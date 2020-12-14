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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11007110081100911010
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 16:08

"Дорожай" - вже почався? Де черги покупців під ОП?
Де всі рили???? Перепились дешевого вина, чи картоплю на дачах обробляють від жука?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 16:26

  Frant написав:"Дорожай" - вже почався? Де черги покупців під ОП?
Де всі рили???? Перепились дешевого вина, чи картоплю на дачах обробляють від жука?

из-за потопа не доехали, видели что на Почайной дождик натворил?
Феодал
 
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  #<1 ... 11007110081100911010
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