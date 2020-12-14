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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11004110051100611007
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:17

  osafly написав:Плохо то,что сбивается это все практически над головами киевлян,а не на подлете к городу...Учитывая густонаселенность,от таких трагических случаев никто не застрахован и они будут продолжаться в будующем.Т

Альтернативі цьому - немає!
Ризики невеликі, насправді.
  osafly написав:То что цены на недвигу последние несколько месяцев приостановили свое падение,считаю абсолютным абсурдом и перекосом,ввиду несоизмеримых рисков и ситуации в стране в целом.

Ціни КРЖН повинні просісти. Поки що цього немає.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:41

  osafly написав:Скорее всего,боевая часть сбитой ракеты впилилась в дом.

Якщо ви про останній випадок, то там був чіткий прильот. Роботу ППО було чутно вже після того прильоту. Я кажу лише про цей конкретний район, оскільки була недалеко та добре все чула.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:23

  osafly написав:То что цены на недвигу последние несколько месяцев приостановили свое падение,считаю абсолютным абсурдом и перекосом,ввиду несоизмеримых рисков и ситуации в стране в целом.

В ДТП погибает в сто раз больше чем от ракетных обстрелов, но это не приводит от падению цен на авто.

Если вы считаете что от ракетного прилета раз в неделю где то там должны продавцы в панике сливать, то не понимаете рынок недвижимости совсем. Недвижимость наряду с золотом есть самым крепким инвестиционным столпом. Подтверждение тому - рынок недвижимости Донецка, цены на котором на уровне с Киевом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:04

  osafly написав:
  gonchik74 написав:Мені здається, що уламки не вибухають, хоча можу помилятись.


Скорее всего,боевая часть сбитой ракеты впилилась в дом.В 91году при операции "Буря в пустыне" американцы неудачно сбили древний СКАД 60 годов выпуска,который "летел куда то по своим делам и никого не трогал".Боевая часть по немыслимой и хаотичной траектории упала прямо на армейскую казарму,убив одномоментно порядка 90 человек.При общих американских потерях в первой Иракской в активной фазе боев в районе 150+- погибших...Плохо то,что сбивается это все практически над головами киевлян,а не на подлете к городу...Учитывая густонаселенность,от таких трагических случаев никто не застрахован и они будут продолжаться в будующем.То что цены на недвигу последние несколько месяцев приостановили свое падение,считаю абсолютным абсурдом и перекосом,ввиду несоизмеримых рисков и ситуации в стране в целом.

Це нормально що ви не розумієте. Воно так працює. Якщо б всі все розуміли - всі були б мільонерами і лузерів би не було.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
Станом на червень, за даними мобільних операторів щодо кількості телефонів у місті, у столиці України перебуває 3,2 млн людей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Так собі аналіз по кількості телефонів. У купи людей більше одного номера, в період блекаутів люди заводили додатково різних операторів для якогось бекапу інтернету.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 14:35

  airmax78 написав:
  osafly написав:
  gonchik74 написав:Мені здається, що уламки не вибухають, хоча можу помилятись.


Скорее всего,боевая часть сбитой ракеты впилилась в дом.В 91году при операции "Буря в пустыне" американцы неудачно сбили древний СКАД 60 годов выпуска,который "летел куда то по своим делам и никого не трогал".Боевая часть по немыслимой и хаотичной траектории упала прямо на армейскую казарму,убив одномоментно порядка 90 человек.При общих американских потерях в первой Иракской в активной фазе боев в районе 150+- погибших...Плохо то,что сбивается это все практически над головами киевлян,а не на подлете к городу...Учитывая густонаселенность,от таких трагических случаев никто не застрахован и они будут продолжаться в будующем.То что цены на недвигу последние несколько месяцев приостановили свое падение,считаю абсолютным абсурдом и перекосом,ввиду несоизмеримых рисков и ситуации в стране в целом.

Це нормально що ви не розумієте. Воно так працює. Якщо б всі все розуміли - всі були б мільонерами і лузерів би не було.


макс, ты уже тут или 8к ойро победили?)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 14:44

  Олежан написав:
  airmax78 написав:Це нормально що ви не розумієте. Воно так працює. Якщо б всі все розуміли - всі були б мільонерами і лузерів би не було.


макс, ты уже тут или 8к ойро победили?)

Все як планував - в перших числах липня я на батьківщині. Які 8к ойро? Це блд якийсь анекдот.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

не кой з себе хворого
твоя зп
Олежан
 
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