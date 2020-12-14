Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Через війну зруйновано 87 млн квадратних метрів житла на $54 мільярди. Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд таких областей як Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Миколаївська та Чернігівська. У столиці за час повномасштабного вторгнення було зруйновано та пошкоджено 454 житлові будинки, сума збитків від цих руйнувань складає $734 млн. https://delo.ua/realty/cerez-viinu-zrui ... se-420000/ Учора Марина Хонда зазначила наявність у Києві близько !/4 млн. ВПО + до 140 тисяч "довоєнних" переселенців зі сходу. І це тільки ті, які зареєструвалися, бо значна кількість осіб чоловічої статі з відомої причини уникає контактів з держорганами. Найбільше ВПО перебувають у Дарницькому та Оболонському районах, найменше - у Подільському та Печерському. Станом насьогодні для цієї категорії осіб місто придбало для тимчасового поселення лише 112 квартир. Тож ринок нерухомості навряд обнулиться, а хрущики у цій ситуації - за щастя як щодо оренди, так і щодо купівлі. У сегменті "квіточок" 99,9% цих людей - не гравці.
ihorkyiv написав:Через війну зруйновано 87 млн квадратних метрів житла на $54 мільярди. Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд таких областей як Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Миколаївська та Чернігівська. У столиці за час повномасштабного вторгнення було зруйновано та пошкоджено 454 житлові будинки, сума збитків від цих руйнувань складає $734 млн. https://delo.ua/realty/cerez-viinu-zrui ... se-420000/ Учора Марина Хонда зазначила наявність у Києві близько !/4 млн. ВПО + до 140 тисяч "довоєнних" переселенців зі сходу. І це тільки ті, які зареєструвалися, бо значна кількість осіб чоловічої статі з відомої причини уникає контактів з держорганами. Найбільше ВПО перебувають у Дарницькому та Оболонському районах, найменше - у Подільському та Печерському. Станом насьогодні для цієї категорії осіб місто придбало для тимчасового поселення лише 112 квартир. Тож ринок нерухомості навряд обнулиться, а хрущики у цій ситуації - за щастя як щодо оренди, так і щодо купівлі. У сегменті "квіточок" 99,9% цих людей - не гравці.
Так і "квіточок" від всього ринку - 0.1%. Тому за квіточки можна не турбуватись.
reus написав: uote="5587219:airmax78"] Більшість чекають що все буде так, як вже було колись, або як їм підказує здоровий глузд. І це зрозуміло - це дає якусь опору в житті. Ніби ти можешь щось прогнозувати, ніби все під контролем. Я з самого початку казав що не все так просто і банальна логіка може не спрацювати. А те, чим тут більшість керується - це саме банальна логіка: війна = ціни під плинтус.[/quote
Девальвація гривні неминуча, питання часу. Корекцію цін на РН ми теж побачимо. Трохи терпіння.
Интерпретируем КРЖН на продуктовые рынки внутри страны и забугорья Цены на зерно и допустим говядину были когда то Х,Хуе/кг, ну или там 10кг/1кг(мясо то намного дороже) Сейчас с какого то в стране, откуда выехало треть едоков, причём с претензиями(детей и мадам-инстаграм) почему то не что мясо, а и хлеб в долларах за условный вес подорожал с 19года допустим? Сговор картелей, Слуги - вредители, или себестоимость малость подросла(а с 2009/1999годов так и кратно возможно)? И какой же девал опустит цены буханку хлеба вдвое? И кто его допустит? И упадёт ли ваша дисконтноотжатая прелесть тоже вдвое, потому что это не Тетрис и моря клиентов на неё при -45% не было и не будет? Попробуете промоделировать результат работы системы(рынков харчей и бетона) в нашей стране в результате очередного "лебедя"?
