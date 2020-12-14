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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11007110081100911010
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 07:46

  gonchik74 написав:Ви мені це пояснюєте?) Люблю брунелло, воно від 25 більш-менш нормальне)

О, эстеты нарисовались ;) То,что вам впаривают по 25 можно купить и по 200, при необходимости.А можно и по 3-4. Не знаю как в Испании, а в Италии на маленькой винодельне, где ручной труд не дёшев, можно купить бутылку локального за 15-30€.То, что производят в партиях больше, чем несколько сотен бутылок в сезон(в промышленных масштабах) это 3-5-7€, и это в стекле, само-собой.Понятно, что можно найти элитные винодельни, для багатых где таких цен не будет, и естественно есть дорогие коллекционные выдержанные вина по несколько сот-тысяч евро. Но не надо мне рассказывать, что постоянные потребители подобных напитков,сидят здесь на форумах и строчат всякую х@рню...
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 08:28

  Rack написав:
  gonchik74 написав:Ви мені це пояснюєте?) Люблю брунелло, воно від 25 більш-менш нормальне)

О, эстеты нарисовались ;) То,что вам впаривают по 25 можно купить и по 200, при необходимости.А можно и по 3-4. Не знаю как в Испании, а в Италии на маленькой винодельне, где ручной труд не дёшев, можно купить бутылку локального за 15-30€.То, что производят в партиях больше, чем несколько сотен бутылок в сезон(в промышленных масштабах) это 3-5-7€, и это в стекле, само-собой.Понятно, что можно найти элитные винодельни, для багатых где таких цен не будет, и естественно есть дорогие коллекционные выдержанные вина по несколько сот-тысяч евро. Но не надо мне рассказывать, что постоянные потребители подобных напитков,сидят здесь на форумах и строчат всякую х@рню...

Саме вони й сидять.
І строчать, що витрачають на річний відпочинок 30 000 доларів і більше.
І мріють, як би купити старий "Ланос".
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:28

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/shist-faktoriv-cherez-yaki-ozhyv-rynok-neruhomosti-v-ukraini


хотелось бы кроме ссылки еще и Ваши комментарии получить :)
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:46

  Прохожий написав:
  Goibhniu написав:hume

разное есть - есть 2к-3к хрущи по 10-20К
есть типа "брежневки" 3к по 20-30К за 70 м2, по 300 за м2
и в больших городах, и минималка от 1000е, и прекрасное вино по 1е

сколько у нас минималка - 150е? и метр "брежневок" сколько - 1000-1500?
дааа

8

из Испании пишете?
так поделитесь РЕАЛЬНЫМ лайфхаком)
пока вижу только сублимацию мамкиного инвестора :mrgreen:

апд
в реале с месячным доходом 1куе в Испании будете иметь уровень жизни примерно как наш пенс на 150...

По-перше, пенси наші по 50Є отримують багато хто (2 тис грн), а не 150Є
По-друге, впевнена, що всі зрозуміли, що йде мова про диспропорцію вартості нерухомості і мінімального заробітку.
Тобто, наша мінімалка в 6700 грн (150Є "брудними") і середня на рівні 250-300 євро і вартість метру в 1000Є+ в порівнянні з мінімалкою в 1000Є та вартістю метру 500Є+.
Так, впевнена, що вартість комунальних в Іспанії вища, і з опаленням не так як в нас ситуація. Але ми на свою мінімалку і, навіть, середню зарплату 2 метри купити не зможемо ніколи ))
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:29

  Rack написав:
  gonchik74 написав:Ви мені це пояснюєте?) Люблю брунелло, воно від 25 більш-менш нормальне)

О, эстеты нарисовались ;) То,что вам впаривают по 25 можно купить и по 200, при необходимости.А можно и по 3-4. Не знаю как в Испании, а в Италии на маленькой винодельне, где ручной труд не дёшев, можно купить бутылку локального за 15-30€.То, что производят в партиях больше, чем несколько сотен бутылок в сезон(в промышленных масштабах) это 3-5-7€, и это в стекле, само-собой.Понятно, что можно найти элитные винодельни, для багатых где таких цен не будет, и естественно есть дорогие коллекционные выдержанные вина по несколько сот-тысяч евро. Но не надо мне рассказывать, что постоянные потребители подобных напитков,сидят здесь на форумах и строчат всякую х@рню...

Я пояснював, що по євру/літр з тетрапака не бухаю. Не про тонкощі ціноутворення в Італії. До чого тут естети?
gonchik74
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  #<1 ... 11007110081100911010
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