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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11006110071100811009
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 00:00

hume

разное есть - есть 2к-3к хрущи по 10-20К
есть типа "брежневки" 3к по 20-30К за 70 м2, по 300 за м2
и в больших городах, и минималка от 1000е, и прекрасное вино по 1е

сколько у нас минималка - 150е? и метр "брежневок" сколько - 1000-1500?
дааа

https://www.properstar.com/spain/sevill ... 403&zoom=8
Goibhniu
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 09:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Интересно как это копийчужки проникли в НБУ и выпустили от его имени отчет, в котором и про стагнацию и про отрыв хотелок от реалий и про невиданный разрыв между арендой и стоимостью и про средний дисконт реальных сделок в 25% от хотелок.
Наши то местные знают, что это совсем не так, да?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 09:57

  Феодал написав:
  striped написав:Интересно как это копийчужки проникли в НБУ и выпустили от его имени отчет, в котором и про стагнацию и про отрыв хотелок от реалий и про невиданный разрыв между арендой и стоимостью и про средний дисконт реальных сделок в 25% от хотелок.
Наши то местные знают, что это совсем не так, да?

зачем вы смуту с самого утра начинаете, тут все уже заграничных инвесторов (лохов) ждут

Так а куди дівались знамениті "ізраільтяні" які скупали до війни стояками під "буитотокадорожать"? Будуть по другому колу наступати на граблі?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 10:04

  BIGor написав:
  Феодал написав:
  striped написав:Интересно как это копийчужки проникли в НБУ и выпустили от его имени отчет, в котором и про стагнацию и про отрыв хотелок от реалий и про невиданный разрыв между арендой и стоимостью и про средний дисконт реальных сделок в 25% от хотелок.
Наши то местные знают, что это совсем не так, да?

зачем вы смуту с самого утра начинаете, тут все уже заграничных инвесторов (лохов) ждут

Так а куди дівались знамениті "ізраільтяні" які скупали до війни стояками під "буитотокадорожать"? Будуть по другому колу наступати на граблі?

Не знаю де дівались чиїсь ізраільтяні, а мої поскидали об*екти під час ковіду, і назад не поспішають
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 10:30

Это другое!))

У знакомой муж делал ремонт иранцам, своя бригада и инструмент, внутрянка и все такое
Скупали этажами и стоками, как тут принято


Так те иранцы разбежались как тараканы в первые дни и стоят те стояки с восточной лепниной, пытаются продать

Иностранец с чемоданом , это пока что точно редкий зверь, слишком пуганные

Придумайте что то другое
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 11:24

  Goibhniu написав:hume

разное есть - есть 2к-3к хрущи по 10-20К
есть типа "брежневки" 3к по 20-30К за 70 м2, по 300 за м2
и в больших городах, и минималка от 1000е, и прекрасное вино по 1е

сколько у нас минималка - 150е? и метр "брежневок" сколько - 1000-1500?
дааа

8

из Испании пишете?
так поделитесь РЕАЛЬНЫМ лайфхаком)
пока вижу только сублимацию мамкиного инвестора :mrgreen:

апд
в реале с месячным доходом 1куе в Испании будете иметь уровень жизни примерно как наш пенс на 150...
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 29 чер, 2023 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 12:33

  Прохожий написав:
  Goibhniu написав:hume

разное есть - есть 2к-3к хрущи по 10-20К
есть типа "брежневки" 3к по 20-30К за 70 м2, по 300 за м2
и в больших городах, и минималка от 1000е, и прекрасное вино по 1е

сколько у нас минималка - 150е? и метр "брежневок" сколько - 1000-1500?
дааа

https://www.properstar.com/spain/sevill ... 403&zoom=8

из Испании пишете?
так поделитесь РЕАЛЬНЫМ лайфхаком)
пока вижу только сублимацию мамкиного инвестора :mrgreen:

апд
в реале с месячным доходом 1куе в Испании будете иметь уровень жизни примерно как наш пенс на 150...

Після «прекрасного вина по 1е» світ стає інакшим))) Можна і під кущем, головне в Севільї
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 12:50

gonchik74
По евро винишко в Севильи будет из тетрапака и немножко креплёное денатуришкой?
Непонятно почему в Германии столько пиво стоит, вроде его проще производить, может то алко-ЮППИ, а не винишко?
Квартирка то по 300уе метр на берегу Средиземного моря будет с полным фаршем или просто "запакована как лялька"(ну и плинтусА по умолчанию в подарок)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 12:58

  барабашов написав:gonchik74
По евро винишко в Севильи будет из тетрапака и немножко креплёное денатуришкой?
Непонятно почему в Германии столько пиво стоит, вроде его проще производить, может то алко-ЮППИ, а не винишко?
Квартирка то по 300уе метр на берегу Средиземного моря будет с полным фаршем или просто "запакована как лялька"(ну и плинтусА по умолчанию в подарок)?

Ви мені це пояснюєте?) Люблю брунелло, воно від 25 більш-менш нормальне)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 14:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://news.finance.ua/ua/shist-faktor ... -v-ukraini
Faceless
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  #<1 ... 11006110071100811009
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