Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Через війну зруйновано 87 млн квадратних метрів житла на $54 мільярди. Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд таких областей як Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Миколаївська та Чернігівська. У столиці за час повномасштабного вторгнення було зруйновано та пошкоджено 454 житлові будинки, сума збитків від цих руйнувань складає $734 млн. https://delo.ua/realty/cerez-viinu-zrui ... se-420000/ Учора Марина Хонда зазначила наявність у Києві близько !/4 млн. ВПО + до 140 тисяч "довоєнних" переселенців зі сходу. І це тільки ті, які зареєструвалися, бо значна кількість осіб чоловічої статі з відомої причини уникає контактів з держорганами. Найбільше ВПО перебувають у Дарницькому та Оболонському районах, найменше - у Подільському та Печерському. Станом насьогодні для цієї категорії осіб місто придбало для тимчасового поселення лише 112 квартир. Тож ринок нерухомості навряд обнулиться, а хрущики у цій ситуації - за щастя як щодо оренди, так і щодо купівлі. У сегменті "квіточок" 99,9% цих людей - не гравці.
ihorkyiv написав:Через війну зруйновано 87 млн квадратних метрів житла на $54 мільярди. Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд таких областей як Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Миколаївська та Чернігівська. У столиці за час повномасштабного вторгнення було зруйновано та пошкоджено 454 житлові будинки, сума збитків від цих руйнувань складає $734 млн. https://delo.ua/realty/cerez-viinu-zrui ... se-420000/ Учора Марина Хонда зазначила наявність у Києві близько !/4 млн. ВПО + до 140 тисяч "довоєнних" переселенців зі сходу. І це тільки ті, які зареєструвалися, бо значна кількість осіб чоловічої статі з відомої причини уникає контактів з держорганами. Найбільше ВПО перебувають у Дарницькому та Оболонському районах, найменше - у Подільському та Печерському. Станом насьогодні для цієї категорії осіб місто придбало для тимчасового поселення лише 112 квартир. Тож ринок нерухомості навряд обнулиться, а хрущики у цій ситуації - за щастя як щодо оренди, так і щодо купівлі. У сегменті "квіточок" 99,9% цих людей - не гравці.
Так і "квіточок" від всього ринку - 0.1%. Тому за квіточки можна не турбуватись.