку землі площею 7 соток.

Вказано, що у квартирі є електрика, газ, індивідуальне газове опалення та суміжний санвузол. У приміщенні є ванна, балкон та лоджія. Житловий стан, меблів немає, зате встановлені металопластикові вікна. В наявності супутникове телебачення та Wi-Fi. Поруч із будинком – свердловина. Поблизу – ліс та річка.

Це ще далеко далі чим знаменита Березань, і без ШРТ


якщо про КРЖН, то кавалірка біля ШРТ:
https://kyiv.today.ua/z-kuhneyu-bez-pliti-ta-pralkoyu-pid-dverima-u-kiyevi-prodayut-najmenshu-kvartiru-za-23-5-tisyachi-dolariv/
У Києві виставили на продаж крихітну квартиру за 23,5 тисячі доларів.

Кімната - всього 10 квадратних метрів, а на шести, що залишилися, знаходяться коридор, санвузол і кухня.

Продавець зазначив, що квартира підійде як житло як для себе, так і для здачі в оренду. Її вартість складає 23,5 тисячі доларів. Окремо потрібно буде заплатити комісійні агенту з нерухомості, який представляє інтереси власника.


Знайшов на олх, совкошлакус вульгаріс
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/smart-kvartira-metro-dorogozhich-shulyavska-vul-gonti-IDSgowZ.html

В Тернополі подібне за $14К5, посилання не даю, кому цікаво, знайде сам.

Флай,кавалірка 10 м2 - стане окрасою твоєї колекції!
Купляй!
Frant
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  #<1 ... 11004110051100611007
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