Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Після чергового обстрілу ціни вниз чи вверх? Ніби житла стало менше. Дефіцит. Отже вверх. З іншого боку, ризиково тримати нерухомість в Києві, отже вниз.
за полтора года, пока спрос стоял, а мрийныкы в этой ветке жили в параллельной реальности (многие в польшах и далее), сформировалось такое отложенное предложение, что мы будем свидетелями лавинообразного краха, лишь выскочить, "ведь завтра будет еще дешевле"
Те кто хотели выйти - вышли, или в процессе выхода. Новых объектов в большом количестве не предвидится. В режиме полнейшего расслабона вводится то, что было в высокой степени готовности на начало войны. То есть новое строительство практически прекращает давить на рынок. Посмотрим как оно будет, рынок расставит цены
Стройки Киевгорстроя вообще выглядят печально, практически всё без движения, или с минимальным
Оголошення про продажу об'єкту з'явилося на порталі OLX. Власник зазначив, що житло площею 40 кв. м знаходиться у селі Стара Оржиця. Разом із квартирою, розташованою на першому поверсі будинку, запропоновано ділянку землі площею 7 соток.
Вказано, що у квартирі є електрика, газ, індивідуальне газове опалення та суміжний санвузол. У приміщенні є ванна, балкон та лоджія. Житловий стан, меблів немає, зате встановлені металопластикові вікна. В наявності супутникове телебачення та Wi-Fi. Поруч із будинком – свердловина. Поблизу – ліс та річка.
Це ще далеко далі чим знаменита Березань, і без ШРТ
Кімната - всього 10 квадратних метрів, а на шести, що залишилися, знаходяться коридор, санвузол і кухня.
Продавець зазначив, що квартира підійде як житло як для себе, так і для здачі в оренду. Її вартість складає 23,5 тисячі доларів. Окремо потрібно буде заплатити комісійні агенту з нерухомості, який представляє інтереси власника.
Оголошення про продажу об'єкту з'явилося на порталі OLX. Власник зазначив, що житло площею 40 кв. м знаходиться у селі Стара Оржиця. Разом із квартирою, розташованою на першому поверсі будинку, запропоновано ділянку землі площею 7 соток.
Вказано, що у квартирі є електрика, газ, індивідуальне газове опалення та суміжний санвузол. У приміщенні є ванна, балкон та лоджія. Житловий стан, меблів немає, зате встановлені металопластикові вікна. В наявності супутникове телебачення та Wi-Fi. Поруч із будинком – свердловина. Поблизу – ліс та річка.
Це ще далеко далі чим знаменита Березань, і без ШРТ
Кімната - всього 10 квадратних метрів, а на шести, що залишилися, знаходяться коридор, санвузол і кухня.
Продавець зазначив, що квартира підійде як житло як для себе, так і для здачі в оренду. Її вартість складає 23,5 тисячі доларів. Окремо потрібно буде заплатити комісійні агенту з нерухомості, який представляє інтереси власника.
Щось я Франте, не розумію: знаходжусь у відрядженні за кордоном - дезертир смердючий! ОК. Приймається. Повертаюсь до Києва розділити всі тяготи життя під акомпанімент повітряних тревог - знов все не так. Вже починаю думати, що навіть якщо долучусь до лав ЗСУ - і це вас не задовільнить. Будуть претензії а чи не відсиджуюсь, часом, у комфортному безпечному бліндажі? Не можна так, Франте. Не можуть в країні бути одні лише герої. Якщо б так було, ми б зараз вже підписували мирову угоду з Сі Цзін Пінем десь у Єкатеринбурзі - на спільному кордоні України та Китаю.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 26 чер, 2023 15:18, всього редагувалось 1 раз.