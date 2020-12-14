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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11007110081100911010
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 12:58

  барабашов написав:gonchik74
По евро винишко в Севильи будет из тетрапака и немножко креплёное денатуришкой?
Непонятно почему в Германии столько пиво стоит, вроде его проще производить, может то алко-ЮППИ, а не винишко?
Квартирка то по 300уе метр на берегу Средиземного моря будет с полным фаршем или просто "запакована как лялька"(ну и плинтусА по умолчанию в подарок)?

Ви мені це пояснюєте?) Люблю брунелло, воно від 25 більш-менш нормальне)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 13:07

  airmax78 написав:Хлопці, навчиться читати.

і арифметику варто вивчити декому.
Кажуть, ракетні обстріли вельми допомагають швидкому освоєнню теоретичних наук)))
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  #<1 ... 11007110081100911010
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