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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11005110061100711008
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 22:36

  osafly написав:
  Zebra написав:Недвижимость наряду с золотом есть самым крепким инвестиционным столпом. Подтверждение тому - рынок недвижимости Донецка, цены на котором на уровне с Киевом.


Зебра,можете рассказать тем кто жил в Мариуполе,Северодонецке,Бахмуте,или даже просто в Херсоне..Если завтра вторая волна пойдет на Киев,или епнут АЭС,я посмотрю на Ваши рассуждения об инвестиционных столпах..А Ваше сравнение с автомобилями,это все равно что куй с пальцем сравнить..Вы довольно умный человек,во всяком случае я Вас запомнил по ветке криптовалют,но здесь у Вас рассуждения какие то дегенеративные,Вы уж не обижайтесь...Я Вам могу столько историй из жизни рассказать,когда люди владели "столпами" и зарабатывали по 6-8К в зеленых по аренде,в итоге проепав все из за войны...Или Вы считаете,что все уже обошлось,все позади...и все хорошо??И недвига Киевская должна дорожать просто потому что страну залили помощью,экономика не работает,ВВП упал %на 25,8млн беженцев,столько же перемещенных бомжей...А цены на недвтгу рост показывают...причем аренда самая дешевая в Киеве хруща,стоит 5-6К при стоимости самого хруща минимально 35К зелени..Отличные инвестиции за сараи..Новострои,я даже считать не хочу и голый бетон тоже...Причем за границей можно ляльку купить за 60-70К с техникой,в жилом состоянии,а здесь ободранный бетон и епстись с ним еще пол года...Столпы..Как же столпы...В моем понимании-это пздц!

А где конкретно можно купить "ляльку запакованную техникой тысяч за 60-70"(стометровую я так понимаю, как и прелесть €йра естественно), уж не на берегу окияна, а то и Темзы с Потомаком?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 13:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:А где конкретно можно купить "ляльку запакованную техникой тысяч за 60-70"(стометровую я так понимаю, как и прелесть €йра естественно), уж не на берегу окияна, а то и Темзы с Потомаком?

это очередное обострение мамкиных инвесторов
разве что в Турции)))
особенно мне понравилось в характеристиках виртуального объекта "лялька-в жилом состоянии" :mrgreen:

кстати, коллега мамкиного инвестора в заграничную недвигу недавно купил в итоге в Виннице недострой с картонной перегородкой с соседями порядка куе за м2, вот такие оказались реалии...
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 14:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Смысл комментировать, уже лет 7 эту тему обсуждаем. Возможно места не те смотрим. Слышал в гетто испанских городов и в арабских кварталах можно взять под ремонт тысяч за 50 евро. Но нах оно нужно... это как брать старый фонд на окраине Жашкова.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 19:31

hume

в Валенсии например по 500 за метр, даже у моря можно найти если постараться:

https://www.properstar.com/spain/valenc ... 63&zoom=12

в готодках можно и по 200-300 за метр найти
Goibhniu
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 21:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а насколько принято в Киеве занижать оценку по договору с целью сэкономить на налогах?
В собственности до 3 лет.
мне уже не раз называли что собственник настроен занизить оценку с 3 до 1.4-1.5 за метр.
или за это посылают?

чем это грозит я знаю, но раньше как-то не сталкивался
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 22:02

  Goibhniu написав:hume

в Валенсии например по 500 за метр, даже у моря можно найти если постараться:

https://www.properstar.com/spain/valenc ... 63&zoom=12

в готодках можно и по 200-300 за метр найти

https://www.idealista.com/en/venta-vivi ... recios-asc

Заверните две. Кстати, возможно сразу продают со сквотерами, так сказать чтоб охраняли вашу квартиру пока вас нет. Двушки по 40 метров, где-то как дома производства эпохи хрущёва.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 22:07

  smdtranz написав:а насколько принято в Киеве занижать оценку по договору с целью сэкономить на налогах?
В собственности до 3 лет.
мне уже не раз называли что собственник настроен занизить оценку с 3 до 1.4-1.5 за метр.
или за это посылают?

чем это грозит я знаю, но раньше как-то не сталкивался

Собственник это делает исключительно,чтоб отпетлять от 5%. Вам то это зачем? Идти на риск, чтоб продавец сэкономил. Если не дай бог что-то пойдёт не так есть вероятность получить назад сумму по договору.
hume
 
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