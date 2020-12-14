Альтернативі цьому - немає!
Ризики невеликі, насправді.
Ціни КРЖН повинні просісти. Поки що цього немає.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 чер, 2023 09:17
Альтернативі цьому - немає!
Ризики невеликі, насправді.
Ціни КРЖН повинні просісти. Поки що цього немає.
Додано: Вів 27 чер, 2023 09:41
Додано: Вів 27 чер, 2023 10:23
В ДТП погибает в сто раз больше чем от ракетных обстрелов, но это не приводит от падению цен на авто.
Если вы считаете что от ракетного прилета раз в неделю где то там должны продавцы в панике сливать, то не понимаете рынок недвижимости совсем. Недвижимость наряду с золотом есть самым крепким инвестиционным столпом. Подтверждение тому - рынок недвижимости Донецка, цены на котором на уровне с Киевом.
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:04
Це нормально що ви не розумієте. Воно так працює. Якщо б всі все розуміли - всі були б мільонерами і лузерів би не було.
Додано: Вів 27 чер, 2023 13:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Так собі аналіз по кількості телефонів. У купи людей більше одного номера, в період блекаутів люди заводили додатково різних операторів для якогось бекапу інтернету.
Додано: Вів 27 чер, 2023 15:29
Зебра,можете рассказать тем кто жил в Мариуполе,Северодонецке,Бахмуте,или даже просто в Херсоне..Если завтра вторая волна пойдет на Киев,или епнут АЭС,я посмотрю на Ваши рассуждения об инвестиционных столпах..А Ваше сравнение с автомобилями,это все равно что куй с пальцем сравнить..Вы довольно умный человек,во всяком случае я Вас запомнил по ветке криптовалют,но здесь у Вас рассуждения какие то дегенеративные,Вы уж не обижайтесь...Я Вам могу столько историй из жизни рассказать,когда люди владели "столпами" и зарабатывали по 6-8К в зеленых по аренде,в итоге проепав все из за войны...Или Вы считаете,что все уже обошлось,все позади...и все хорошо??И недвига Киевская должна дорожать просто потому что страну залили помощью,экономика не работает,ВВП упал %на 25,8млн беженцев,столько же перемещенных бомжей...А цены на недвтгу рост показывают...причем аренда самая дешевая в Киеве хруща,стоит 5-6К при стоимости самого хруща минимально 35К зелени..Отличные инвестиции за сараи..Новострои,я даже считать не хочу и голый бетон тоже...Причем за границей можно ляльку купить за 60-70К с техникой,в жилом состоянии,а здесь ободранный бетон и епстись с ним еще пол года...Столпы..Как же столпы...В моем понимании-это пздц!
Додано: Вів 27 чер, 2023 15:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Хлопці, в мене одне питання: Рибальський па1000 є? А то я приїду, а купити немає чого.
Додано: Вів 27 чер, 2023 16:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Рибальський по 1000 звісно є, просто не всім доступно, за доступ до такого прайсу треба заплатити, десь 1000 дол за метр. Корупція, що поробиш
Додано: Вів 27 чер, 2023 17:04
Додано: Вів 27 чер, 2023 17:40
Для мене це єдиний індикатор падіння КРЖН стрімким домкратом. Поганий (з точки зору багатьох) локейшен, до того ж неподалеку від ГУРу, вид вікна у вікна, "двори-колодязі" і т.ін. За всіма ознаками неліквід і ціна має скластись удвічі мінімум. Чекаю з нетерпінням.
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