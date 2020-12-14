Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:19

Goibhniu написав: Faceless



ОК, пусть так: средний серый доход

В условной Севилье или под Мадридом средний доход 1500-2000е чистыми (минималка 1100)

А жилье состояния "хрущ" можно найти по 200е за метр, а "брежневка" по 300 за метр, пускай 500е сремонтом и в хорошем районе



Как это соотносится с Киевскими/Львовскими/Винницкими итд 1000-2000е за метр

В Украине средний (пускай серый или черный) доход 6000 евро в месяц, а минималка 3000 евро в месяц? Или только учителя по 4000$ получают ? ОК, пусть так: средний серый доходВ условной Севилье или под Мадридом средний доход 1500-2000е чистыми (минималка 1100)А жилье состояния "хрущ" можно найти по 200е за метр, а "брежневка" по 300 за метр, пускай 500е сремонтом и в хорошем районеКак это соотносится с Киевскими/Львовскими/Винницкими итд 1000-2000е за метрВ Украине средний (пускай серый или черный) доход 6000 евро в месяц, а минималка 3000 евро в месяц? Или только учителя по 4000$ получают ?

Вначале надо задать себе вопрос - "купил бы я там в Испании то жильё, что продаётся за бесценок? Готов ли я там жить или тем паче рубить с этого капусту на отдыхающих на море(море там хоть есть или до него 100500км?)???"А потом уже выдавать желаемое за действительное и путями О.Бендера рвать когти. Потому что тот, у кого есть деньги занести очередному "Борисову", в ж0пу лезть для проживания НЕ БУДЕТ.А цены по полторы-две килоевро за хрущ сейчас это бред. Тем более на периферии, я сам купил за 3 месяца до войны именно 42метровый хрущ дочке, с января 22 его сдаю, в самом центровом центре, купил меньше тысячи за метр и ремонт там был как по меркам рыл - достойный. Конечно сейчас выхлоп не тот в уе, что был первоначально, но и за то спасибо в прифронтовом тыле.Кстати фото ценника на бутылочку отличного вина в 1€ не выложите? Чтоб песдобалабом тут не прослыть