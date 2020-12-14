RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11004110051100611007
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:17

  osafly написав:Плохо то,что сбивается это все практически над головами киевлян,а не на подлете к городу...Учитывая густонаселенность,от таких трагических случаев никто не застрахован и они будут продолжаться в будующем.Т

Альтернативі цьому - немає!
Ризики невеликі, насправді.
  osafly написав:То что цены на недвигу последние несколько месяцев приостановили свое падение,считаю абсолютным абсурдом и перекосом,ввиду несоизмеримых рисков и ситуации в стране в целом.

Ціни КРЖН повинні просісти. Поки що цього немає.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23253
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1549 раз.
Подякували: 2469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:41

  osafly написав:Скорее всего,боевая часть сбитой ракеты впилилась в дом.

Якщо ви про останній випадок, то там був чіткий прильот. Роботу ППО було чутно вже після того прильоту. Я кажу лише про цей конкретний район, оскільки була недалеко та добре все чула.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3923
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1131 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:11

  fler написав:
  osafly написав:Скорее всего,боевая часть сбитой ракеты впилилась в дом.

Якщо ви про останній випадок, то там був чіткий прильот. Роботу ППО було чутно вже після того прильоту. Я кажу лише про цей конкретний район, оскільки була недалеко та добре все чула.

чё так скромно? говорите как есть, летели рядом, и лично всё видели.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18100
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:23

  osafly написав:То что цены на недвигу последние несколько месяцев приостановили свое падение,считаю абсолютным абсурдом и перекосом,ввиду несоизмеримых рисков и ситуации в стране в целом.

В ДТП погибает в сто раз больше чем от ракетных обстрелов, но это не приводит от падению цен на авто.

Если вы считаете что от ракетного прилета раз в неделю где то там должны продавцы в панике сливать, то не понимаете рынок недвижимости совсем. Недвижимость наряду с золотом есть самым крепким инвестиционным столпом. Подтверждение тому - рынок недвижимости Донецка, цены на котором на уровне с Киевом.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12097
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1809 раз.
Подякували: 2627 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:Подтверждение тому - рынок недвижимости Донецка, цены на котором на уровне с Киевом.


где можно посмотреть цены в донецке?
Олежан
 
Повідомлень: 970
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:51

  Олежан написав:
  Zebra написав:Подтверждение тому - рынок недвижимости Донецка, цены на котором на уровне с Киевом.


где можно посмотреть цены в донецке?

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kv ... rrency=USD
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18100
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:18

  vitaliian написав:
  fler написав:
  osafly написав:Скорее всего,боевая часть сбитой ракеты впилилась в дом.

Якщо ви про останній випадок, то там був чіткий прильот. Роботу ППО було чутно вже після того прильоту. Я кажу лише про цей конкретний район, оскільки була недалеко та добре все чула.

чё так скромно? говорите как есть, летели рядом, и лично всё видели.

vitaliian, мешканці Мико (а також Херсону, Харкова та всіх інших, де тривалий час
щодня прилітало та відлітало), які не залишали свої домівки, краще за інших розрізняють приліт та відліт, а деякі навіть по звуку можуть сказати, що саме летіло чи прилетіло.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3923
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1131 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:25

fler дякую, переконливо :(
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18100
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:47

  vitaliian написав:
  Олежан написав:
  Zebra написав:Подтверждение тому - рынок недвижимости Донецка, цены на котором на уровне с Киевом.


где можно посмотреть цены в донецке?

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kv ... rrency=USD

Да, такие же как в Киеве, от 500 до 1000$/м.кв. Исходя из последних новостей, теперь в столице может случиться что угодно
Феодал
 
Повідомлень: 376
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:04

  osafly написав:
  gonchik74 написав:Мені здається, що уламки не вибухають, хоча можу помилятись.


Скорее всего,боевая часть сбитой ракеты впилилась в дом.В 91году при операции "Буря в пустыне" американцы неудачно сбили древний СКАД 60 годов выпуска,который "летел куда то по своим делам и никого не трогал".Боевая часть по немыслимой и хаотичной траектории упала прямо на армейскую казарму,убив одномоментно порядка 90 человек.При общих американских потерях в первой Иракской в активной фазе боев в районе 150+- погибших...Плохо то,что сбивается это все практически над головами киевлян,а не на подлете к городу...Учитывая густонаселенность,от таких трагических случаев никто не застрахован и они будут продолжаться в будующем.То что цены на недвигу последние несколько месяцев приостановили свое падение,считаю абсолютным абсурдом и перекосом,ввиду несоизмеримых рисков и ситуации в стране в целом.

Це нормально що ви не розумієте. Воно так працює. Якщо б всі все розуміли - всі були б мільонерами і лузерів би не було.
airmax78
 
Повідомлень: 42455
З нами з: 25.10.12
Подякував: 968 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11004110051100611007
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, BIGor, vitaliian і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2385, 2386, 2387
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23864 16166902
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 чер, 2023 19:18
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5308214
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5728
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8546)
27.06.2023 12:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.