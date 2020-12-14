разное есть - есть 2к-3к хрущи по 10-20К
есть типа "брежневки" 3к по 20-30К за 70 м2, по 300 за м2
и в больших городах, и минималка от 1000е, и прекрасное вино по 1е
сколько у нас минималка - 150е? и метр "брежневок" сколько - 1000-1500?
дааа
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Додано: Чет 29 чер, 2023 00:00
hume
разное есть - есть 2к-3к хрущи по 10-20К
есть типа "брежневки" 3к по 20-30К за 70 м2, по 300 за м2
и в больших городах, и минималка от 1000е, и прекрасное вино по 1е
сколько у нас минималка - 150е? и метр "брежневок" сколько - 1000-1500?
дааа
Додано: Чет 29 чер, 2023 09:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Интересно как это копийчужки проникли в НБУ и выпустили от его имени отчет, в котором и про стагнацию и про отрыв хотелок от реалий и про невиданный разрыв между арендой и стоимостью и про средний дисконт реальных сделок в 25% от хотелок.
Наши то местные знают, что это совсем не так, да?
Додано: Чет 29 чер, 2023 09:20
зачем вы смуту с самого утра начинаете, тут все уже заграничных инвесторов (лохов) ждут
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