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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11005110061100711008
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 22:36

  osafly написав:
  Zebra написав:Недвижимость наряду с золотом есть самым крепким инвестиционным столпом. Подтверждение тому - рынок недвижимости Донецка, цены на котором на уровне с Киевом.


Зебра,можете рассказать тем кто жил в Мариуполе,Северодонецке,Бахмуте,или даже просто в Херсоне..Если завтра вторая волна пойдет на Киев,или епнут АЭС,я посмотрю на Ваши рассуждения об инвестиционных столпах..А Ваше сравнение с автомобилями,это все равно что куй с пальцем сравнить..Вы довольно умный человек,во всяком случае я Вас запомнил по ветке криптовалют,но здесь у Вас рассуждения какие то дегенеративные,Вы уж не обижайтесь...Я Вам могу столько историй из жизни рассказать,когда люди владели "столпами" и зарабатывали по 6-8К в зеленых по аренде,в итоге проепав все из за войны...Или Вы считаете,что все уже обошлось,все позади...и все хорошо??И недвига Киевская должна дорожать просто потому что страну залили помощью,экономика не работает,ВВП упал %на 25,8млн беженцев,столько же перемещенных бомжей...А цены на недвтгу рост показывают...причем аренда самая дешевая в Киеве хруща,стоит 5-6К при стоимости самого хруща минимально 35К зелени..Отличные инвестиции за сараи..Новострои,я даже считать не хочу и голый бетон тоже...Причем за границей можно ляльку купить за 60-70К с техникой,в жилом состоянии,а здесь ободранный бетон и епстись с ним еще пол года...Столпы..Как же столпы...В моем понимании-это пздц!

А где конкретно можно купить "ляльку запакованную техникой тысяч за 60-70"(стометровую я так понимаю, как и прелесть €йра естественно), уж не на берегу окияна, а то и Темзы с Потомаком?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:А где конкретно можно купить "ляльку запакованную техникой тысяч за 60-70"(стометровую я так понимаю, как и прелесть €йра естественно), уж не на берегу окияна, а то и Темзы с Потомаком?

это очередное обострение мамкиных инвесторов
разве что в Турции)))
особенно мне понравилось в характеристиках виртуального объекта "лялька-в жилом состоянии" :mrgreen:

кстати, коллега мамкиного инвестора в заграничную недвигу недавно купил в итоге в Виннице недострой с картонной перегородкой с соседями порядка куе за м2, вот такие оказались реалии...
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 14:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Смысл комментировать, уже лет 7 эту тему обсуждаем. Возможно места не те смотрим. Слышал в гетто испанских городов и в арабских кварталах можно взять под ремонт тысяч за 50 евро. Но нах оно нужно... это как брать старый фонд на окраине Жашкова.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 14:48

  Прохожий написав:особенно мне понравилось в характеристиках виртуального объекта "лялька-в жилом состоянии"
а вы свою любимую куклу как называете, "Семён Петрович"? когда мужик называет свои ценности Ляля (Льлька) это нормально. Мои друзья так называют своих жён, авто, детей (не по паспорту). Но если твоя ценность - "Семён Петрович", тут уже вопросы.
vitaliian
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