|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 чер, 2023 09:17
osafly написав:
Плохо то,что сбивается это все практически над головами киевлян,а не на подлете к городу...Учитывая густонаселенность,от таких трагических случаев никто не застрахован и они будут продолжаться в будующем.Т
Альтернативі цьому - немає!
Ризики невеликі, насправді.
osafly написав:
То что цены на недвигу последние несколько месяцев приостановили свое падение,считаю абсолютным абсурдом и перекосом,ввиду несоизмеримых рисков и ситуации в стране в целом.
Ціни КРЖН повинні просісти. Поки що цього немає.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23253
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1549 раз.
- Подякували: 2469 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 чер, 2023 09:41
osafly написав:
Скорее всего,боевая часть сбитой ракеты впилилась в дом.
Якщо ви про останній випадок, то там був чіткий прильот. Роботу ППО було чутно вже після того прильоту. Я кажу лише про цей конкретний район, оскільки була недалеко та добре все чула.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3923
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1131 раз.
- Подякували: 1288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 чер, 2023 10:11
fler написав: osafly написав:
Скорее всего,боевая часть сбитой ракеты впилилась в дом.
Якщо ви про останній випадок, то там був чіткий прильот. Роботу ППО було чутно вже після того прильоту. Я кажу лише про цей конкретний район, оскільки була недалеко та добре все чула.
чё так скромно? говорите как есть, летели рядом, и лично всё видели.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 18100
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2161 раз.
- Подякували: 3090 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 чер, 2023 10:23
osafly написав:
То что цены на недвигу последние несколько месяцев приостановили свое падение,считаю абсолютным абсурдом и перекосом,ввиду несоизмеримых рисков и ситуации в стране в целом.
В ДТП погибает в сто раз больше чем от ракетных обстрелов, но это не приводит от падению цен на авто.
Если вы считаете что от ракетного прилета раз в неделю где то там должны продавцы в панике сливать, то не понимаете рынок недвижимости совсем. Недвижимость наряду с золотом есть самым крепким инвестиционным столпом. Подтверждение тому - рынок недвижимости Донецка, цены на котором на уровне с Киевом.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12097
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1809 раз.
- Подякували: 2627 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 27 чер, 2023 10:43
Zebra написав:
Подтверждение тому - рынок недвижимости Донецка, цены на котором на уровне с Киевом.
где можно посмотреть цены в донецке?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 970
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 чер, 2023 11:18
vitaliian написав: fler написав: osafly написав:
Скорее всего,боевая часть сбитой ракеты впилилась в дом.
Якщо ви про останній випадок, то там був чіткий прильот. Роботу ППО було чутно вже після того прильоту. Я кажу лише про цей конкретний район, оскільки була недалеко та добре все чула.
чё так скромно? говорите как есть, летели рядом, и лично всё видели.
vitaliian, мешканці Мико (а також Херсону, Харкова та всіх інших, де тривалий час
щодня прилітало та відлітало), які не залишали свої домівки, краще за інших розрізняють приліт та відліт, а деякі навіть по звуку можуть сказати, що саме летіло чи прилетіло.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3923
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1131 раз.
- Подякували: 1288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 чер, 2023 11:47
Да, такие же как в Киеве, от 500 до 1000$/м.кв. Исходя из последних новостей, теперь в столице может случиться что угодно
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 376
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:04
osafly написав: gonchik74 написав:
Мені здається, що уламки не вибухають, хоча можу помилятись.
Скорее всего,боевая часть сбитой ракеты впилилась в дом.В 91году при операции "Буря в пустыне" американцы неудачно сбили древний СКАД 60 годов выпуска,который "летел куда то по своим делам и никого не трогал".Боевая часть по немыслимой и хаотичной траектории упала прямо на армейскую казарму,убив одномоментно порядка 90 человек.При общих американских потерях в первой Иракской в активной фазе боев в районе 150+- погибших...Плохо то,что сбивается это все практически над головами киевлян,а не на подлете к городу...Учитывая густонаселенность,от таких трагических случаев никто не застрахован и они будут продолжаться в будующем.То что цены на недвигу последние несколько месяцев приостановили свое падение,считаю абсолютным абсурдом и перекосом,ввиду несоизмеримых рисков и ситуации в стране в целом.
Це нормально що ви не розумієте. Воно так працює. Якщо б всі все розуміли - всі були б мільонерами і лузерів би не було.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42455
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 968 раз.
- Подякували: 5208 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23864
|16166901
|
|
|1211
|5308214
|
|
|3
|5728
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|