Продукты питания с 1991 года начали свой путь в забугорье и цены на внутреннем рынке медленно, но уверенно догоняют мировые. Украинский агрохолдинг не будет смотреть, что в 1991 году буханка Украинского хлеба стоила 14 копеек, а будет смотреть почем он может продать рожь с максимальной выгодой. Ему как-то пофиг - на внутреннем рынке или на внешнем. Электроэнергия и газ, которые нужны, чтобы из ржи получилась буханка хлеба - не стоят "ничего" как при совке и их можно купить/продать на внешнем рынке. Условный конецептуальный овноблок не снимешь с места и не перевезешь в Вену, чтобы продать за 352 куя. Потому как оно -НЕдвижимость. И цену на эту НЕдвижимость определяет 2 фактора. СПРОС и ПРЕДЛОЖЕНИЕ. И вот предложения настроили до куя с 2011 года, а спрос (то есть, те кто будет в этом жить) решил, что он не НЕдвижимость и это продемонстрировал. Будь тот ваш условный Тетрис в Вене, то уверен, за него дали-бы и больше. Но одно движется, а второе - нет. ВОт и вся разница в моделях рынков.
Слушно. Попит.
Я віддавна дивувався, звідки є попит на кржн. Величезні траси, повно авто, і ніде ніякої тіні. А нечисленна зелень -- завалена сміттям... І ціни -- в рази, багато разів більші за собівартість (бо от напр., в ІФ восени 2021р будували і продавали готовий(!) сирець від 350(манс)-4хх(нижчі поверхи). І зараз валом пропозицій рекламують. І вся та надмірна плата не йшла ж на розвиток і вдосконалення міста. А х.з. куди ..
А от прочитав про НЙ 1949, і здалось дуже схожим на Київ у наші часи...
Вільям Айріш
СТРОК МИНАЄ НА СВІТАНКУ Повість
Перекладено за виданням: WILLIAM IRISH. DEADLINE AT DAWN. NEW YORK, 1949
.... – Причина – саме це місто. Ви думаєте, це просто кружальце на карті? Еге? А я вважаю його за свого особистого ворога і певна, що маю рацію. Це місто – лиходій. Воно змагає людину. Воно схопило мене в свої міцні лабети й не відпускає. І я не можу виїхати. – Але ж будинки – це тільки бетонні стіни, що не мають рук. Вони не зможуть затримати вас силоміць, якщо ви надумаєте поїхати! – Я ж казала, що ви не зрозумієте. Будинкам не потрібні руки. Коли їх так багато, коли вони громадяться купою, вони отруюють повітря. Я не знаю складних і мудрих слів. Я знаю лиш одне: у цьому місті є якийсь особливий дух, що йде від усіх цих будинків. Поганий, лиховісний, мерзенний. І коли людина дихає ним надто довго, він потрапляє їй під шкіру, входить у кров – і та людина вже пропаща. Місто її здолало. А тоді лишається тільки сидіти й чекати. І через деякий час місто оберне її в те, чим вона ніколи не хотіла й не думала стати. Тоді вже пізно. Тоді вона може їхати куди завгодно, хоч би й додому, але все одно довіку залишиться тим, у що обернуло її місто… Тепер він дивився на неї мовчки. – Вам здається, що все це дурниці. Ви не вірите мені, але я певна, що це справді так. Місто – підле. Якщо людина трохи слабкіша від інших, трохи повільніша, якщо її треба злегенька підтримати, допомогти їй переступити через прірву – оцю людину воно й хапає. Отут воно й показує своє нице обличчя. Місто – підступне й боягузливе. Воно б’є тільки тих, що впали, тільки їх, тільки їх!.. Так, це мерзенне місто! Може, для когось воно й хороше, але той «хтось» – не я. А для мене воно мерзенне. Я ненавиджу його. Воно – мій ворог. – Тоді чому ви не їдете? – знову спитав він. – Чому? – Бо не маю сили розірвати пута, що їх наклало на мене це місто. Я переконалася в цьому того раннього ранку, коли сиділа на автобусній станції. Тоді я зрозуміла. Що дужче ти хочеш поїхати, то сильніше воно тебе тягне назад. Воно підкралося до мене нишком, нашіптувало мені: «Ти зможеш поїхати в першу-ліпшу мить. Чому б не спробувати ще раз, не почекати ще один день? Чому б не почекати ще хоч тиждень?» І коли кондуктор автобуса гукнув: «Рушай!» – я вже йшла назад, зі своєю валізою в руці. Йшла знесилена, переможена. Я не жартую, йшла, і мені вчувалося, як тромбони й саксофони насміхаються наді мною десь згори, з-під дахів будинків: «Ага, попалася! Ми знали, що тобі забракне сили! А-та-та! Попалася!» Вона похилила голову на руки. – Може, я не здолала розірвати ці пута тому, що була сама. Сама я надто слабка. Якби зі мною був хтось іще, хто міг би схопити мене за руку й не дати втекти… Тоді, може б… Тоді я не піддалась би. Він увесь напружився. Вона це помітила. – Шкода, що я не зустрів вас учора, – почула його голос. Він говорив скорше сам до себе, аніж до неї. – Який жаль, що ми познайомилися сьогодні, а не вчора! Вона зрозуміла, що це означає. Вчора він зробив щось таке, чого не слід було робити. І тепер не може
...
