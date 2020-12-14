Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:50

Илата Наволач написав: Прохожий написав: Goibhniu написав: hume



разное есть - есть 2к-3к хрущи по 10-20К

есть типа "брежневки" 3к по 20-30К за 70 м2, по 300 за м2

и в больших городах, и минималка от 1000е, и прекрасное вино по 1е



сколько у нас минималка - 150е? и метр "брежневок" сколько - 1000-1500?

дааа



8 разное есть - есть 2к-3к хрущи по 10-20Кесть типа "брежневки" 3к по 20-30К за 70 м2, по 300 за м2и в больших городах, и минималка от 1000е, и прекрасное вино по 1есколько у нас минималка - 150е? и метр "брежневок" сколько - 1000-1500?дааа

из Испании пишете?

так поделитесь РЕАЛЬНЫМ лайфхаком)

пока вижу только сублимацию мамкиного инвестора



апд

в реале с месячным доходом 1куе в Испании будете иметь уровень жизни примерно как наш пенс на 150... из Испании пишете?так поделитесь РЕАЛЬНЫМ лайфхаком)пока вижу только сублимацию мамкиного инвестораапдв реале с месячным доходом 1куе в Испании будете иметь уровень жизни примерно как наш пенс на 150...

По-перше, пенси наші по 50Є отримують багато хто (2 тис грн), а не 150Є

По-друге, впевнена, що всі зрозуміли, що йде мова про диспропорцію вартості нерухомості і мінімального заробітку.

Тобто, наша мінімалка в 6700 грн (150Є "брудними") і середня на рівні 250-300 євро і вартість метру в 1000Є+ в порівнянні з мінімалкою в 1000Є та вартістю метру 500Є+.

Так, впевнена, що вартість комунальних в Іспанії вища, і з опаленням не так як в нас ситуація. Але ми на свою мінімалку і, навіть, середню зарплату 2 метри купити не зможемо ніколи )) По-перше, пенси наші по 50Є отримують багато хто (2 тис грн), а не 150ЄПо-друге, впевнена, що всі зрозуміли, що йде мова про диспропорцію вартості нерухомості і мінімального заробітку.Тобто, наша мінімалка в 6700 грн (150Є "брудними") і середня на рівні 250-300 євро і вартість метру в 1000Є+ в порівнянні з мінімалкою в 1000Є та вартістю метру 500Є+.Так, впевнена, що вартість комунальних в Іспанії вища, і з опаленням не так як в нас ситуація. Але ми на свою мінімалку і, навіть, середню зарплату 2 метри купити не зможемо ніколи ))

Вже вкотре за роки існування гілки піднімають питання пропорції між вартістю нерухомості і МІНІМАЛЬНОГО заробітку. А, власне, а чого ця пропорція має бути? До чого тут мінімальний заробіток, який є суто якимось законодавчим обмеженням, елементом соціальної політики і показником рівня оплати за некваліфіковану роботу? Чого ви взагалі до нього причепилися? Він навіть не у всякій країні є, відносно недавно його не було, наприклад, в Німеччині.Щодо середньої - тут хоч якась логіка є, але перш ніж брати якусь середню від держстату, треба розуміти, що вона сильно нижче від реальної середньої. Бо є повно "сірих" і чорних доходів, бо є великий прошарок ФОП, які взагалі для статистики працюють за мінімалку. Тому середня вище 300 євро (тим паче в Києві).Жонглювання "вартістю метру" то взагалі немає сенсу. Порівнювати треба порівнюване, а не вартість метру в сраці світу де немає роботи ні на середню, ні на мінімалку співставляти з середнім доходом по країні, включаючи Барсу з МадридомЗараз багато знайомих по різних країнах поосідало, і Іспанії зокрема, казки про теплий рай, халяву, все якісно й дешево навряд чи знайдуть тут відгук