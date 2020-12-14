uote="5587219:airmax78"]Більшість чекають що все буде так, як вже було колись, або як їм підказує здоровий глузд. І це зрозуміло - це дає якусь опору в житті. Ніби ти можешь щось прогнозувати, ніби все під контролем. Я з самого початку казав що не все так просто і банальна логіка може не спрацювати.А те, чим тут більшість керується - це саме банальна логіка: війна = ціни під плинтус.[/quoteДевальвація гривні неминуча, питання часу. Корекцію цін на РН ми теж побачимо. Трохи терпіння.

Вільям Айріш



СТРОК МИНАЄ НА СВІТАНКУ Повість



Перекладено за виданням: WILLIAM IRISH. DEADLINE AT DAWN. NEW YORK, 1949



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– Причина – саме це місто. Ви думаєте, це просто кружальце на карті? Еге? А я вважаю його за свого особистого ворога і певна, що маю рацію. Це місто – лиходій. Воно змагає людину. Воно схопило мене в свої міцні лабети й не відпускає. І я не можу виїхати.

– Але ж будинки – це тільки бетонні стіни, що не мають рук. Вони не зможуть затримати вас силоміць, якщо ви надумаєте поїхати!

– Я ж казала, що ви не зрозумієте. Будинкам не потрібні руки. Коли їх так багато, коли вони громадяться купою, вони отруюють повітря. Я не знаю складних і мудрих слів. Я знаю лиш одне: у цьому місті є якийсь особливий дух, що йде від усіх цих будинків. Поганий, лиховісний, мерзенний. І коли людина дихає ним надто довго, він потрапляє їй під шкіру, входить у кров – і та людина вже пропаща. Місто її здолало. А тоді лишається тільки сидіти й чекати. І через деякий час місто оберне її в те, чим вона ніколи не хотіла й не думала стати. Тоді вже пізно. Тоді вона може їхати куди завгодно, хоч би й додому, але все одно довіку залишиться тим, у що обернуло її місто…

Тепер він дивився на неї мовчки.

– Вам здається, що все це дурниці. Ви не вірите мені, але я певна, що це справді так. Місто – підле. Якщо людина трохи слабкіша від інших, трохи повільніша, якщо її треба злегенька підтримати, допомогти їй переступити через прірву – оцю людину воно й хапає. Отут воно й показує своє нице обличчя. Місто – підступне й боягузливе. Воно б’є тільки тих, що впали, тільки їх, тільки їх!.. Так, це мерзенне місто! Може, для когось воно й хороше, але той «хтось» – не я. А для мене воно мерзенне. Я ненавиджу його. Воно – мій ворог.

– Тоді чому ви не їдете? – знову спитав він.

– Чому? – Бо не маю сили розірвати пута, що їх наклало на мене це місто. Я переконалася в цьому того раннього ранку, коли сиділа на автобусній станції. Тоді я зрозуміла. Що дужче ти хочеш поїхати, то сильніше воно тебе тягне назад. Воно підкралося до мене нишком, нашіптувало мені: «Ти зможеш поїхати в першу-ліпшу мить. Чому б не спробувати ще раз, не почекати ще один день? Чому б не почекати ще хоч тиждень?» І коли кондуктор автобуса гукнув: «Рушай!» – я вже йшла назад, зі своєю валізою в руці. Йшла знесилена, переможена. Я не жартую, йшла, і мені вчувалося, як тромбони й саксофони насміхаються наді мною десь згори, з-під дахів будинків: «Ага, попалася! Ми знали, що тобі забракне сили! А-та-та! Попалася!» Вона похилила голову на руки. – Може, я не здолала розірвати ці пута тому, що була сама. Сама я надто слабка. Якби зі мною був хтось іще, хто міг би схопити мене за руку й не дати втекти… Тоді, може б… Тоді я не піддалась би. Він увесь напружився. Вона це помітила.

– Шкода, що я не зустрів вас учора, – почула його голос. Він говорив скорше сам до себе, аніж до неї. – Який жаль, що ми познайомилися сьогодні, а не вчора! Вона зрозуміла, що це означає. Вчора він зробив щось таке, чого не слід було робити. І тепер не може



...



– Погляньте-но, яке воно лихе й безжальне. Хіба не схоже на лютого звіра, що чатує на здобич?

Він усміхнувся, проте відповів уже не так упевнено, як раніш:

– Усі міста вночі однакові на вигляд – темні, похмурі й неприязні… Я відчуваю майже те саме, тільки ніколи не думав про нього, як ви, – немов про живу істоту.



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А коли вийшла, він уже зник з очей. Зник, наче його ніколи й не було. Чи, скорше, наче їй не судилося більше його побачити. А Нью-Йорк не зник. Нице, зловтішне, мерзенне місто…



...



Обабіч тяглися двері, темні й непроникні. На них було моторошно дивитися. Неначе згинула всяка надія. Неначе немає надії в жодного, хто заходить у ті двері. Ще один ряд чарунок у велетенському стільнику – Нью-Йорку. Люди не повинні заходити в такі двері, не повинні жити в таких кімнатах. Туди не промикується навіть місячне світло. Ті кімнати гірші від домовин, бо в домовині людина вже нічого не відчуває. І коли домовини для нас усіх сотворив бог, то ці ряди дверей у третьорядних нью-йоркських готелях – аж ніяк не його витвір… Здавалося, тому коридорові кінця-краю не буде.



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– Не плачте, Руді, – мовив він здавленим голосом, не спускаючи очей з дороги.

– Я не плачу, – відказала вона. – Такої втіхи воно від мене не діжде. Нехай хоч би що, а я не покажу перед ним свого горя.

Будинки попереду здіймалися все вище. З кожним кварталом вони неначе росли вгору. Спочатку були на вісім-десять поверхів, далі стали п’ятнадцятиповерхові, потім двадцятиповерхові, ще далі – тридцятиповерхові, а там ще й ще більші. Вони пнулися все вище в небо, застуючи світло, аж поки стало здаватися, що машина їде на дні глибокої стічної канави. Десь там, нагорі, ясніло небо, а тут, унизу, все було тьмяне й сіре, завжди сіре – нескінченні бетонні лабіринти.



