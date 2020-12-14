Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Интересно как это копийчужки проникли в НБУ и выпустили от его имени отчет, в котором и про стагнацию и про отрыв хотелок от реалий и про невиданный разрыв между арендой и стоимостью и про средний дисконт реальных сделок в 25% от хотелок. Наши то местные знают, что это совсем не так, да?
striped написав:Интересно как это копийчужки проникли в НБУ и выпустили от его имени отчет, в котором и про стагнацию и про отрыв хотелок от реалий и про невиданный разрыв между арендой и стоимостью и про средний дисконт реальных сделок в 25% от хотелок. Наши то местные знают, что это совсем не так, да?
зачем вы смуту с самого утра начинаете, тут все уже заграничных инвесторов (лохов) ждут
striped написав:Интересно как это копийчужки проникли в НБУ и выпустили от его имени отчет, в котором и про стагнацию и про отрыв хотелок от реалий и про невиданный разрыв между арендой и стоимостью и про средний дисконт реальных сделок в 25% от хотелок. Наши то местные знают, что это совсем не так, да?
зачем вы смуту с самого утра начинаете, тут все уже заграничных инвесторов (лохов) ждут
Так а куди дівались знамениті "ізраільтяні" які скупали до війни стояками під "буитотокадорожать"? Будуть по другому колу наступати на граблі?
striped написав:Интересно как это копийчужки проникли в НБУ и выпустили от его имени отчет, в котором и про стагнацию и про отрыв хотелок от реалий и про невиданный разрыв между арендой и стоимостью и про средний дисконт реальных сделок в 25% от хотелок. Наши то местные знают, что это совсем не так, да?
зачем вы смуту с самого утра начинаете, тут все уже заграничных инвесторов (лохов) ждут
Так а куди дівались знамениті "ізраільтяні" які скупали до війни стояками під "буитотокадорожать"? Будуть по другому колу наступати на граблі?
Не знаю де дівались чиїсь ізраільтяні, а мої поскидали об*екти під час ковіду, і назад не поспішають