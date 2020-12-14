Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оголошення про продажу об'єкту з'явилося на порталі OLX. Власник зазначив, що житло площею 40 кв. м знаходиться у селі Стара Оржиця. Разом із квартирою, розташованою на першому поверсі будинку, запропоновано ділянку землі площею 7 соток.
Вказано, що у квартирі є електрика, газ, індивідуальне газове опалення та суміжний санвузол. У приміщенні є ванна, балкон та лоджія. Житловий стан, меблів немає, зате встановлені металопластикові вікна. В наявності супутникове телебачення та Wi-Fi. Поруч із будинком – свердловина. Поблизу – ліс та річка.
Це ще далеко далі чим знаменита Березань, і без ШРТ
Кімната - всього 10 квадратних метрів, а на шести, що залишилися, знаходяться коридор, санвузол і кухня.
Продавець зазначив, що квартира підійде як житло як для себе, так і для здачі в оренду. Її вартість складає 23,5 тисячі доларів. Окремо потрібно буде заплатити комісійні агенту з нерухомості, який представляє інтереси власника.
Оголошення про продажу об'єкту з'явилося на порталі OLX. Власник зазначив, що житло площею 40 кв. м знаходиться у селі Стара Оржиця. Разом із квартирою, розташованою на першому поверсі будинку, запропоновано ділянку землі площею 7 соток.
Вказано, що у квартирі є електрика, газ, індивідуальне газове опалення та суміжний санвузол. У приміщенні є ванна, балкон та лоджія. Житловий стан, меблів немає, зате встановлені металопластикові вікна. В наявності супутникове телебачення та Wi-Fi. Поруч із будинком – свердловина. Поблизу – ліс та річка.
Це ще далеко далі чим знаменита Березань, і без ШРТ
Кімната - всього 10 квадратних метрів, а на шести, що залишилися, знаходяться коридор, санвузол і кухня.
Продавець зазначив, що квартира підійде як житло як для себе, так і для здачі в оренду. Її вартість складає 23,5 тисячі доларів. Окремо потрібно буде заплатити комісійні агенту з нерухомості, який представляє інтереси власника.