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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11004110051100611007
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:17

  osafly написав:Плохо то,что сбивается это все практически над головами киевлян,а не на подлете к городу...Учитывая густонаселенность,от таких трагических случаев никто не застрахован и они будут продолжаться в будующем.Т

Альтернативі цьому - немає!
Ризики невеликі, насправді.
  osafly написав:То что цены на недвигу последние несколько месяцев приостановили свое падение,считаю абсолютным абсурдом и перекосом,ввиду несоизмеримых рисков и ситуации в стране в целом.

Ціни КРЖН повинні просісти. Поки що цього немає.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:41

  osafly написав:Скорее всего,боевая часть сбитой ракеты впилилась в дом.

Якщо ви про останній випадок, то там був чіткий прильот. Роботу ППО було чутно вже після того прильоту. Я кажу лише про цей конкретний район, оскільки була недалеко та добре все чула.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 10:23

  osafly написав:То что цены на недвигу последние несколько месяцев приостановили свое падение,считаю абсолютным абсурдом и перекосом,ввиду несоизмеримых рисков и ситуации в стране в целом.

В ДТП погибает в сто раз больше чем от ракетных обстрелов, но это не приводит от падению цен на авто.

Если вы считаете что от ракетного прилета раз в неделю где то там должны продавцы в панике сливать, то не понимаете рынок недвижимости совсем. Недвижимость наряду с золотом есть самым крепким инвестиционным столпом. Подтверждение тому - рынок недвижимости Донецка, цены на котором на уровне с Киевом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:04

  osafly написав:
  gonchik74 написав:Мені здається, що уламки не вибухають, хоча можу помилятись.


Скорее всего,боевая часть сбитой ракеты впилилась в дом.В 91году при операции "Буря в пустыне" американцы неудачно сбили древний СКАД 60 годов выпуска,который "летел куда то по своим делам и никого не трогал".Боевая часть по немыслимой и хаотичной траектории упала прямо на армейскую казарму,убив одномоментно порядка 90 человек.При общих американских потерях в первой Иракской в активной фазе боев в районе 150+- погибших...Плохо то,что сбивается это все практически над головами киевлян,а не на подлете к городу...Учитывая густонаселенность,от таких трагических случаев никто не застрахован и они будут продолжаться в будующем.То что цены на недвигу последние несколько месяцев приостановили свое падение,считаю абсолютным абсурдом и перекосом,ввиду несоизмеримых рисков и ситуации в стране в целом.

Це нормально що ви не розумієте. Воно так працює. Якщо б всі все розуміли - всі були б мільонерами і лузерів би не було.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
Станом на червень, за даними мобільних операторів щодо кількості телефонів у місті, у столиці України перебуває 3,2 млн людей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Так собі аналіз по кількості телефонів. У купи людей більше одного номера, в період блекаутів люди заводили додатково різних операторів для якогось бекапу інтернету.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:29

  Zebra написав:Недвижимость наряду с золотом есть самым крепким инвестиционным столпом. Подтверждение тому - рынок недвижимости Донецка, цены на котором на уровне с Киевом.


Зебра,можете рассказать тем кто жил в Мариуполе,Северодонецке,Бахмуте,или даже просто в Херсоне..Если завтра вторая волна пойдет на Киев,или епнут АЭС,я посмотрю на Ваши рассуждения об инвестиционных столпах..А Ваше сравнение с автомобилями,это все равно что куй с пальцем сравнить..Вы довольно умный человек,во всяком случае я Вас запомнил по ветке криптовалют,но здесь у Вас рассуждения какие то дегенеративные,Вы уж не обижайтесь...Я Вам могу столько историй из жизни рассказать,когда люди владели "столпами" и зарабатывали по 6-8К в зеленых по аренде,в итоге проепав все из за войны...Или Вы считаете,что все уже обошлось,все позади...и все хорошо??И недвига Киевская должна дорожать просто потому что страну залили помощью,экономика не работает,ВВП упал %на 25,8млн беженцев,столько же перемещенных бомжей...А цены на недвтгу рост показывают...причем аренда самая дешевая в Киеве хруща,стоит 5-6К при стоимости самого хруща минимально 35К зелени..Отличные инвестиции за сараи..Новострои,я даже считать не хочу и голый бетон тоже...Причем за границей можно ляльку купить за 60-70К с техникой,в жилом состоянии,а здесь ободранный бетон и епстись с ним еще пол года...Столпы..Как же столпы...В моем понимании-это пздц!
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 15:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хлопці, в мене одне питання: Рибальський па1000 є? А то я приїду, а купити немає чого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Хлопці, в мене одне питання: Рибальський па1000 є? А то я приїду, а купити немає чого.
Рибальський по 1000 звісно є, просто не всім доступно, за доступ до такого прайсу треба заплатити, десь 1000 дол за метр. Корупція, що поробиш
Faceless
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