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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 чер, 2023 07:46
gonchik74 написав:
Ви мені це пояснюєте?) Люблю брунелло, воно від 25 більш-менш нормальне)
О, эстеты нарисовались
То,что вам впаривают по 25 можно купить и по 200, при необходимости.А можно и по 3-4. Не знаю как в Испании, а в Италии на маленькой винодельне, где ручной труд не дёшев, можно купить бутылку локального за 15-30€.То, что производят в партиях больше, чем несколько сотен бутылок в сезон(в промышленных масштабах) это 3-5-7€, и это в стекле, само-собой.Понятно, что можно найти элитные винодельни, для багатых где таких цен не будет, и естественно есть дорогие коллекционные выдержанные вина по несколько сот-тысяч евро. Но не надо мне рассказывать, что постоянные потребители подобных напитков,сидят здесь на форумах и строчат всякую х@рню...
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Rack
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:28
Faceless написав:
https://news.finance.ua/ua/shist-faktoriv-cherez-yaki-ozhyv-rynok-neruhomosti-v-ukraini
хотелось бы кроме ссылки еще и Ваши комментарии получить
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:46
Прохожий написав: Goibhniu написав:hume
разное есть - есть 2к-3к хрущи по 10-20К
есть типа "брежневки" 3к по 20-30К за 70 м2, по 300 за м2
и в больших городах, и минималка от 1000е, и прекрасное вино по 1е
сколько у нас минималка - 150е? и метр "брежневок" сколько - 1000-1500?
дааа
8
из Испании пишете?
так поделитесь РЕАЛЬНЫМ лайфхаком)
пока вижу только сублимацию мамкиного инвестора
апд
в реале с месячным доходом 1куе в Испании будете иметь уровень жизни примерно как наш пенс на 150...
По-перше, пенси наші по 50Є отримують багато хто (2 тис грн), а не 150Є
По-друге, впевнена, що всі зрозуміли, що йде мова про диспропорцію вартості нерухомості і мінімального заробітку.
Тобто, наша мінімалка в 6700 грн (150Є "брудними") і середня на рівні 250-300 євро і вартість метру в 1000Є+ в порівнянні з мінімалкою в 1000Є та вартістю метру 500Є+.
Так, впевнена, що вартість комунальних в Іспанії вища, і з опаленням не так як в нас ситуація. Але ми на свою мінімалку і, навіть, середню зарплату 2 метри купити не зможемо ніколи ))
-
Илата Наволач
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:29
Rack написав: gonchik74 написав:
Ви мені це пояснюєте?) Люблю брунелло, воно від 25 більш-менш нормальне)
О, эстеты нарисовались
То,что вам впаривают по 25 можно купить и по 200, при необходимости.А можно и по 3-4. Не знаю как в Испании, а в Италии на маленькой винодельне, где ручной труд не дёшев, можно купить бутылку локального за 15-30€.То, что производят в партиях больше, чем несколько сотен бутылок в сезон(в промышленных масштабах) это 3-5-7€, и это в стекле, само-собой.Понятно, что можно найти элитные винодельни, для багатых где таких цен не будет, и естественно есть дорогие коллекционные выдержанные вина по несколько сот-тысяч евро. Но не надо мне рассказывать, что постоянные потребители подобных напитков,сидят здесь на форумах и строчат всякую х@рню...
Я пояснював, що по євру/літр з тетрапака не бухаю. Не про тонкощі ціноутворення в Італії. До чого тут естети?
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gonchik74
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:53
барабашов написав:gonchik74
По евро винишко в Севильи будет из тетрапака и немножко креплёное денатуришкой?
Непонятно почему в Германии столько пиво стоит, вроде его проще производить, может то алко-ЮППИ, а не винишко?
Квартирка то по 300уе метр на берегу Средиземного моря будет с полным фаршем или просто "запакована как лялька"(ну и плинтусА по умолчанию в подарок)?
вино по 1е будет молодое натуральное
за 3е будет достойное (в У такое 10е)
пиво хорошее по 1-1.5е, плохое (типа оболони) по 0.30
и цены в магазинах в Испании уже ниже чем в У
(кроме хлеба и сала и водки разве что)
а хочется и за 300е за метр и у моря и полный пакет?
нет, за 100е-200е за метр это Испанские хрущи, 200е-400е типа брежневки
но при этом хрущ бабушатник среди шума и смога и под ракетами стоит 1000-1500е за метр, при пенсии 70е и комуналке 100е, логично )))
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Goibhniu
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:29
striped написав: Faceless написав:
https://news.finance.ua/ua/shist-faktoriv-cherez-yaki-ozhyv-rynok-neruhomosti-v-ukraini
хотелось бы кроме ссылки еще и Ваши комментарии получить
Мої? Щодо єОселі - як на мене дурниця, якщо ця програма й працює (я не цікавився, бо мені все одно не світить) - то це одиничні угоди (і попасти не так просто, і коштів під програму небагато, і банки не дурні в то лізти).
Щодо військових і виплат за загиблих воїнів - думаю, кількість таких покупців справді виросла, але які реальні масштаби оцінити важко. Все ж треба розуміти, що далеко не всі військовослужбовці заробляють максимальні виплати (десята частина, а може й менше), з тих далеко не всі відкладають на житло, то ж певна кількість таких покупців точно є, але щоб вони прямо в топ вийшли - не думаю. Про покупців за виплати за загиблих - якось не хочу й коментувати, якось смердить цинізмом.