– Погляньте-но, яке воно лихе й безжальне. Хіба не схоже на лютого звіра, що чатує на здобич? Він усміхнувся, проте відповів уже не так упевнено, як раніш: – Усі міста вночі однакові на вигляд – темні, похмурі й неприязні… Я відчуваю майже те саме, тільки ніколи не думав про нього, як ви, – немов про живу істоту.
,..
А коли вийшла, він уже зник з очей. Зник, наче його ніколи й не було. Чи, скорше, наче їй не судилося більше його побачити. А Нью-Йорк не зник. Нице, зловтішне, мерзенне місто…
...
Обабіч тяглися двері, темні й непроникні. На них було моторошно дивитися. Неначе згинула всяка надія. Неначе немає надії в жодного, хто заходить у ті двері. Ще один ряд чарунок у велетенському стільнику – Нью-Йорку. Люди не повинні заходити в такі двері, не повинні жити в таких кімнатах. Туди не промикується навіть місячне світло. Ті кімнати гірші від домовин, бо в домовині людина вже нічого не відчуває. І коли домовини для нас усіх сотворив бог, то ці ряди дверей у третьорядних нью-йоркських готелях – аж ніяк не його витвір… Здавалося, тому коридорові кінця-краю не буде.
,..
– Не плачте, Руді, – мовив він здавленим голосом, не спускаючи очей з дороги. – Я не плачу, – відказала вона. – Такої втіхи воно від мене не діжде. Нехай хоч би що, а я не покажу перед ним свого горя. Будинки попереду здіймалися все вище. З кожним кварталом вони неначе росли вгору. Спочатку були на вісім-десять поверхів, далі стали п’ятнадцятиповерхові, потім двадцятиповерхові, ще далі – тридцятиповерхові, а там ще й ще більші. Вони пнулися все вище в небо, застуючи світло, аж поки стало здаватися, що машина їде на дні глибокої стічної канави. Десь там, нагорі, ясніло небо, а тут, унизу, все було тьмяне й сіре, завжди сіре – нескінченні бетонні лабіринти.
Але що сходило з рук НЙ у 1949 -- навряд чи зійде Києву у 2024, чи коли там біженці вирішуватимуть: треба вертатись додому, чи не треба взагалі? Багато залежить, мабуть, від умов життя у західних містах де вештаються нині біженці. Якщо Києву до тих місць як “землі до неба”, то якими тоді мають бути відносні ціни, аби люди хотіли в ньому жити???
йцукен написав:КГС банкрот. Я кидал новость об этом пару недель назад.
Да Вы что?! Завтра вернется Зебра и скажет что КГС-это столп Киевского рынка недвижимости и мы ничего не понимаем в этом...А то что деньги давно спиз... и перепрятали в не очень тихую Украинскую ночь и никто не желает сейчас строить-то таке...Пирамидой это все всегда было в Украине,а с началом войны,теперь уже никто и не стесняется об этом говорить и это скрывать.Мало того,в этой стране пересичный никому и накуй не впал...откуда бы ты не был.Зато асфальт как ложили,так и ложат...Тротуарной плиткой застилают ковром все что только можно...Гранитные бляха бардюры укладывают...гранитные,только вдумайтесь,гранитные бардюры в воюющей стране...Какой такой КГС,какая такая недвижимость..Война в стране!Строить низзя.Только асфальт катать.