разное есть - есть 2к-3к хрущи по 10-20К
есть типа "брежневки" 3к по 20-30К за 70 м2, по 300 за м2
и в больших городах, и минималка от 1000е, и прекрасное вино по 1е
сколько у нас минималка - 150е? и метр "брежневок" сколько - 1000-1500?
дааа
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Додано: Чет 29 чер, 2023 00:00
hume
разное есть - есть 2к-3к хрущи по 10-20К
есть типа "брежневки" 3к по 20-30К за 70 м2, по 300 за м2
и в больших городах, и минималка от 1000е, и прекрасное вино по 1е
сколько у нас минималка - 150е? и метр "брежневок" сколько - 1000-1500?
дааа
Додано: Чет 29 чер, 2023 09:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Интересно как это копийчужки проникли в НБУ и выпустили от его имени отчет, в котором и про стагнацию и про отрыв хотелок от реалий и про невиданный разрыв между арендой и стоимостью и про средний дисконт реальных сделок в 25% от хотелок.
Наши то местные знают, что это совсем не так, да?
Додано: Чет 29 чер, 2023 09:57
Так а куди дівались знамениті "ізраільтяні" які скупали до війни стояками під "буитотокадорожать"? Будуть по другому колу наступати на граблі?
Додано: Чет 29 чер, 2023 10:04
Не знаю де дівались чиїсь ізраільтяні, а мої поскидали об*екти під час ковіду, і назад не поспішають
Додано: Чет 29 чер, 2023 10:30
Это другое!))
У знакомой муж делал ремонт иранцам, своя бригада и инструмент, внутрянка и все такое
Скупали этажами и стоками, как тут принято
Так те иранцы разбежались как тараканы в первые дни и стоят те стояки с восточной лепниной, пытаются продать
Иностранец с чемоданом , это пока что точно редкий зверь, слишком пуганные
Придумайте что то другое
Додано: Чет 29 чер, 2023 11:24
из Испании пишете?
так поделитесь РЕАЛЬНЫМ лайфхаком)
пока вижу только сублимацию мамкиного инвестора
апд
в реале с месячным доходом 1куе в Испании будете иметь уровень жизни примерно как наш пенс на 150...
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 29 чер, 2023 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 чер, 2023 12:33
Після «прекрасного вина по 1е» світ стає інакшим))) Можна і під кущем, головне в Севільї
Додано: Чет 29 чер, 2023 12:50
gonchik74
По евро винишко в Севильи будет из тетрапака и немножко креплёное денатуришкой?
Непонятно почему в Германии столько пиво стоит, вроде его проще производить, может то алко-ЮППИ, а не винишко?
Квартирка то по 300уе метр на берегу Средиземного моря будет с полным фаршем или просто "запакована как лялька"(ну и плинтусА по умолчанию в подарок)?
Додано: Чет 29 чер, 2023 12:58
Ви мені це пояснюєте?) Люблю брунелло, воно від 25 більш-менш нормальне)
Додано: Чет 29 чер, 2023 14:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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