Про закордонних інвесторів - більше схоже на забаганки, ніж реальність
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Faceless
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:50
Илата Наволач написав: Прохожий написав: Goibhniu написав:hume
разное есть - есть 2к-3к хрущи по 10-20К
есть типа "брежневки" 3к по 20-30К за 70 м2, по 300 за м2
и в больших городах, и минималка от 1000е, и прекрасное вино по 1е
сколько у нас минималка - 150е? и метр "брежневок" сколько - 1000-1500?
дааа
8
из Испании пишете?
так поделитесь РЕАЛЬНЫМ лайфхаком)
пока вижу только сублимацию мамкиного инвестора
апд
в реале с месячным доходом 1куе в Испании будете иметь уровень жизни примерно как наш пенс на 150...
По-перше, пенси наші по 50Є отримують багато хто (2 тис грн), а не 150Є
По-друге, впевнена, що всі зрозуміли, що йде мова про диспропорцію вартості нерухомості і мінімального заробітку.
Тобто, наша мінімалка в 6700 грн (150Є "брудними") і середня на рівні 250-300 євро і вартість метру в 1000Є+ в порівнянні з мінімалкою в 1000Є та вартістю метру 500Є+.
Так, впевнена, що вартість комунальних в Іспанії вища, і з опаленням не так як в нас ситуація. Але ми на свою мінімалку і, навіть, середню зарплату 2 метри купити не зможемо ніколи ))
Вже вкотре за роки існування гілки піднімають питання пропорції між вартістю нерухомості і МІНІМАЛЬНОГО заробітку. А, власне, а чого ця пропорція має бути? До чого тут мінімальний заробіток, який є суто якимось законодавчим обмеженням, елементом соціальної політики і показником рівня оплати за некваліфіковану роботу? Чого ви взагалі до нього причепилися? Він навіть не у всякій країні є, відносно недавно його не було, наприклад, в Німеччині.
Щодо середньої - тут хоч якась логіка є, але перш ніж брати якусь середню від держстату, треба розуміти, що вона сильно нижче від реальної середньої. Бо є повно "сірих" і чорних доходів, бо є великий прошарок ФОП, які взагалі для статистики працюють за мінімалку. Тому середня вище 300 євро (тим паче в Києві).
Жонглювання "вартістю метру" то взагалі немає сенсу. Порівнювати треба порівнюване, а не вартість метру в сраці світу де немає роботи ні на середню, ні на мінімалку співставляти з середнім доходом по країні, включаючи Барсу з Мадридом
Зараз багато знайомих по різних країнах поосідало, і Іспанії зокрема, казки про теплий рай, халяву, все якісно й дешево навряд чи знайдуть тут відгук
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Faceless
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:52
Faceless написав:
Мої? Щодо єОселі - як на мене дурниця, якщо ця програма й працює (я не цікавився, бо мені все одно не світить) - то це одиничні угоди (і попасти не так просто, і коштів під програму небагато, і банки не дурні в то лізти).
Щодо військових і виплат за загиблих воїнів - думаю, кількість таких покупців справді виросла, але які реальні масштаби оцінити важко. Все ж треба розуміти, що далеко не всі військовослужбовці заробляють максимальні виплати (десята частина, а може й менше), з тих далеко не всі відкладають на житло, то ж певна кількість таких покупців точно є, але щоб вони прямо в топ вийшли - не думаю. Про покупців за виплати за загиблих - якось не хочу й коментувати, якось смердить цинізмом.
Про закордонних інвесторів - більше схоже на забаганки, ніж реальність
потому наверное эти рекламные памфлеты от очередного "эксперта" недвижимости можно отправить на очередной инвестфорум в Лугано/Лондон, а самим почитать таки что же пишет и на что ссылается НБУ.
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striped
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:58
Faceless
ОК, пусть так: средний серый доход
В условной Севилье или под Мадридом средний доход 1500-2000е чистыми (минималка 1100)
А жилье состояния "хрущ" можно найти по 200е за метр, а "брежневка" по 300 за метр, пускай 500е сремонтом и в хорошем районе
Как это соотносится с Киевскими/Львовскими/Винницкими итд 1000-2000е за метр
В Украине средний (пускай серый или черный) доход 6000 евро в месяц, а минималка 3000 евро в месяц? Или только учителя по 4000$ получают ?
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Goibhniu
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:12
striped
А одна из причин: стохатченки
1) скупка бетона жадными и недалекими стохатченками - коррупционерами/схемщиками/распильщиками всех мастейй за последние 30 лет
До сих пор без ремонта только в Киеве стоят десятки тысяч бетонных коробок постройки 2000-2022, в каждом доме тех годов постройки таких десятки квартир
2) этот контингент стохатченков настолько жаден что будет продавать только когда у них совсем не на что станет платить за виллы и вино по 1000е
3) а пока есть - они из каждого утюга и форума будут кричать про свой кровавый бетон и искать недалеких кто будет его у них выкупать
Но за 20 лет до войны большой процент бетона в готовых домах так и не используется и не перепродался. И судьба этих "вложений тяжких кровавых спижженых" - это гниение и приход в негодность после окончания гнусных дней этих упырей стохатченкив.
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Goibhniu
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