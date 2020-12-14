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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11006110071100811009
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 00:00

hume

разное есть - есть 2к-3к хрущи по 10-20К
есть типа "брежневки" 3к по 20-30К за 70 м2, по 300 за м2
и в больших городах, и минималка от 1000е, и прекрасное вино по 1е

сколько у нас минималка - 150е? и метр "брежневок" сколько - 1000-1500?
дааа

https://www.properstar.com/spain/sevill ... 403&zoom=8
Goibhniu
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 09:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Интересно как это копийчужки проникли в НБУ и выпустили от его имени отчет, в котором и про стагнацию и про отрыв хотелок от реалий и про невиданный разрыв между арендой и стоимостью и про средний дисконт реальных сделок в 25% от хотелок.
Наши то местные знают, что это совсем не так, да?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 09:20

  striped написав:Интересно как это копийчужки проникли в НБУ и выпустили от его имени отчет, в котором и про стагнацию и про отрыв хотелок от реалий и про невиданный разрыв между арендой и стоимостью и про средний дисконт реальных сделок в 25% от хотелок.
Наши то местные знают, что это совсем не так, да?

зачем вы смуту с самого утра начинаете, тут все уже заграничных инвесторов (лохов) ждут
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 09:57

  Феодал написав:
  striped написав:Интересно как это копийчужки проникли в НБУ и выпустили от его имени отчет, в котором и про стагнацию и про отрыв хотелок от реалий и про невиданный разрыв между арендой и стоимостью и про средний дисконт реальных сделок в 25% от хотелок.
Наши то местные знают, что это совсем не так, да?

зачем вы смуту с самого утра начинаете, тут все уже заграничных инвесторов (лохов) ждут

Так а куди дівались знамениті "ізраільтяні" які скупали до війни стояками під "буитотокадорожать"? Будуть по другому колу наступати на граблі?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 10:04

  BIGor написав:
  Феодал написав:
  striped написав:Интересно как это копийчужки проникли в НБУ и выпустили от его имени отчет, в котором и про стагнацию и про отрыв хотелок от реалий и про невиданный разрыв между арендой и стоимостью и про средний дисконт реальных сделок в 25% от хотелок.
Наши то местные знают, что это совсем не так, да?

зачем вы смуту с самого утра начинаете, тут все уже заграничных инвесторов (лохов) ждут

Так а куди дівались знамениті "ізраільтяні" які скупали до війни стояками під "буитотокадорожать"? Будуть по другому колу наступати на граблі?

Не знаю де дівались чиїсь ізраільтяні, а мої поскидали об*екти під час ковіду, і назад не поспішають
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 10:04

  BIGor написав:
  Феодал написав:зачем вы смуту с самого утра начинаете, тут все уже заграничных инвесторов (лохов) ждут

Так а куди дівались знамениті "ізраільтяні" які скупали до війни стояками під "буитотокадорожать"? Будуть по другому колу наступати на граблі?

Багато хто з тих ізраїльтян зараз волнтерить або воює в лавах ЗСУ, на відміну від «інвалідів» по життю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 10:06

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Феодал написав:зачем вы смуту с самого утра начинаете, тут все уже заграничных инвесторов (лохов) ждут

Так а куди дівались знамениті "ізраільтяні" які скупали до війни стояками під "буитотокадорожать"? Будуть по другому колу наступати на граблі?

Багато хто з тих ізраїльтян зараз волнтерить або воює в лавах ЗСУ, на відміну від «інвалідів» по життю.

Інваліди по життю втікли в перші дні по Віднях... як самокритично з Вашого боку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 10:30

Это другое!))

У знакомой муж делал ремонт иранцам, своя бригада и инструмент, внутрянка и все такое
Скупали этажами и стоками, как тут принято


Так те иранцы разбежались как тараканы в первые дни и стоят те стояки с восточной лепниной, пытаются продать

Иностранец с чемоданом , это пока что точно редкий зверь, слишком пуганные

Придумайте что то другое
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 10:51

Хлопці, навчиться читати.
airmax78
 
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  #<1 ... 11006110071100811009
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