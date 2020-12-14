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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 чер, 2023 07:46
gonchik74 написав:
Ви мені це пояснюєте?) Люблю брунелло, воно від 25 більш-менш нормальне)
О, эстеты нарисовались
То,что вам впаривают по 25 можно купить и по 200, при необходимости.А можно и по 3-4. Не знаю как в Испании, а в Италии на маленькой винодельне, где ручной труд не дёшев, можно купить бутылку локального за 15-30€.То, что производят в партиях больше, чем несколько сотен бутылок в сезон(в промышленных масштабах) это 3-5-7€, и это в стекле, само-собой.Понятно, что можно найти элитные винодельни, для багатых где таких цен не будет, и естественно есть дорогие коллекционные выдержанные вина по несколько сот-тысяч евро. Но не надо мне рассказывать, что постоянные потребители подобных напитков,сидят здесь на форумах и строчат всякую х@рню...
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Rack
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 08:28
Rack написав: gonchik74 написав:
Ви мені це пояснюєте?) Люблю брунелло, воно від 25 більш-менш нормальне)
О, эстеты нарисовались
То,что вам впаривают по 25 можно купить и по 200, при необходимости.А можно и по 3-4. Не знаю как в Испании, а в Италии на маленькой винодельне, где ручной труд не дёшев, можно купить бутылку локального за 15-30€.То, что производят в партиях больше, чем несколько сотен бутылок в сезон(в промышленных масштабах) это 3-5-7€, и это в стекле, само-собой.Понятно, что можно найти элитные винодельни, для багатых где таких цен не будет, и естественно есть дорогие коллекционные выдержанные вина по несколько сот-тысяч евро. Но не надо мне рассказывать, что постоянные потребители подобных напитков,сидят здесь на форумах и строчат всякую х@рню...
Саме вони й сидять.
І строчать, що витрачають на річний відпочинок 30 000 доларів і більше.
І мріють, як би купити старий "Ланос".
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:28
Faceless написав:
https://news.finance.ua/ua/shist-faktoriv-cherez-yaki-ozhyv-rynok-neruhomosti-v-ukraini
хотелось бы кроме ссылки еще и Ваши комментарии получить
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:46
Прохожий написав: Goibhniu написав:hume
разное есть - есть 2к-3к хрущи по 10-20К
есть типа "брежневки" 3к по 20-30К за 70 м2, по 300 за м2
и в больших городах, и минималка от 1000е, и прекрасное вино по 1е
сколько у нас минималка - 150е? и метр "брежневок" сколько - 1000-1500?
дааа
8
из Испании пишете?
так поделитесь РЕАЛЬНЫМ лайфхаком)
пока вижу только сублимацию мамкиного инвестора
апд
в реале с месячным доходом 1куе в Испании будете иметь уровень жизни примерно как наш пенс на 150...
По-перше, пенси наші по 50Є отримують багато хто (2 тис грн), а не 150Є
По-друге, впевнена, що всі зрозуміли, що йде мова про диспропорцію вартості нерухомості і мінімального заробітку.
Тобто, наша мінімалка в 6700 грн (150Є "брудними") і середня на рівні 250-300 євро і вартість метру в 1000Є+ в порівнянні з мінімалкою в 1000Є та вартістю метру 500Є+.
Так, впевнена, що вартість комунальних в Іспанії вища, і з опаленням не так як в нас ситуація. Але ми на свою мінімалку і, навіть, середню зарплату 2 метри купити не зможемо ніколи ))
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:29
Rack написав: gonchik74 написав:
Ви мені це пояснюєте?) Люблю брунелло, воно від 25 більш-менш нормальне)
О, эстеты нарисовались
То,что вам впаривают по 25 можно купить и по 200, при необходимости.А можно и по 3-4. Не знаю как в Испании, а в Италии на маленькой винодельне, где ручной труд не дёшев, можно купить бутылку локального за 15-30€.То, что производят в партиях больше, чем несколько сотен бутылок в сезон(в промышленных масштабах) это 3-5-7€, и это в стекле, само-собой.Понятно, что можно найти элитные винодельни, для багатых где таких цен не будет, и естественно есть дорогие коллекционные выдержанные вина по несколько сот-тысяч евро. Но не надо мне рассказывать, что постоянные потребители подобных напитков,сидят здесь на форумах и строчат всякую х@рню...
Я пояснював, що по євру/літр з тетрапака не бухаю. Не про тонкощі ціноутворення в Італії. До чого тут естети?
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gonchik74
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