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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11003110041100511006
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 17:18

  flyman написав:Після чергового обстрілу ціни вниз чи вверх?
Ніби житла стало менше. Дефіцит. Отже вверх.
З іншого боку, ризиково тримати нерухомість в Києві, отже вниз.


за полтора года, пока спрос стоял, а мрийныкы в этой ветке жили в параллельной реальности (многие в польшах и далее), сформировалось такое отложенное предложение, что мы будем свидетелями лавинообразного краха, лишь выскочить, "ведь завтра будет еще дешевле" :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 17:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Те кто хотели выйти - вышли, или в процессе выхода. Новых объектов в большом количестве не предвидится. В режиме полнейшего расслабона вводится то, что было в высокой степени готовности на начало войны. То есть новое строительство практически прекращает давить на рынок. Посмотрим как оно будет, рынок расставит цены

Стройки Киевгорстроя вообще выглядят печально, практически всё без движения, или с минимальным
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 17:37

якщо про КРЖН, то 23,5куе за 16 м2

  reus написав:Під Києвом продають квартиру із земельною ділянкою за 2000 доларів: фото

https://kyiv.today.ua/pid-kiyevom-proda ... ariv-foto/
Оголошення про продажу об'єкту з'явилося на порталі OLX. Власник зазначив, що житло площею 40 кв. м знаходиться у селі Стара Оржиця. Разом із квартирою, розташованою на першому поверсі будинку, запропоновано ділянку землі площею 7 соток.

Вказано, що у квартирі є електрика, газ, індивідуальне газове опалення та суміжний санвузол. У приміщенні є ванна, балкон та лоджія. Житловий стан, меблів немає, зате встановлені металопластикові вікна. В наявності супутникове телебачення та Wi-Fi. Поруч із будинком – свердловина. Поблизу – ліс та річка.

Це ще далеко далі чим знаменита Березань, і без ШРТ


якщо про КРЖН, то кавалірка біля ШРТ:
https://kyiv.today.ua/z-kuhneyu-bez-pliti-ta-pralkoyu-pid-dverima-u-kiyevi-prodayut-najmenshu-kvartiru-za-23-5-tisyachi-dolariv/
У Києві виставили на продаж крихітну квартиру за 23,5 тисячі доларів.

Кімната - всього 10 квадратних метрів, а на шести, що залишилися, знаходяться коридор, санвузол і кухня.

Продавець зазначив, що квартира підійде як житло як для себе, так і для здачі в оренду. Її вартість складає 23,5 тисячі доларів. Окремо потрібно буде заплатити комісійні агенту з нерухомості, який представляє інтереси власника.


Знайшов на олх, совкошлакус вульгаріс
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/smart-kvartira-metro-dorogozhich-shulyavska-vul-gonti-IDSgowZ.html

В Тернополі подібне за $14К5, посилання не даю, кому цікаво, знайде сам.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 22:28

  flyman написав:
  reus написав:Під Києвом продають квартиру із земельною ділянкою за 2000 доларів: фото

https://kyiv.today.ua/pid-kiyevom-proda ... ariv-foto/
Оголошення про продажу об'єкту з'явилося на порталі OLX. Власник зазначив, що житло площею 40 кв. м знаходиться у селі Стара Оржиця. Разом із квартирою, розташованою на першому поверсі будинку, запропоновано ділянку землі площею 7 соток.

Вказано, що у квартирі є електрика, газ, індивідуальне газове опалення та суміжний санвузол. У приміщенні є ванна, балкон та лоджія. Житловий стан, меблів немає, зате встановлені металопластикові вікна. В наявності супутникове телебачення та Wi-Fi. Поруч із будинком – свердловина. Поблизу – ліс та річка.

Це ще далеко далі чим знаменита Березань, і без ШРТ


якщо про КРЖН, то кавалірка біля ШРТ:
https://kyiv.today.ua/z-kuhneyu-bez-pliti-ta-pralkoyu-pid-dverima-u-kiyevi-prodayut-najmenshu-kvartiru-za-23-5-tisyachi-dolariv/
У Києві виставили на продаж крихітну квартиру за 23,5 тисячі доларів.

Кімната - всього 10 квадратних метрів, а на шести, що залишилися, знаходяться коридор, санвузол і кухня.

Продавець зазначив, що квартира підійде як житло як для себе, так і для здачі в оренду. Її вартість складає 23,5 тисячі доларів. Окремо потрібно буде заплатити комісійні агенту з нерухомості, який представляє інтереси власника.


Знайшов на олх, совкошлакус вульгаріс
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/smart-kvartira-metro-dorogozhich-shulyavska-vul-gonti-IDSgowZ.html

В Тернополі подібне за $14К5, посилання не даю, кому цікаво, знайде сам.

Флай,кавалірка 10 м2 - стане окрасою твоєї колекції!
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Frant
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 00:10

Frant , мийка обʼєднана з пісюаром, гриби під нею, закатано ворсовим валіком в зелений , бо « економіка повинна бути економною» 😄
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:20

Точно буде "дорожай" в Києві?

"За останні два тижні чистий відтік населення з України склав 100 тисяч осіб.

Так, на тижні з 17 по 23 червня з України виїхало на 36 тис. осіб більше, ніж повернулося, тижнем раніше чистий відтік населення склав 64 тисячі осіб"
Джерело: https://biz.censor.net/n3427053
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:28

  Frant написав:Точно буде "дорожай" в Києві?

"За останні два тижні чистий відтік населення з України склав 100 тисяч осіб.

Так, на тижні з 17 по 23 червня з України виїхало на 36 тис. осіб більше, ніж повернулося, тижнем раніше чистий відтік населення склав 64 тисячі осіб"
Джерело: https://biz.censor.net/n3427053

На днях я підправлю статистику.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:43

  Frant написав:
  airmax78 написав:На днях я підправлю статистику.

Схоже, що вам також варто пройти курси арифметики.
Разом з ірпіньскою ріелторшею.

Будь-які процеси починаються з поодиноких випадків, які поступово переростають у лавину.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Щось я Франте, не розумію: знаходжусь у відрядженні за кордоном - дезертир смердючий! ОК. Приймається. Повертаюсь до Києва розділити всі тяготи життя під акомпанімент повітряних тревог - знов все не так. Вже починаю думати, що навіть якщо долучусь до лав ЗСУ - і це вас не задовільнить. Будуть претензії а чи не відсиджуюсь, часом, у комфортному безпечному бліндажі?
Не можна так, Франте. Не можуть в країні бути одні лише герої. Якщо б так було, ми б зараз вже підписували мирову угоду з Сі Цзін Пінем десь у Єкатеринбурзі - на спільному кордоні України та Китаю.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 26 чер, 2023 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:17

  Frant написав:Більше не буду писати - крім зневаги, у мене нічого немає.
бедняжка, заведи себе кота . хоть что то будет.
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