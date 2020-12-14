О, эстеты нарисовались То,что вам впаривают по 25 можно купить и по 200, при необходимости.А можно и по 3-4. Не знаю как в Испании, а в Италии на маленькой винодельне, где ручной труд не дёшев, можно купить бутылку локального за 15-30€.То, что производят в партиях больше, чем несколько сотен бутылок в сезон(в промышленных масштабах) это 3-5-7€, и это в стекле, само-собой.Понятно, что можно найти элитные винодельни, для багатых где таких цен не будет, и естественно есть дорогие коллекционные выдержанные вина по несколько сот-тысяч евро. Но не надо мне рассказывать, что постоянные потребители подобных напитков,сидят здесь на форумах и строчат всякую х@рню...