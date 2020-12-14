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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 чер, 2023 07:46
gonchik74 написав:
Ви мені це пояснюєте?) Люблю брунелло, воно від 25 більш-менш нормальне)
О, эстеты нарисовались
То,что вам впаривают по 25 можно купить и по 200, при необходимости.А можно и по 3-4. Не знаю как в Испании, а в Италии на маленькой винодельне, где ручной труд не дёшев, можно купить бутылку локального за 15-30€.То, что производят в партиях больше, чем несколько сотен бутылок в сезон(в промышленных масштабах) это 3-5-7€, и это в стекле, само-собой.Понятно, что можно найти элитные винодельни, для багатых где таких цен не будет, и естественно есть дорогие коллекционные выдержанные вина по несколько сот-тысяч евро. Но не надо мне рассказывать, что постоянные потребители подобных напитков,сидят здесь на форумах и строчат всякую х@рню...
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Rack
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 08:28
Rack написав: gonchik74 написав:
Ви мені це пояснюєте?) Люблю брунелло, воно від 25 більш-менш нормальне)
О, эстеты нарисовались
То,что вам впаривают по 25 можно купить и по 200, при необходимости.А можно и по 3-4. Не знаю как в Испании, а в Италии на маленькой винодельне, где ручной труд не дёшев, можно купить бутылку локального за 15-30€.То, что производят в партиях больше, чем несколько сотен бутылок в сезон(в промышленных масштабах) это 3-5-7€, и это в стекле, само-собой.Понятно, что можно найти элитные винодельни, для багатых где таких цен не будет, и естественно есть дорогие коллекционные выдержанные вина по несколько сот-тысяч евро. Но не надо мне рассказывать, что постоянные потребители подобных напитков,сидят здесь на форумах и строчат всякую х@рню...
Саме вони й сидять.
І строчать, що витрачають на річний відпочинок 30 000 доларів і більше.
І мріють, як би купити старий "Ланос".
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_Klim
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