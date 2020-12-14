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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11004110051100611007
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 16:29

  Puente написав:Завжди дивуюся - вже дуже давно . Фінансово-економічний форум . Задаєш дурне запитання про економіку - і виявляється , що відповіді на нього немає . От наприклад - про кількість квартир і населення Києва та України в цілому . Яка різниця - яке населення України , якщо в Києві буде жити , наприклад , 25 % загальної кількості , а то і 40 . Купа ж таких країн є - особливо 3 світу - до якого ми фактично належимо . Або якщо раптом у нас всі піде як у Фінляндії - то знову ж таки - різниця яка ? Київ зменшиться до адекватної чисельності з нормальним трафіком і транспортом , зеленими зонами , низькоповерховим будівництвом . Зрівняється по суті з Кропивницьким чи Луцьком . І ціни вирівняються - але зростуть разом із доходами .

Це ж Перший закон Трибеки: "Нерухомість в Києві завжди в ціні".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 16:30

  Puente написав:Завжди дивуюся - вже дуже давно . Фінансово-економічний форум . Задаєш дурне запитання про економіку - і виявляється , що відповіді на нього немає . От наприклад - про кількість квартир і населення Києва та України в цілому . Яка різниця - яке населення України , якщо в Києві буде жити , наприклад , 25 % загальної кількості , а то і 40 . Купа ж таких країн є - особливо 3 світу - до якого ми фактично належимо . Або якщо раптом у нас всі піде як у Фінляндії - то знову ж таки - різниця яка ? Київ зменшиться до адекватної чисельності з нормальним трафіком і транспортом , зеленими зонами , низькоповерховим будівництвом . Зрівняється по суті з Кропивницьким чи Луцьком . І ціни вирівняються - але зростуть разом із доходами .



Даражая не буде якшо коротко.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:33

  equinox написав:
  Hotab написав:
  Denik написав:Там схоже на підрив бойової частинибо порозбивало монолітні перекриття. Найбільш ймовірно, що впав уламок з бойовою частиною і здетонував.

Це ніяка не критика ЗСУ (все неможливо врахувати і такі випадки можуть траплятись) , але ракета ппо теоретично теж може так себе вести.
Я бачу як над містом ракети ппо літають майже горизонтально. Ракета йде на ціль, тримаючи її в полі зору (ГСН) і міняючи свою траєкторію з метою перехоплення. Алгоритм ракети при втраті цілі - вертикально вгору і самоліквідація. (теж багато разів це спостерігав) .
Проте може виникнути ситуація, що коли ціль сховалась за будинок- свічку, ракета вже просто не встигає піти вертикально, нема місця для зміни траєкторії.

Ракета ППО не має такої потужності щоб винести этаж моноліту, максимум виб'є стіну і вікна. А от москальска ракета несе великий заряд на великій швидкості, і навіть коли підбита то має велику кінетичну енергію.

Можливо ви праві. Не дуже знаю фугасні можливості БЧ ракет ППО . Єдине, що зауважу, кацапські мають таку БЧ, що весь підʼїзд сідає. А тут все ж менше.


За останні два тижні чистий відтік населення з України склав 100 тисяч осіб.



Я б дивився по результатам всього літа. Зараз багато хто їде заради відпочинку , щоб повернутись перед вереснем. Особливо якщо якісь країни до сих пільгово гріють.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 21:19

Станом на червень, за даними мобільних операторів щодо кількості телефонів у місті, у столиці України перебуває 3,2 млн людей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Зараз у Києві зареєстровано більше 391 тис. ВПО, це якщо рахувати з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення у Києві зареєструвалися майже 270 тис. осіб як ВПО.

Внутрішньо переміщені особи – це зазвичай жінки з дітьми. Близько 60% – жінки, майже 68 тис. – діти. А чоловіки ж переважно, якщо вони не з інвалідністю чи не пенсійного віку, дуже часто не реєструються як ВПО. Київ забезпечив влаштування дітей до шкіл, садочків, медичне обслуговування. А от питання житла, яке стоїть найгостріше, на жаль, швидко вирішитися не можна. Потрібно враховувати також те, що ВПО можуть змінювати місце проживання, переїжджаючи в інший район чи за кордон.

станом на лютий 2022 року загальна кількість пільговиків у Києві, які мали право на безкоштовний проїзд, становила 729 тис. осіб, із них пенсіонерів за віком – 573 тис. Станом на червень 2023 року у Києві зареєстровано 789 тис. пільговиків, із них 572 тис. – пенсіонери за віком.

100 тис. киян беруть участь у бойових діях на сході, на півдні.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 23:37

  gonchik74 написав:Мені здається, що уламки не вибухають, хоча можу помилятись.


Скорее всего,боевая часть сбитой ракеты впилилась в дом.В 91году при операции "Буря в пустыне" американцы неудачно сбили древний СКАД 60 годов выпуска,который "летел куда то по своим делам и никого не трогал".Боевая часть по немыслимой и хаотичной траектории упала прямо на армейскую казарму,убив одномоментно порядка 90 человек.При общих американских потерях в первой Иракской в активной фазе боев в районе 150+- погибших...Плохо то,что сбивается это все практически над головами киевлян,а не на подлете к городу...Учитывая густонаселенность,от таких трагических случаев никто не застрахован и они будут продолжаться в будующем.То что цены на недвигу последние несколько месяцев приостановили свое падение,считаю абсолютным абсурдом и перекосом,ввиду несоизмеримых рисков и ситуации в стране в целом.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:17

  osafly написав:Плохо то,что сбивается это все практически над головами киевлян,а не на подлете к городу...Учитывая густонаселенность,от таких трагических случаев никто не застрахован и они будут продолжаться в будующем.Т

Альтернативі цьому - немає!
Ризики невеликі, насправді.
  osafly написав:То что цены на недвигу последние несколько месяцев приостановили свое падение,считаю абсолютным абсурдом и перекосом,ввиду несоизмеримых рисков и ситуации в стране в целом.

Ціни КРЖН повинні просісти. Поки що цього немає.
Frant
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