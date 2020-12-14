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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11004110051100611007
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 16:23

  Puente написав:Завжди дивуюся - вже дуже давно . Фінансово-економічний форум . Задаєш дурне запитання про економіку - і виявляється , що відповіді на нього немає

Економіка, насправді - не наука.
Як і історія, валеологія, астрологія і т.д.

Ну, а дурнів повсюду вистачає. Як же без них))))
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 16:29

  Puente написав:Завжди дивуюся - вже дуже давно . Фінансово-економічний форум . Задаєш дурне запитання про економіку - і виявляється , що відповіді на нього немає . От наприклад - про кількість квартир і населення Києва та України в цілому . Яка різниця - яке населення України , якщо в Києві буде жити , наприклад , 25 % загальної кількості , а то і 40 . Купа ж таких країн є - особливо 3 світу - до якого ми фактично належимо . Або якщо раптом у нас всі піде як у Фінляндії - то знову ж таки - різниця яка ? Київ зменшиться до адекватної чисельності з нормальним трафіком і транспортом , зеленими зонами , низькоповерховим будівництвом . Зрівняється по суті з Кропивницьким чи Луцьком . І ціни вирівняються - але зростуть разом із доходами .

Це ж Перший закон Трибеки: "Нерухомість в Києві завжди в ціні".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 16:30

  Puente написав:Завжди дивуюся - вже дуже давно . Фінансово-економічний форум . Задаєш дурне запитання про економіку - і виявляється , що відповіді на нього немає . От наприклад - про кількість квартир і населення Києва та України в цілому . Яка різниця - яке населення України , якщо в Києві буде жити , наприклад , 25 % загальної кількості , а то і 40 . Купа ж таких країн є - особливо 3 світу - до якого ми фактично належимо . Або якщо раптом у нас всі піде як у Фінляндії - то знову ж таки - різниця яка ? Київ зменшиться до адекватної чисельності з нормальним трафіком і транспортом , зеленими зонами , низькоповерховим будівництвом . Зрівняється по суті з Кропивницьким чи Луцьком . І ціни вирівняються - але зростуть разом із доходами .



Даражая не буде якшо коротко.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 16:46

  Hotab написав:
  Denik написав:
  Олежан написав:Династия построена из говна и палок.
взрывной волной вынесло шлакоблок в 1 кирпич и утеплитель

Кольвальска - К - качество

Там схоже на підрив бойової частинибо порозбивало монолітні перекриття. Найбільш ймовірно, що впав уламок з бойовою частиною і здетонував.

Це ніяка не критика ЗСУ (все неможливо врахувати і такі випадки можуть траплятись) , але ракета ппо теоретично теж може так себе вести.
Я бачу як над містом ракети ппо літають майже горизонтально. Ракета йде на ціль, тримаючи її в полі зору (ГСН) і міняючи свою траєкторію з метою перехоплення. Алгоритм ракети при втраті цілі - вертикально вгору і самоліквідація. (теж багато разів це спостерігав) .
Проте може виникнути ситуація, що коли ціль сховалась за будинок- свічку, ракета вже просто не встигає піти вертикально, нема місця для зміни траєкторії.

Ракета ППО не має такої потужності щоб винести этаж моноліту, максимум виб'є стіну і вікна. А от москальска ракета несе великий заряд на великій швидкості, і навіть коли підбита то має велику кінетичну енергію.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 16:58

  equinox написав:Ракета ППО не має такої потужності щоб винести этаж моноліту, максимум виб'є стіну і вікна. А от москальска ракета несе великий заряд на великій швидкості, і навіть коли підбита то має велику кінетичну енергію.

Тому московитські ракети й піднімають ціни КРЖН.
Надлишок кінетичної енергії передається, зокрема, на язики рилів-балаболів.
І вони мелють, мелють, мелють))))
Frant
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  #<1 ... 11004110051100611007
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